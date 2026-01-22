  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
22 января, 08:59
В Дубае представили проект необычного небоскреба со сферой внутри

Как выделиться в городе, где небоскребы буквально заполонили горизонт? Можно строить по-настоящему гигантские здания — а можно пойти другим путем и сделать ставку на выразительный образ. Архитектурное бюро MVRDV выбрало второй вариант, представив проект башни Inaura, главным акцентом которой станет светящаяся, похожая на драгоценный камень сфера, «встроенная» между верхними этажами здания.

# архитектура
# небоскрёбы
# ОАЭ
# строительство
# технологии
Проект небоскреба Inaura / © MVRDV
Проект небоскреба Inaura / © MVRDV

Inaura планируется возвести в районе Downtown Dubai. Здание будет ориентировано так, чтобы его было хорошо видно из разных точек города, а из окон открывались впечатляющие виды на Бурдж-Халифу — нынешнее самое высокое здание в мире.

Проект небоскреба Inaura / © MVRDV
Проект небоскреба Inaura / © MVRDV

Высота небоскреба составит 210 метров, что само по себе немало, но все же заметно скромнее по сравнению с такими гигантами Дубая, как упомянутая Бурдж-Халифа или Tiger Sky Tower.

Проект небоскреба Inaura / © MVRDV
Проект небоскреба Inaura / © MVRDV

Архитектурно башня получит относительно сдержанную прямоугольную форму со стеклянным фасадом, оживленным горизонтальной ритмикой и балконами по периметру, а также той самой сияющей сферой, которая одновременно будет служить эффектной зоной отдыха.

Основную часть внутренних площадей займут жилые апартаменты, а также отель. В числе удобств заявлены ресторан, тренажерный зал, бассейн и эксклюзивный спа-комплекс. Сроки завершения строительства пока не объявлены.

