В Дубае представили проект необычного небоскреба со сферой внутри

Как выделиться в городе, где небоскребы буквально заполонили горизонт? Можно строить по-настоящему гигантские здания — а можно пойти другим путем и сделать ставку на выразительный образ. Архитектурное бюро MVRDV выбрало второй вариант, представив проект башни Inaura, главным акцентом которой станет светящаяся, похожая на драгоценный камень сфера, «встроенная» между верхними этажами здания.

Проект небоскреба Inaura / © MVRDV

Inaura планируется возвести в районе Downtown Dubai. Здание будет ориентировано так, чтобы его было хорошо видно из разных точек города, а из окон открывались впечатляющие виды на Бурдж-Халифу — нынешнее самое высокое здание в мире.

Проект небоскреба Inaura / © MVRDV

Высота небоскреба составит 210 метров, что само по себе немало, но все же заметно скромнее по сравнению с такими гигантами Дубая, как упомянутая Бурдж-Халифа или Tiger Sky Tower.

Проект небоскреба Inaura / © MVRDV

Архитектурно башня получит относительно сдержанную прямоугольную форму со стеклянным фасадом, оживленным горизонтальной ритмикой и балконами по периметру, а также той самой сияющей сферой, которая одновременно будет служить эффектной зоной отдыха.

Основную часть внутренних площадей займут жилые апартаменты, а также отель. В числе удобств заявлены ресторан, тренажерный зал, бассейн и эксклюзивный спа-комплекс. Сроки завершения строительства пока не объявлены.