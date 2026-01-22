Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Европе альтернативная энергетика в 2025 году впервые обошла ископаемое топливо
В 2025 году энергетический баланс Европы достиг переломного момента. Согласно свежему обзору European Electricity Review, подготовленному аналитическим центром Ember, альтернативная генерация энергии впервые в истории Европейского союза (ЕС) произвела больше электроэнергии, чем все виды ископаемого топлива вместе взятые.
На долю ветра и солнца пришлись рекордные 30% выработки электроэнергии в ЕС, тогда как ископаемые источники обеспечили 29%.
Доклад охватывает весь 2025 год и анализирует производство и потребление электроэнергии во всех 27 странах ЕС, демонстрируя, как энергетический баланс региона постепенно смещается от ископаемых ресурсов к возобновляемым источникам.
Главным фактором, позволившим ветру и солнцу выйти в лидеры, стал стремительный рост солнечной генерации. В 2025 году производство электроэнергии на солнечных электростанциях увеличилось на 20,1% — это уже четвертый год подряд, когда рост превышает 20%. Солнечная энергетика обеспечила рекордные 13% всей электроэнергии ЕС, опередив как угольную, так и гидроэнергетику.
Рост был повсеместным: каждая страна ЕС произвела больше солнечной энергии, чем годом ранее, благодаря масштабному вводу новых мощностей. В Венгрии, на Кипре, в Греции, Испании и Нидерландах солнечная энергетика дала более 20% всей электроэнергии.
В целом возобновляемые источники обеспечили 48% электроэнергии ЕС в 2025 году. Погодные условия также повлияли на структуру генерации: выработка гидроэлектростанций сократилась на 12%, а ветровая — на 2%, тогда как более солнечная погода способствовала росту солнечной генерации. Тем не менее ветер сохранил статус второго по величине источника электроэнергии в ЕС с долей 17%, опередив газовую генерацию.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
В обжаренных зернах кофе обнаружили соединения, которые способны регулировать расщепление углеводов в организме. По эффективности эти вещества превзошли распространенное лекарство для лечения сахарного диабета второго типа.
Арктика — стратегически важный для России регион с огромными ресурсами. Однако ее освоение осложняется экстремальным климатом и удаленностью, что делает доставку строительных материалов и возведение инфраструктуры крайне дорогими и сложными. В качестве альтернативы используют местный снег, доступный большую часть года. Однако традиционные методы — резка блоков (иглу) или формирование в опалубке — имеют серьезные недостатки: они требуют особого снега, трудоемки и теряют теплоизоляцию при оттепели. Ранее для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали метод прессования снега с подплавлением. Теперь им удалось построить из таких блоков экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Декабря, 2016
Итоги года: 10 самых популярных материалов
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии