В Европе альтернативная энергетика в 2025 году впервые обошла ископаемое топливо

В 2025 году энергетический баланс Европы достиг переломного момента. Согласно свежему обзору European Electricity Review, подготовленному аналитическим центром Ember, альтернативная генерация энергии впервые в истории Европейского союза (ЕС) произвела больше электроэнергии, чем все виды ископаемого топлива вместе взятые.

Морские ветроэлектростанция / © Rolf Otzipka

На долю ветра и солнца пришлись рекордные 30% выработки электроэнергии в ЕС, тогда как ископаемые источники обеспечили 29%.

Доклад охватывает весь 2025 год и анализирует производство и потребление электроэнергии во всех 27 странах ЕС, демонстрируя, как энергетический баланс региона постепенно смещается от ископаемых ресурсов к возобновляемым источникам.

Главным фактором, позволившим ветру и солнцу выйти в лидеры, стал стремительный рост солнечной генерации. В 2025 году производство электроэнергии на солнечных электростанциях увеличилось на 20,1% — это уже четвертый год подряд, когда рост превышает 20%. Солнечная энергетика обеспечила рекордные 13% всей электроэнергии ЕС, опередив как угольную, так и гидроэнергетику.

Рост был повсеместным: каждая страна ЕС произвела больше солнечной энергии, чем годом ранее, благодаря масштабному вводу новых мощностей. В Венгрии, на Кипре, в Греции, Испании и Нидерландах солнечная энергетика дала более 20% всей электроэнергии.

В целом возобновляемые источники обеспечили 48% электроэнергии ЕС в 2025 году. Погодные условия также повлияли на структуру генерации: выработка гидроэлектростанций сократилась на 12%, а ветровая — на 2%, тогда как более солнечная погода способствовала росту солнечной генерации. Тем не менее ветер сохранил статус второго по величине источника электроэнергии в ЕС с долей 17%, опередив газовую генерацию.