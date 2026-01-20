Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: как запасы редкоземельных элементов Гренландии соотносятся с остальным миром
Президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание мировой общественности к Гренландии. Его очередные заявления о намерении усилить американский контроль над этой арктической территорией вызвали резкую реакцию со стороны европейских лидеров и Дании, в составе которой Гренландия обладает статусом автономии.
Хотя стратегическое положение острова часто называют ключевым фактором, все более заметной становится и другая, глубинная причина интереса — его колоссальный минеральный потенциал. В частности, запасы редкоземельных элементов в Гренландии оказались в центре внимания мира, стремящегося обеспечить себе доступ к критически важным ресурсам.
Эта инфографика сопоставляет добычу и запасы редкоземельных элементов в разных странах, помещая неосвоенные ресурсы Гренландии в глобальный контекст. Данные для нее предоставлены Геологической службой США (USGS).
Китай остается опорой мирового рынка редкоземельных элементов. В 2024 году страна произвела около 270 тысяч тонн, обеспечив значительно более половины всей глобальной добычи. Кроме того, Китай контролирует крупнейшие в мире запасы — порядка 44 миллионов тонн. Такое сочетание масштабов и глубокой интеграции дает Пекину серьезные рычаги влияния на отрасли от производства электромобилей до оборонных систем.
За пределами Китая многие страны с внушительными запасами играют в добыче лишь второстепенную роль.
Так, Бразилия располагает, по оценкам, 21 миллионом тонн редкоземельных элементов, однако сегодня почти не ведет их промышленную добычу. Похожая ситуация наблюдается в Индии, России и Вьетнаме.
Оценочные запасы редкоземельных элементов в Гренландии — около 1,5 миллиона тонн — превышают показатели таких стран, как Канада и Южно-Африканская Республика. При этом на острове никогда не велась коммерческая добыча редкоземельных элементов.
Интерес Трампа к Гренландии продиктован не одной лишь символикой. Редкоземельные элементы имеют ключевое значение для высокотехнологичного производства, «зеленой» энергетики и военной техники. На фоне прочного доминирования Китая в качестве основного поставщика политики в Вашингтоне все активнее ищут альтернативные источники этих стратегических ресурсов.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Ученые доказали существование топологических состояний материи там, где ранее это считалось невозможным из-за разрушения привычных свойств частиц. Оказалось, даже в условиях квантового хаоса могут спонтанно возникать структуры, устойчивые к внешним возмущениям. Для этого пришлось пересмотреть фундаментальное определение топологии, отделив его от классического поведения электронов.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Февраля, 2015
Религиозные символы
19 Марта, 2017
«Ангара»: рождение ракеты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии