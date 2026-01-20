Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: как запасы редкоземельных элементов Гренландии соотносятся с остальным миром

Президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание мировой общественности к Гренландии. Его очередные заявления о намерении усилить американский контроль над этой арктической территорией вызвали резкую реакцию со стороны европейских лидеров и Дании, в составе которой Гренландия обладает статусом автономии.

Хотя стратегическое положение острова часто называют ключевым фактором, все более заметной становится и другая, глубинная причина интереса — его колоссальный минеральный потенциал. В частности, запасы редкоземельных элементов в Гренландии оказались в центре внимания мира, стремящегося обеспечить себе доступ к критически важным ресурсам.

Эта инфографика сопоставляет добычу и запасы редкоземельных элементов в разных странах, помещая неосвоенные ресурсы Гренландии в глобальный контекст. Данные для нее предоставлены Геологической службой США (USGS).

Китай остается опорой мирового рынка редкоземельных элементов. В 2024 году страна произвела около 270 тысяч тонн, обеспечив значительно более половины всей глобальной добычи. Кроме того, Китай контролирует крупнейшие в мире запасы — порядка 44 миллионов тонн. Такое сочетание масштабов и глубокой интеграции дает Пекину серьезные рычаги влияния на отрасли от производства электромобилей до оборонных систем.

За пределами Китая многие страны с внушительными запасами играют в добыче лишь второстепенную роль.

Так, Бразилия располагает, по оценкам, 21 миллионом тонн редкоземельных элементов, однако сегодня почти не ведет их промышленную добычу. Похожая ситуация наблюдается в Индии, России и Вьетнаме.

Оценочные запасы редкоземельных элементов в Гренландии — около 1,5 миллиона тонн — превышают показатели таких стран, как Канада и Южно-Африканская Республика. При этом на острове никогда не велась коммерческая добыча редкоземельных элементов.

Интерес Трампа к Гренландии продиктован не одной лишь символикой. Редкоземельные элементы имеют ключевое значение для высокотехнологичного производства, «зеленой» энергетики и военной техники. На фоне прочного доминирования Китая в качестве основного поставщика политики в Вашингтоне все активнее ищут альтернативные источники этих стратегических ресурсов.