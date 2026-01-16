Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космический снимок запечатлел необычные облака в Патагонии

Когда астронавт на борту МКС сделал 27 декабря 2025 года этот снимок озера Лаго-Архентино в Патагонии, над бирюзовой гладью ледникового водоема зависли облака, поразительно похожие на косяк рыб. Определить тип и происхождение этих облаков лишь по одной фотографии непросто, однако после ее анализа несколько ученых NASA и университетских исследователей предложили свою версию.

Космический снимок запечатлел необычные облака в Патагонии / © NASA

«Линзовидная форма напоминает лентикулярные облака, которые обычно образуются вблизи или над горными хребтами, — рассказала научный сотрудник группы по изучению аэрозолей и облаков в Лаборатории реактивного движения NASA Мария Хакуба. — К тому же края облаков выглядят довольно гладкими, а не «размытыми», что указывает на их ледяную природу и относительно большую высоту».

Лентикулярные облака формируются в результате подветренных волн, которые возникают, когда преобладающие ветры вынуждены подниматься вверх и переваливать через топографическое препятствие — чаще всего горный массив — при условии стабильности воздушных слоев выше. На гребне таких волн воздух расширяется и охлаждается, водяной пар конденсируется, образуя облачные капли. По другую сторону волны воздух опускается, нагревается, и облако испаряется. В результате появляются почти неподвижные облака, словно зависшие в небе с подветренной стороны гор. Лентикулярные облака часто привлекают внимание необычными формами — их сравнивают с миндалем, перевернутыми тарелками, чечевицей, летающими тарелками или стопками блинов.

С этой интерпретацией согласился и руководитель направления по анализу данных в Исследовательском центре Лэнгли NASA Хазем Махмуд дополнив ее деталями. По данным прибора MODIS (спектрорадиометра среднего разрешения), верхняя граница облаков находилась на высоте около 9 200 метров, а температура их верхушки составляла примерно -53°C. Также были зафиксированы относительно крупные частицы, что соответствует наличию ледяных кристаллов.

Сильные приземные ветры, характерные для Патагонии, вероятно, пронеслись над ледниковыми озерами национального парка Лос-Гласьярес, вытесняя необычайно влажный воздух вверх, через Анды, что и привело к образованию линзовидных облаков. Дополнительную влагу в атмосферу могло внести и сублимирование — прямой переход льда в водяной пар — с поверхности ледников.

Продолговатая, «хвостатая» форма облаков, благодаря которой они напоминают косяк рыб, могла возникнуть из-за ветрового сдвига и турбулентности. Эти силы растянули и выстроили облака в горизонтальном направлении над озером, а тени, падавшие на ландшафт, подчеркнули их очертания.

Физик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Сантьяго Гассо также считает, что речь идет о лентикулярных облаках, указывая на природные условия и репутацию Патагонии как одного из очагов их формирования.

«Здесь облака очень часто остаются неподвижными и «запертыми» подветренными волнами по другую сторону гор, — пояснил Гассо. — Они нередко не дают осадков, поскольку большая часть влаги остается на западном склоне хребта». Хотя в стереотипном представлении лентикулярные облака словно сидят на вершинах гор, на практике они могут смещаться в зависимости от турбулентности и характера воздушных потоков.

Все трое ученых сошлись во мнении, что без анализа дополнительных данных невозможно с полной уверенностью утверждать, являются ли эти облака лентикулярными или относятся к одному из типов кучевых. Проблема одиночных снимков — будь то фотография астронавта или спутниковое изображение — в том, что исследователи в основном видят лишь верхние свойства облака. Если бы у них были данные лидара или облачного радара, они смогли бы измерить вертикальную структуру и толщину и гораздо увереннее отличить тонкий лентикулярный слой от мощной колонны кучево-дождевого облака.