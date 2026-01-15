Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: на каких частных островах живут миллиардеры

Богатейшие люди мира стремятся приобрести частный остров. На инфографике показаны некоторые острова миллиардеров с указанием их размера (в акрах) и стоимости.

Инфографика: на каких частных островах живут миллиардеры. Площадь островов указана в акрах. Один акр равен 0,404686 гектара / © Made Visual Daily, voronoi

Крупнейшие частные острова принадлежат в основном основателям и акционерам технологических гигантов. Владелец самого большого острова — председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон. 98% острова Ланай, расположенного в районе Гавайев, он приобрел в 2012 году за 300 миллионов долларов. Размер острова — около 36,5 тысяч гектаров (90 тысяч акров). Для сравнения, площадь Лихтенштейна — 16 тысяч гектаров.

Основатель Computershare Крис Моррис владеет двумя островами — Орфей и Пелорус. Совокупная площадь островов, расположенных недалеко от австралийского Квинсленда, — 1,7 тысячи гектаров (4,2 тысячи акров).

Основатель Red Bull Дитрих Матешиц в 2003 году приобрел остров Лаукала в районе Фиджи за 10 миллионов долларов. Размер острова — 1,4 тысячи гектаров (3,5 тысячи акров).

На цену острова влияет не только размер, но и его расположение, климат и предоставленные удобства. Например, Эллисон приобретал не только землю. В стоимость входили два курорта, поля для гольфа и инфраструктура.