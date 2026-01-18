  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
18 января, 10:00
Рейтинг: +749
Посты: 2272

Семь технологий, возглавляющих борьбу с глобальным потеплением

Климатический кризис заставляет инновации развиваться быстрее и охватывать куда более широкие масштабы, чем когда-либо прежде. Пока уровень выбросов остается высоким, а политические споры продолжаются, новая волна климатических технологий уже формируется сегодня. То, что еще недавно существовало лишь в лабораториях, сегодня превращается в работающие системы.

Сообщество
# инновации
# технологии
# экология
Новые технологии для борьбы с глобальным потеплением: система прямого улавливания CO₂ из воздуха (слева) и перовскитные солнечные элементы (справа) / © Wikimedia Commons
Новые технологии для борьбы с глобальным потеплением: система прямого улавливания CO₂ из воздуха (слева) и перовскитные солнечные элементы (справа) / © Wikimedia Commons

В сферах возобновляемой энергетики, удаления углерода, устойчивого производства продовольствия и восстановления окружающей среды сразу несколько технологий достигли практической жизнеспособности. В период с 2025 по 2026 год семь ключевых инноваций вышли за пределы теории и перешли к коммерческим пилотным проектам и начальному масштабированию.

1. Системы прямого улавливания CO₂ из воздуха.

Системы прямого улавливания извлекают углекислый газ непосредственно из окружающего воздуха, после чего либо закачивают его под землю, либо превращают в полезные продукты. В 2025 году исследователи Хьюстонского университета (США) разработали безмембранный электрохимический процесс, позволяющий улавливать CO₂ примерно за 70 долларов (около 5500 рублей) за тонну, что делает его конкурентоспособной по стоимости технологией.

2. Перовскитные солнечные элементы.

Кремниевая солнечная энергетика приблизилась к пределу эффективности — около 27%. Перовскитные солнечные элементы предлагают альтернативный путь, сочетая более высокую эффективность с меньшими затратами на производство. В январе 2026 года ученые Манчестерского университета (Великобритания) достигли эффективности 25,4% при сохранении более 95% производительности спустя 1100 часов работы.

Использование тандемных конструкций, в которых слои перовскита накладываются на кремний, позволило довести лабораторную эффективность до 34,6%. Такие панели легче и гибче традиционных и могут интегрироваться в здания и портативные системы. Ожидается, что их себестоимость будет на 30–40% ниже, чем у классических кремниевых панелей.

3. Пассивный атмосферный генератор воды.

Инженеры Массачусетского технологического института (США) создали революционное пассивное устройство, способное извлекать чистую питьевую воду из пустынного воздуха без использования электричества. Панель размером с окно использует комбинацию гидрогеля и осушителя: ночью она поглощает водяной пар, а днем под действием солнечного света конденсирует воду — без батарей, вентиляторов и источников питания.

Испытания в Долине Смерти (самом жарком и сухом национальном парке США) показали, что устройство работает в широком диапазоне влажности, включая значения ниже 35%, и при этом исключает солевое загрязнение.

Технология отвечает на глобальный водный кризис, затрагивающий около двух миллиардов человек, используя колоссальный ресурс — примерно 13 000 триллионов литров воды, содержащихся в атмосфере. Прорыв 2025 года открывает путь к дешевому внедрению в засушливых регионах, зонах бедствий и автономных сообществах, обеспечивая безопасную питьевую воду везде, где есть воздух. Идеальное климатоустойчивое решение в условиях засух.

4. Воздушные ветряные турбины.

На высотах около 1500 метров скорость ветра значительно выше, чем у поверхности земли, что позволяет получать гораздо больше энергии. Китайский прототип воздушной ветроустановки S1500 использует наполненный гелием аэростат с микрогенераторами из углеродного волокна и способен вырабатывать до 30 раз больше энергии, чем более ранние системы такого типа.

Эти турбины эффективно работают в регионах, непригодных для традиционных ветропарков, включая горные районы и удалённые прибрежные зоны. По сравнению с классическими установками они разворачиваются быстрее и обеспечивают снижение затрат примерно на 30%. Коммерческое внедрение ожидается к 2026 году.

5. Очистка океана: масштабирование удаления морского пластика.

По оценкам, в Большом тихоокеанском мусорном пятне плавает около 100 миллионов килограммов пластиковых отходов. Система 03 проекта The Ocean Cleanup, развернутая в 2023 году, стала крупнейшей в истории установкой для очистки океана. Она способна улавливать мусор от микропластика до крупных рыболовных сетей.

Система сочетает крупномасштабный сбор отходов с ИИ-алгоритмами для выявления «горячих точек», что повышает эффективность за счет фокусирования на зонах с наибольшей концентрацией пластика. Цель инициативы — сократить количество плавающего океанского пластика на 90% к 2040 году, объединяя очистку океана с предотвращением загрязнения через реки.

6. Вертикальное земледелие.

Традиционное сельское хозяйство все сильнее страдает от климатической нестабильности, нехватки воды и выбросов, связанных с транспортировкой. Вертикальные фермы решают эти проблемы, выращивая культуры в многоярусных помещениях с оптимизацией условий при помощи ИИ.

Такие фермы сокращают расстояния доставки продуктов на 90%, используют на 90% меньше воды, чем замкнутые системы, и обеспечивают урожайность до 390 раз выше на квадратный метр по сравнению с обычным земледелием.

7. Улучшенные геотермальные системы.

Геотермальная энергетика обеспечивает непрерывную выработку электроэнергии, не зависящую от погоды. Национальная геотермальная энергетическая политика Индии 2025 года оценивает потенциально извлекаемую мощность примерно в 10 600 мегаватт, при этом в штате Андхра-Прадеш уже реализуются пилотные проекты.

Геотермальные электростанции работают с коэффициентом использования мощности свыше 80%, требуют минимальных площадей и все активнее используют машинное обучение для прогнозного обслуживания и оптимизации резервуаров.

По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2050 году геотермальная энергия может обеспечивать до 15% мировой выработки электроэнергии.

Удаление углерода решает проблему уже накопленных выбросов. Возобновляемая энергетика предотвращает будущие выбросы при генерации. Зеленый водород декарбонизирует отрасли, слабо поддающиеся электрификации. Вертикальное земледелие трансформирует продовольственные системы. Очистка океана устраняет накопленное загрязнение.

Технологическая основа для масштабной декарбонизации уже создана. Затраты снижаются, сроки внедрения сокращаются, а нормативная база становится более четкой. Оставшийся вызов заключается уже не в инновациях, а в их реализации в нужных масштабах. Ближайшее десятилетие покажет, будет ли этот шанс использован в полной мере.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как построить светлое будущее из подручных материалов
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Медицинское обеспечение и безопасность космических полетов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Янв
1000
Итоги 2025 года в космонавтике
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
Бесплатно
Палеонтология — 2025. Не только динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Янв
2000
Экзопланеты — миры иных звезд
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
19 Янв
1000
Итоги 2025 года в биофармацевтике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
20 Янв
Бесплатно
Семь констант математики
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Янв
Бесплатно
Грибы северо-запада России. Весенние виды
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Янв
Бесплатно
От биоимпеданса до фотонов: как гаджеты анализируют тело
Урания
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 января, 10:59
НИУ ВШЭ

Ученые научились моделировать активность мозга по движению глаз

Исследователи НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург обнаружили устойчивую взаимосвязь между движениями глаз и мозговой активностью при помощи искусственного интеллекта. В перспективе это открытие позволит точнее диагностировать болезни Альцгеймера, Паркинсона и расстройства аутистического спектра (РАС).

НИУ ВШЭ
# активность мозга
# глаза
# движение глаз
# искусственный интеллект
# мозг
# технологии
17 января, 16:08
Адель Романова

Обилие кислорода в составе атмосферы Юпитера удивило астрономов

Глубоко в атмосфере Юпитера происходят химические реакции с участием содержащих кислород соединений. Планетологи сравнили количество этого химического элемента в газовом гиганте и Солнце. Выяснилось, что его концентрация в планете как минимум такая же, как и в звезде, или даже выше. По мнению ученых, это связано с особенностями формирования Солнечной системы миллиарды лет назад.

Астрономия
# газовые гиганты
# космос
# Юпитер
16 января, 15:28
ФизТех

Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.

ФизТех
# литий-ионные аккумуляторы
# материал
# технологии
# химия
# электролит
# электроника
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Обилие кислорода в составе атмосферы Юпитера удивило астрономов

    17 января, 16:08

  2. Ученые впервые напечатали 3D-объекты внутри живых клеток

    17 января, 09:54

  3. Новый электролит открыл путь к мощным и более безопасным литий-ионным аккумуляторам

    16 января, 15:28

  4. Эволюция в космосе научила вирусы взламывать защиту устойчивых бактерий

    16 января, 15:05
Выбор редакции

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

16 января, 12:33

Последние комментарии

Sanyasiebert
3 минуты назад
Очень круто. В хорошее время мы живём столько всяких событий было в космосе. Смотрел что в планах в 27 уже высадится. Что мне кажется не получится.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Улан Джумабеков
34 минуты назад
Witold, да согласен. Информация видимо десятилетней давности. В Астане 75 этажей да и в Алматы высоток ... В Узбекистане только теоевышка высокая а

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Roman Serookiy
1 час назад
Stiv, Ваша Тень… в архивах AXN SciFi есть видео цифрового качества

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

O B
3 часа назад
Ну что за "накал страстей"? А что если нет никакой "вселенной", а есть симуляции... И мы одна из них... Т.ч. все тут могут быть не более чем ИИ модули,

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Марат Иманов
3 часа назад
У каждого Американского президента своё горячая точка у Буша Ирак Обама в Сирии Байден-Украйне у Трампа Венесуэла Мексика теперь Гренландия и с

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

O B
3 часа назад
Советую посмотреть (комедийные к тому же): Орвилл Человек будущего

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Дмитрий
4 часа назад
Как же примитивен американский мозг! Точно приматы.

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Mikhail Khramov
5 часов назад
Карен, похоже, тупость человеческая безгранична. Где ты увидел Украину под британским флагом? UK? 🤣

Карта регулирования соцсети X: полные запреты, точечные блокировки и поиск нового статуса для платформы Маска

Stiv Poborsky
6 часов назад
+100500 Ваша Тень но он сам по себе в невысоком качестве (бетакам?) снят, а качество реплик совсем ужас-ужас :-( а представленный перечень "лучшего" - сам

10 научно-фантастических сериалов с высоким рейтингом про космос

Евгений Н.
6 часов назад
Zeu, в чём у меня в ЕС ограничение каких конкретно свобод? Вас родители не учили, что врать нехорошо? А, вот, у вас, в РФ свободы иметь мнение, отличное

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Николай Шуварин
8 часов назад
James, Mercedes-AMG GT Black Series: 6:43.616. Lamborghini Aventador SVJ: 6:44.97. Ксиоми - 6:46. А сколько лет делают а/м эти производители? Всё познается во времени и динамике.

Электромобиль Xiaomi обогнал суперкар Ferrari в дрэг-заезде

Владимир Басов
9 часов назад
Михаил, не согласен, это гипотеза, расчётов нет, одни додумки "авторитетных корифеев" от науки, система знаний такая, если изначально неправильные

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Семейный аккаунт
9 часов назад
Бедная тигрица как тяжело с 5ю!. У всё неё на лице написано :D

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Аva Sebet
9 часов назад
Александр, это уже новый уровень. Какой страной владеете?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

brother225 123
9 часов назад
Науки мало одна политота. Тьфу

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
10 часов назад
Александр, то что прям сейчас не чего делать на луне это точно. Но они хотят заработать на роботах. Которых они будет продавать на луне что бы

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
10 часов назад
Бек, они строят и отправляют космические корабли за счёт инвестиций в криптовалюта.

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Андрей Владимирович
10 часов назад
Вячеслав, нужно правильно расставлять акценты, вы не правы также как и не правы те кто за то что люди были на луне. Сухое рассуждение: американцы

Первый полет второй лунной гонки: зачем и как американцы возвращаются на Луну?

Иван Колупаев
11 часов назад
Fishel, заработайте триллиард и вкладывайтесь на здоровье в геоинженерию раз вам так хочется тратить на нее деньги. Возможно будущие поколения вам

Маск раскрыл цель SpaceX: превратить «Звездный путь» из фантастики в реальность

Александр Бережной
11 часов назад
Evgenij, здесь подсчитаны только те подлодки которые эксплуатируются. В США например на распил или модернизацию находиться около 30 подлодок 2 и 3

Инфографика: крупнейшие в мире подводные флоты

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно