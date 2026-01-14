Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ученые создали ПО для синхронизации земного и лунного времени

Китайские исследователи сделали важный шаг к будущему космических экспедиций, разработав первое в мире программное решение для синхронизации земного времени с Луной. Эта технология станет фундаментом для навигации, связи и координации миссий в эпоху активного освоения естественного спутника Земли.

Поверхность Луны / © NASA

Различие во времени между Землей и Луной объясняется общей теорией относительности Эйнштейна: ход часов зависит от силы гравитации и скорости движения. Поскольку гравитационное поле Луны значительно слабее земного, часы на спутнике Земли идут примерно на 56 миллионных долей секунды в сутки быстрее. Для человека эта разница незаметна, но для точной работы космических аппаратов, навигационных систем и научных приборов она может привести к серьезным ошибкам.

Ученые из обсерватории Purple Mountain представили программное обеспечение LTE440 (Lunar Time Ephemeris). Оно учитывает сложную динамику движения Луны и все релевантные гравитационные эффекты, автоматически выполняя вычисления, которые ранее требовали огромных усилий. С его помощью можно определить точное расхождение между земным и лунным временем для любого будущего момента. По словам разработчиков, высокая точность системы будет сохраняться не менее тысячи лет. Результаты работы опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

NASA готовит пилотируемые миссии программы «Артемида» и уже получило поручение Белого дома разработать согласованный стандарт лунного времени. Китай планирует отправить своих космонавтов на Луну к 2030 году, а Европейское космическое агентство (ESA) также ищет партнеров для создания собственной временной системы.

В перспективе предполагается выработать единый международный стандарт, который смогут использовать как государства, так и частные компании. Хотя именно Китай первым представил открытый инструмент для работы с лунным временем, мировому сообществу еще предстоит договориться о единых правилах «лунного часового пояса». Тем не менее первый шаг к синхронизации Земли и Луны уже сделан.