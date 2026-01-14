Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые создали ПО для синхронизации земного и лунного времени
Китайские исследователи сделали важный шаг к будущему космических экспедиций, разработав первое в мире программное решение для синхронизации земного времени с Луной. Эта технология станет фундаментом для навигации, связи и координации миссий в эпоху активного освоения естественного спутника Земли.
Различие во времени между Землей и Луной объясняется общей теорией относительности Эйнштейна: ход часов зависит от силы гравитации и скорости движения. Поскольку гравитационное поле Луны значительно слабее земного, часы на спутнике Земли идут примерно на 56 миллионных долей секунды в сутки быстрее. Для человека эта разница незаметна, но для точной работы космических аппаратов, навигационных систем и научных приборов она может привести к серьезным ошибкам.
Ученые из обсерватории Purple Mountain представили программное обеспечение LTE440 (Lunar Time Ephemeris). Оно учитывает сложную динамику движения Луны и все релевантные гравитационные эффекты, автоматически выполняя вычисления, которые ранее требовали огромных усилий. С его помощью можно определить точное расхождение между земным и лунным временем для любого будущего момента. По словам разработчиков, высокая точность системы будет сохраняться не менее тысячи лет. Результаты работы опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
NASA готовит пилотируемые миссии программы «Артемида» и уже получило поручение Белого дома разработать согласованный стандарт лунного времени. Китай планирует отправить своих космонавтов на Луну к 2030 году, а Европейское космическое агентство (ESA) также ищет партнеров для создания собственной временной системы.
В перспективе предполагается выработать единый международный стандарт, который смогут использовать как государства, так и частные компании. Хотя именно Китай первым представил открытый инструмент для работы с лунным временем, мировому сообществу еще предстоит договориться о единых правилах «лунного часового пояса». Тем не менее первый шаг к синхронизации Земли и Луны уже сделан.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Исследователи Центра языка и мозга ВШЭ с помощью магнитоэнцефалографии изучили, как мозг взрослых и детей реагирует на слова при чтении. Они показали, что у детей мозг дольше обрабатывает даже часто употребляющиеся в речи слова, а слова, которые встречаются редко, и псевдослова обрабатывает одинаково — медленно и по частям. С возрастом система перестраивается: высокочастотные слова переходят на быстрый маршрут, а вот новые сочетания букв по-прежнему анализируются медленно.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Января, 2021
Пять лет в истории, которые хуже, чем 2020 год
25 Декабря, 2015
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
8 Мая, 2021
Оружие Второй мировой войны. Тест
5 Ноября, 2018
Синдром немогуна: выученная беспомощность
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии