В Китае установили первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 20 мегаватт

Первую в мире ветряную турбину мощностью 20 мегаватт успешно установили в прибрежных водах провинции Фуцзянь на востоке Китая, что стало еще одной важной вехой в развитии отрасли возобновляемой энергетики.

В Китае установили первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 20 мегаватт / © China Three Gorges Corporation

Первая в мире турбина мощностью 20 мегаватт, разработанная и построенная в Китае, оснащена тремя лопастями длиной 147 метров, которые ометают площадь, эквивалентную десяти футбольным полям. Ротор турбины расположен на высоте 174 метра над уровнем моря, а монтаж был выполнен с использованием судна грузоподъемностью 2000 тонн.

Турбину установили примерно в 30 километрах от побережья провинции Фуцзянь, в акватории с глубиной более 40 метров. Монтаж столь масштабной конструкции на такой глубине сопровождался множеством сложностей — от непростых морских условий и работ на большой высоте до крайне ограниченного временного окна из-за приближения сезона тайфунов.

В то же время установке способствовали новые конструктивные решения, позволившие снизить массу турбины. Инженерам удалось добиться сокращения веса на 20 процентов на каждый мегаватт мощности по сравнению со средними показателями отрасли, что не только упростило монтаж, но и позволило снизить затраты.

После подключения к энергосети одна 20-мегаваттная турбина сможет вырабатывать около 80 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией 40 тысяч домохозяйств, а также для предотвращения выброса около 64 тысяч тонн углекислого газа, который был бы образован при выработке такого объема энергии за счет сжигания ископаемого топлива, например угля.