Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Представители NASA сообщили, что 17 января планируют вывести ракету Space Launch System (SLS) с кораблем Orion, предназначенные для миссии «Артемида II», на стартовую площадку 39B в Космическом центре Кеннеди. Перевозка состоится при благоприятной погоде и технической готовности.

Ракета-носитель Space Launch System для миссии «Артемида II» / © NASA

В агентстве подчеркнули, что подготовка к миссии «Артемида II» выходит на финишную прямую, но впереди еще несколько важных этапов, при этом безопасность экипажа остается безусловным приоритетом.

В рамках миссии четыре астронавта — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох от NASA, а также канадец Джереми Хансен — отправятся в десятидневный полет к Луне и вернутся на Землю. Это будет первый полет людей к Луне со времен «Аполлона-17» в декабре 1972 года.

После прибытия на стартовую площадку ракету и корабль ждет серия проверок, ключевой из которых станет заправочный тест. Подобные испытания нередко выявляют проблемы. Во время подготовки миссии «Артемида I» именно на этапе репетиции обнаружились утечки жидкого водорода, из-за чего ракету несколько раз возвращали в сборочный корпус. В итоге миссия стартовала с задержкой — в ноябре 2022 года — но прошла успешно.

После завершения заправочных испытаний миссии «Артемида II» состоится обзор готовности к полету, на котором оценят состояние всех систем. По его итогам NASA объявит официальную дату старта.

Окно запуска растянуто с 6 февраля по 10 апреля, однако в этот период есть всего 15 конкретных дат, подходящих по баллистике. Они сгруппированы в три интервала: в начале февраля, начале марта и в начале апреля. При этом представители агентства подчеркнули, что готовность техники, погода, график стартового полигона и логистика могут сократить число реальных попыток — обычно в течение одного «окна» удается провести не более четырех запусков.