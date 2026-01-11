«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

С момента своего запуска в 1990 году «Хаббл» радикально изменил представление людей о Вселенной. Телескоп показал, что космос — пространство, переполненное галактиками, звездами и туманностями.

Космический телескоп «Хаббл» / © NASA

Недавно команда ученых оценила, что космический телескоп «Хаббл» может войти в атмосферу Земли и сгореть в ней уже в 2033 году. Более того, существует вероятность один к десяти, что легендарная обсерватория завершит свое существование уже в 2029-м — а это значит, что остается всего около трех лет захватывающих изображений и научных данных. Новые расчеты представили на заседании Американского астрономического общества, прошедшем на этой неделе в Финиксе (штат Аризона). В настоящее время у NASA нет планов поднять «Хаббл» на более стабильную орбиту.

NASA запустило космический телескоп «Хаббл» 24 апреля 1990 года на борту шаттла Discovery. Изначально он работал на высоте 579 километров на низкой околоземной орбите, однако со временем телескоп постепенно снижался из-за сопротивления верхних слоев атмосферы. В настоящее время «Хаббл» находится примерно на высоте 525 километров над поверхностью Земли, согласно данным NASA. За годы эксплуатации агентство неоднократно поднимало орбиту телескопа, чтобы предотвратить его сгорание в атмосфере.

Авторы новых оценок объединили орбитальные данные «Хаббла» с расчетами сил атмосферного сопротивления. С учетом повышенной солнечной активности ученые оценивают, что вход телескопа в атмосферу может произойти в течение ближайших пяти–шести лет. В наилучшем сценарии у «Хаббла» остается еще около 15 лет работы, и он войдет в атмосферу лишь в 2040 году. В худшем же случае его конец может наступить уже в 2029-м.

По мере снижения орбиты плотность атмосферы возрастает, ускоряя неизбежное падение телескопа. Когда «Хаббл» опустится до высоты около 400 километров, у него, по оценкам, останется не более года до входа в атмосферу.