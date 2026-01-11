Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Хаббл» может прекратить работу уже через три года
С момента своего запуска в 1990 году «Хаббл» радикально изменил представление людей о Вселенной. Телескоп показал, что космос — пространство, переполненное галактиками, звездами и туманностями.
Недавно команда ученых оценила, что космический телескоп «Хаббл» может войти в атмосферу Земли и сгореть в ней уже в 2033 году. Более того, существует вероятность один к десяти, что легендарная обсерватория завершит свое существование уже в 2029-м — а это значит, что остается всего около трех лет захватывающих изображений и научных данных. Новые расчеты представили на заседании Американского астрономического общества, прошедшем на этой неделе в Финиксе (штат Аризона). В настоящее время у NASA нет планов поднять «Хаббл» на более стабильную орбиту.
NASA запустило космический телескоп «Хаббл» 24 апреля 1990 года на борту шаттла Discovery. Изначально он работал на высоте 579 километров на низкой околоземной орбите, однако со временем телескоп постепенно снижался из-за сопротивления верхних слоев атмосферы. В настоящее время «Хаббл» находится примерно на высоте 525 километров над поверхностью Земли, согласно данным NASA. За годы эксплуатации агентство неоднократно поднимало орбиту телескопа, чтобы предотвратить его сгорание в атмосфере.
Авторы новых оценок объединили орбитальные данные «Хаббла» с расчетами сил атмосферного сопротивления. С учетом повышенной солнечной активности ученые оценивают, что вход телескопа в атмосферу может произойти в течение ближайших пяти–шести лет. В наилучшем сценарии у «Хаббла» остается еще около 15 лет работы, и он войдет в атмосферу лишь в 2040 году. В худшем же случае его конец может наступить уже в 2029-м.
По мере снижения орбиты плотность атмосферы возрастает, ускоряя неизбежное падение телескопа. Когда «Хаббл» опустится до высоты около 400 километров, у него, по оценкам, останется не более года до входа в атмосферу.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
