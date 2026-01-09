Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Россия ударила «Орешником» по ключевым объектам на Украине
Российские войска использовали баллистические ракеты средней дальности «Орешник» для массированного удара по критически важным объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, под удар попали предприятия по производству дронов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли для атак на резиденцию президента России, а также элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивающей оборонный потенциал Украины. Все поставленные цели были достигнуты.
Среди пораженных объектов оказалось подземное газохранилище Бильче-Волыцко-Угерское. Его проектная емкость составляет 17,05 миллиардов кубометров — более половины от общей вместимости всех украинских хранилищ.
Согласно данным украинских ресурсов скорость ракеты составила 13000 километров в час. Ранее Владимир Путин отмечал, что боевые части гиперзвукового комплекса «Орешник» способны выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с поверхностью Солнца — около 6 000 °C.
Сверхвысокие температуры — ключевой фактор для гиперзвукового оружия. Боевой блок разгоняется до огромной скорости, сильно нагреваясь. Для защиты корпуса применяются сложные композиционные материалы, препятствующие разрушению. Планирующие блоки «Авангард» при этом могут маневрировать на траектории, что значительно снижает вероятность их перехвата.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Три из четырех крупнейших спутников Юпитера известны «согласованностью» своего обращения вокруг Юпитера: пока Ганимед совершает полный оборот, Европа описывает два круга, а Ио — четыре. Только Каллисто нарушает гармонию и движется «по-своему», и недавно этому предложили новое объяснение: возможно, так сложилось из-за неоднородности того газопылевого облака, в котором эти луны формировались.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
