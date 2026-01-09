Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россия ударила «Орешником» по ключевым объектам на Украине

Российские войска использовали баллистические ракеты средней дальности «Орешник» для массированного удара по критически важным объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны России.

Удар по украинским критическим объектам / © Соцсети

По данным ведомства, под удар попали предприятия по производству дронов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли для атак на резиденцию президента России, а также элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивающей оборонный потенциал Украины. Все поставленные цели были достигнуты.

© Телеграм-канал военкора Александра Коца

Среди пораженных объектов оказалось подземное газохранилище Бильче-Волыцко-Угерское. Его проектная емкость составляет 17,05 миллиардов кубометров — более половины от общей вместимости всех украинских хранилищ.

Согласно данным украинских ресурсов скорость ракеты составила 13000 километров в час. Ранее Владимир Путин отмечал, что боевые части гиперзвукового комплекса «Орешник» способны выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с поверхностью Солнца — около 6 000 °C.

Сверхвысокие температуры — ключевой фактор для гиперзвукового оружия. Боевой блок разгоняется до огромной скорости, сильно нагреваясь. Для защиты корпуса применяются сложные композиционные материалы, препятствующие разрушению. Планирующие блоки «Авангард» при этом могут маневрировать на траектории, что значительно снижает вероятность их перехвата.