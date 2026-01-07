  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
7 января, 08:45
Рейтинг: +740
Посты: 2260

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти, однако ее роль на глобальных энергетических рынках сегодня несоизмеримо меньше, чем в прошлые десятилетия.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром / © Visual Capitalist
Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром / © Visual Capitalist

В то время как такие страны, как США и Саудовская Аравия, доминируют в ежедневной добыче нефти, объемы производства в Венесуэле на протяжении последних десятилетий неуклонно сокращаются.

Данная визуализация сопоставляет доказанные запасы нефти крупнейших стран-производителей. Под запасами понимается объем нефти, который может быть экономически извлечен в текущих условиях. Источником данных послужил Annual Statistical Bulletin ОПЕК за 2025 год.

Венесуэла располагает примерно 303 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти — это самый высокий показатель в мире, значительно превосходящий даже Саудовскую Аравию. На долю страны приходится около 17% всех мировых запасов. Основная часть этих ресурсов сосредоточена в поясе реки Ориноко. 

При всем своем ресурсном превосходстве в 2024 году Венесуэла занимала лишь 21-е место в мире по объемам нефтедобычи, производя около 960 тысяч баррелей в сутки.

На пике в 1970-х годах страна добывала до 3,5 миллиона баррелей в день, что составляло более 7% мировой добычи на тот момент. В 2010-е годы производство резко сократилось и в прошлом году в среднем составляло около 1,1 миллиона баррелей в сутки — порядка 1% глобального объема.

Десятилетия хронического недоинвестирования отрасли и международные санкции существенно ограничили развитие нефтяного сектора Венесуэлы. Хотя некоторые западные компании, включая американскую Chevron, продолжают работать в стране, их присутствие значительно сократилось по мере расширения санкционного режима и ужесточения ограничений на экспорт.

Венесуэла была одним из государств-основателей ОПЕК — наряду с Ираном, Ираком, Кувейтом и Саудовской Аравией, — однако по мере падения добычи ее влияние внутри организации заметно ослабло.

Комментарии

Написать комментарий
