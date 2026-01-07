Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром
Венесуэла располагает крупнейшими в мире запасами нефти, однако ее роль на глобальных энергетических рынках сегодня несоизмеримо меньше, чем в прошлые десятилетия.
В то время как такие страны, как США и Саудовская Аравия, доминируют в ежедневной добыче нефти, объемы производства в Венесуэле на протяжении последних десятилетий неуклонно сокращаются.
Данная визуализация сопоставляет доказанные запасы нефти крупнейших стран-производителей. Под запасами понимается объем нефти, который может быть экономически извлечен в текущих условиях. Источником данных послужил Annual Statistical Bulletin ОПЕК за 2025 год.
Венесуэла располагает примерно 303 миллиардами баррелей доказанных запасов нефти — это самый высокий показатель в мире, значительно превосходящий даже Саудовскую Аравию. На долю страны приходится около 17% всех мировых запасов. Основная часть этих ресурсов сосредоточена в поясе реки Ориноко.
При всем своем ресурсном превосходстве в 2024 году Венесуэла занимала лишь 21-е место в мире по объемам нефтедобычи, производя около 960 тысяч баррелей в сутки.
На пике в 1970-х годах страна добывала до 3,5 миллиона баррелей в день, что составляло более 7% мировой добычи на тот момент. В 2010-е годы производство резко сократилось и в прошлом году в среднем составляло около 1,1 миллиона баррелей в сутки — порядка 1% глобального объема.
Десятилетия хронического недоинвестирования отрасли и международные санкции существенно ограничили развитие нефтяного сектора Венесуэлы. Хотя некоторые западные компании, включая американскую Chevron, продолжают работать в стране, их присутствие значительно сократилось по мере расширения санкционного режима и ужесточения ограничений на экспорт.
Венесуэла была одним из государств-основателей ОПЕК — наряду с Ираном, Ираком, Кувейтом и Саудовской Аравией, — однако по мере падения добычи ее влияние внутри организации заметно ослабло.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Три из четырех крупнейших спутников Юпитера известны «согласованностью» своего обращения вокруг Юпитера: пока Ганимед совершает полный оборот, Европа описывает два круга, а Ио — четыре. Только Каллисто нарушает гармонию и движется «по-своему», и недавно этому предложили новое объяснение: возможно, так сложилось из-за неоднородности того газопылевого облака, в котором эти луны формировались.
Ученые исследовали, как решить проблему энергоснабжения в отдаленных регионах с помощью установок на топливных элементах
Более 2,8 млн квадратных километров России — от Чукотки до Таймыра — остаются без центрального энергоснабжения, что ежегодно обходится экономике страны в десятки миллиардов рублей на завоз топлива и ремонт оборудования. Бесперебойное энергоснабжение на удаленных территориях может обеспечиваться за счет внедрения энергоустановок на топливных элементах. Ученые Пермского Политеха оценили жизненный цикл такой установки и исследовали оптимальные режимы работы. Это позволит увеличить срок эксплуатации оборудования, уменьшить углеродный след и снизить себестоимость до восьми рублей за киловатт-час для потребителя, что сопоставимо с ценами центральной России. Энергоустановки на топливных элементах в перспективе могут стать надежным и недорогим источником энергоснабжения удаленных поселков и промышленных объектов, снизить вредное воздействие на хрупкую арктическую природу.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Наблюдения за поверхностью Красной планеты показали наличие в ее прошлом очень долгоживущих водоемов. Но жидкая вода должна была замерзать на древнем Марсе, потому что Солнце в ту эпоху было на десятки процентов тусклее, чем сегодня. Новые расчеты позволили ученым предположить, что эта загадка имеет решение — если учесть роль водного льда.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
