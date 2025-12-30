  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 декабря, 14:24
Рейтинг: +128
Посты: 401

Кошмар для поколения Z: резкий рост экономики без создания дополнительных рабочих мест 

Экономика США показала в третьем квартале значительный рост, но экономисты советуют не спешить с выводами. В стране наблюдается острая нехватка рабочих мест.

Как напоминает Fortune, уровень безработицы в США вырос до 4,6%. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что эти данные могут не в полной мере отражать реальные показатели занятости.

В классической модели при восстановлении экономики сначала ускоряется рост ВВП, следом компании начинают нанимать персонал, а потом повышать зарплаты. Лишь после этого увеличиваются потребительские расходы. 

В США наблюдается обратная ситуация. Расходы увеличиваются, а рабочие места — нет. Экономика растет годовыми темпами 4,3%, домохозяйства больше зарабатывать не стали, а инфляция остается устойчиво высокой.

Реальный располагаемый доход в третьем квартале не изменился — рост составил 0%. Покупательная способность американцев не выросла, но они компенсировали это, в том числе за счет траты сбережений и использования кредитов. Согласно отчету ВВП, активно развивалась сфера услуг. Внутри этой сферы одной из наиболее быстрорастущих статей расходов стало здравоохранение.

В 2025 году американцы заметно увеличили расходы на здравоохранение. Росли расходы на амбулаторное лечение, больничные услуги и сестринский уход. Это связано со старением населения и ростом цен на медуслуги. Еще одна статья расходов — дорогостоящие препараты GLP-1 для снижения веса. Траты на них продолжают расти даже с поправкой на инфляцию.

Получается, многие семьи были вынуждены совершать траты, которые не могли отложить. Многие экономисты не считают признаком уверенности ситуацию, когда семьям приходится больше тратиться на медицину, страховку, уход за детьми или пожилыми родственниками. Это сигнал, что домохозяйства принимают на себя дополнительное давление. При нулевом росте реального располагаемого дохода эти издержки покрываются за счет сокращения сбережений и отказа от других покупок.

Давление ослабнет в начале 2026 года. Это произойдет из-за резкого увеличения налоговых возвратов и изменений в удержаниях. Увеличение располагаемых средств может краткосрочно подстегнуть потребление. Однако это так и не решит фундаментальную проблему нехватки рабочих мест и стагнации реальных доходов.

Экономика больше не движется как единое целое. Она распадается на так называемую K-образную модель. При такой ситуации видимая устойчивость на вершине маскирует хрупкость внизу. На фоне роста потребительских расходов корпоративная прибыль в третьем квартале выросла на 166 миллиардов долларов. Одновременно сократились инвестиции. Во многом это связано со значительным сокращением частных запасов. Компании избавлялись от накоплений времен пандемии. Бизнес не наращивал мощности, не расширял найм. Компании выжимали маржу, контролируя издержки. Бизнес научился расти, не увеличивая штат.

Рост производительности оказался побочным эффектом от нежелания компаний нанимать персонал и их попыток делать больше меньшими силами. Пока изменения слабо связаны с искусственным интеллектом. Бизнес повышает выпуск товаров и услуг при фиксированной или даже сокращающейся численности работников. Компании не расширяют фонд оплаты труда для удовлетворения нового спроса.

С одной стороны этой «буквы K» оказались обеспеченные домохозяйства и владельцы активов, чьи расходы по-прежнему поддерживает сильный фондовый рынок. На него в этом году повлияли инвестиции в искусственный интеллект, высокие цены на жилье и рост корпоративных прибылей. 

С другой стороны оказались наемые работники и домохозяйства с низкими и средними доходами. На их траты все сильнее влияют ограничения, нежели уверенность. Это формирует устойчивый «кризис доступности». Показатель ВВП сводит обе группы в одну цифру. Однако реальная экономика, в которой живут люди, оказывается не столь однородной.

Люди продолжают тратить деньги на путешествия, досуг, дорогие развлечения, но большинство этих трат совершают домохозяйства с высокими доходами. Даже в этих показателях можно заметить скрытое напряжение. Туристическая активность в августе 2025 года оказалась практически самой низкой за всю историю наблюдений для этого месяца, уступив лишь августу 2020 года. 

Однако эти «двигатели» экономики со временем ведут себя по-разному. Потребление, поддерживаемое ростом активов, в перспективе может сохраняться при благоприятной ситуации на рынках. Потребление, продиктованное необходимостью, не сохраняется.

Когда экономику поддерживают расходы обеспеченных домохозяйств, а не рост занятости и зарплат, она становится уязвимой к любой коррекции на фондовом рынке. Падает посещаемость, сокращаются дискреционные траты, а спрос в премиальном сегменте исчезает гораздо быстрее, чем это отражается в сводных данных по ВВП.

Возникает проблема, когда рост экономики не связан с занятостью. При этом, эффект от искусственного интеллекта еще не начал проявляться. 

