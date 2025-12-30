Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США испытали вертолетный боеприпас рекордной дальности
Корпус морской пехоты США провел пуск нового дальнобойного боеприпаса, предназначенного для радикального увеличения радиуса действия ударных вертолетов. Испытание на малых высотах состоялось над Атлантическим испытательным полигоном.
В ходе теста с вертолета AH-1Z Viper запустили новый боеприпас Red Wolf, разработанный компанией L3Harris Technologies, который успешно поразил морскую цель, что стало важной вехой в демонстрации возможностей программы Long Range Attack Missile (LRAM).
Цель программы LRAM — обеспечить вертолетную авиацию морской пехоты возможностью наносить удары на существенно больших расстояниях, чем позволяют нынешние системы вооружения.
Для сравнения: существующие вертолетные боеприпасы, такие как AGM-114 Hellfire и Joint Air-to-Ground Missile – Medium Range, имеют эффективную дальность порядка 34 и 16 километров соответственно. Red Wolf должен значительно превзойти эти показатели, позволяя экипажам действовать за пределами зон поражения вражеской ПВО.
Во время испытаний Red Wolf также продемонстрировал способность выполнять функции узла наведения и сетевого взаимодействия, подтверждая, что он является не просто классическим оружием типа «выстрелил — забыл».
По словам официальных лиц, боеприпас способен собирать, передавать и обмениваться данными целеуказания в полете, поддерживая последующие удары других платформ.
Кроме того, это стало первым случаем применения оружейной системы вертолетом морской пехоты, управляемой через планшетный интерфейс, что подчеркивает стремление упростить эксплуатацию и снизить нагрузку на экипаж.
Red Wolf оснащен турбореактивным двигателем, имеет длину около 1,8 метра и складные стабилизирующие поверхности. Он способен нести полезную нагрузку массой до 11,4 килограмм. Red Wolf летает на дозвуковой скорости и обладает дальностью около 370 километров.
Ожидается, что Red Wolf будет готов к первому этапу боевого развертывания в 2026 году.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
Вокруг звезды HD 131488, расположенной в созвездии Центавра (Centaurus) на расстоянии около 152 световых лет от Земли, впервые зафиксировали следы монооксида углерода (CO), который образуется при столкновениях и испарении комет. Находка открывает новую страницу в изучении формирования планетных систем.
Палеонтологи описали крупнейшее в мире скопление следов динозавров: более 16 000 вмятин на площади 7500 квадратных метров. Ученые считают, что эта территория была не просто местом случайных прогулок, а оживленной трассой, где динозавры организованно мигрировали вдоль берега древнего озера.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
