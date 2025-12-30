Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США испытали вертолетный боеприпас рекордной дальности

Корпус морской пехоты США провел пуск нового дальнобойного боеприпаса, предназначенного для радикального увеличения радиуса действия ударных вертолетов. Испытание на малых высотах состоялось над Атлантическим испытательным полигоном.

Вертолет AH-1Z Viper с Red Wolf / © US Marines

В ходе теста с вертолета AH-1Z Viper запустили новый боеприпас Red Wolf, разработанный компанией L3Harris Technologies, который успешно поразил морскую цель, что стало важной вехой в демонстрации возможностей программы Long Range Attack Missile (LRAM).

Цель программы LRAM — обеспечить вертолетную авиацию морской пехоты возможностью наносить удары на существенно больших расстояниях, чем позволяют нынешние системы вооружения.

Для сравнения: существующие вертолетные боеприпасы, такие как AGM-114 Hellfire и Joint Air-to-Ground Missile – Medium Range, имеют эффективную дальность порядка 34 и 16 километров соответственно. Red Wolf должен значительно превзойти эти показатели, позволяя экипажам действовать за пределами зон поражения вражеской ПВО.

Во время испытаний Red Wolf также продемонстрировал способность выполнять функции узла наведения и сетевого взаимодействия, подтверждая, что он является не просто классическим оружием типа «выстрелил — забыл».

По словам официальных лиц, боеприпас способен собирать, передавать и обмениваться данными целеуказания в полете, поддерживая последующие удары других платформ.

Кроме того, это стало первым случаем применения оружейной системы вертолетом морской пехоты, управляемой через планшетный интерфейс, что подчеркивает стремление упростить эксплуатацию и снизить нагрузку на экипаж.

Red Wolf оснащен турбореактивным двигателем, имеет длину около 1,8 метра и складные стабилизирующие поверхности. Он способен нести полезную нагрузку массой до 11,4 килограмм. Red Wolf летает на дозвуковой скорости и обладает дальностью около 370 километров.

Ожидается, что Red Wolf будет готов к первому этапу боевого развертывания в 2026 году.