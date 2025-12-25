Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Хирурга и пациента разделяли 12034 километра: установлен новый рекорд дистанционной робохирургии
Врачи установили рекорд Книги рекордов Гиннесса, выполнив роботизированные операции на расстоянии более 12 тысяч километров — хирург в Кувейте управлял инструментами, работавшими в теле пациента в Бразилии, не покидая операционную.
Операционные, разделенные океанами, фактически объединились в единое пространство 23 сентября 2025 года. В этот день врачи провели дистанционные роботизированные хирургические вмешательства на расстоянии 12 034,92 километра — это стало самой большой дистанцией, когда-либо зафиксированной между хирургом и пациентом при проведении роботизированной операции.
Процедуры связали госпиталь Джабер аль-Ахмад в Кувейте и госпиталь Красного Креста в Бразилии. Для этого использовались современные хирургические роботы, работающие через защищенную международную сеть с высокой пропускной способностью.
Уникальность события заключалась не только в расстоянии, но и в точности: операции выполнялись практически в режиме реального времени.
Решающую роль сыграла инженерно выверенная телекоммуникационная инфраструктура. Сеть обеспечивала среднюю задержку сигнала всего 199 миллисекунд, пропускную способность 80 мегабит в секунду и потери пакетов на уровне лишь 0,19%. Эти показатели оказались достаточно стабильными, чтобы хирурги не ощущали заметной задержки, несмотря на межконтинентальное расстояние.
Причем эксперимент не ограничился односторонней демонстрацией. Были выполнены две операции: сначала хирурги в Кувейте оперировали пациента в Бразилии, затем бразильские специалисты провели операцию пациенту в Кувейте. Таким образом, была доказана возможность полноценной двусторонней международной роботизированной хирургии.
Обе операции представляли собой лапароскопическую герниопластику паховой грыжи по методике TAPP (трансабдоминальный преперитонеальный доступ), выполненную с использованием роботизированных платформ при поддержке телекоммуникационных и медицинских технологических партнеров.
Проект объединил хирургов, ученых и инженеров из нескольких организаций, которым пришлось синхронизировать каждое движение буквально по всему земному шару.
В состав хирургических команд вошли доктор Сулейман Альмазиди, доктор Марсело Лурейро, доктор Моханнад Альхаддад, доктор Ахмед Карим, доктор Хмуд Альрашиди и доктор Леандро Тотти Каваццола. Все вмешательства прошли успешно, без осложнений.
За кулисами работала специально спроектированная международная транспортная сеть, соединявшая Кувейт, Марсель и Сан-Паулу. Она была создана таким образом, чтобы минимизировать колебания параметров связи. Для надежности использовались несколько резервных маршрутов, готовых немедленно принять нагрузку в случае сбоя — ведь во время операции устойчивость соединения была критически важна.
Сертификаты, подтверждающие установление рекорда, вручили на пресс-конференции в штаб-квартире Zain Kuwait. В мероприятии приняли участие представители Министерства здравоохранения Кувейта, хирургические команды и технологические партнеры. Таким образом был официально зафиксирован новый мировой стандарт в области дистанционной роботизированной хирургии.
Однако значение этого достижения выходит далеко за рамки самого рекорда. Подобные операции способны помочь решить проблему нехватки высококвалифицированных хирургов, упростить международное медицинское сотрудничество и расширить доступ к сложным хирургическим вмешательствам в регионах, где отсутствует развитая медицинская инфраструктура.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Объединить конфликтующие свойства помогли квазичастицы со специфическим зарядом. Если удастся подтвердить предложенную теорию экспериментом, то перед нами — новый тип квантовых материалов.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Октября, 2019
Орудия труда, свиньи и люди: где граница разумного
28 Марта, 2019
Фундаментально ли время во Вселенной
14 Августа, 2015
Лабораторные люди
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии