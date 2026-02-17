Древнейшие человеческие останки в Северной Британии принадлежали маленькой девочке

Анализ древней ДНК показал, что кости возрастом примерно 11 тысяч лет, найденные в пещере на северо-западе Англии, — это останки девочки, которой на момент смерти было от 2,5 до 3,5 лет. Рядом с ребенком нашли бусины из раковин и зуба оленя, а значит, это было преднамеренное захоронение.

Раскопки в пещере Хининг-Вуд-Боун, расположенной на полуострове Фернесс, рядом с деревней Грейт-Оссик (графство Камбрия), проходили в 2023 году. Тогда археолог Мартин Стейблс нашел в пещере останки как минимум восьми человек.

Радиоуглеродный анализ показал, что кости относятся к разным эпохам. Самые древние — к раннему мезолиту, остальные — к раннему неолиту и началу бронзового века.

Спустя три года ученые из Университета Ланкашира, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the Prehistoric Society, смогли извлечь достаточно ДНК из костей, чтобы определить: останки эпохи мезолита принадлежали девочке возрастом 2,5-3,5 года. Исследователи отметили, что им впервые удалось с такой точностью оценить возраст и пол ребенка, который жил между 9290 и 8925 годами до нашей эры.

Рядом с останками девочки обнаружили несколько бусин — раковины морских улиток и олений зуб с просверленными в них отверстиями. Возраст бусин совпал с возрастом костей ребенка. Это может свидетельствовать о том, что девочку не просто сбросили в пещеру, а преднамеренно похоронили с посмертными подношениями.

Ученые пришли к выводу, что это самое древнее мезолитическое захоронение на севере Британии и третье по древности в Северо-Западной Европе. Все европейские захоронения эпохи раннего мезолита расположены в пещерах, поскольку охотники-собиратели воспринимали их как врата в мир духов, объяснили исследователи.

Нашедший останки Мартин Стейблс, который сам родом из Грейт-Оссика, назвал девочку Ossick Lass. На местном диалекте это означает просто «девочка» или «девушка из Оссика», тем самым навсегда связывая ее и место захоронения.

Ранний мезолит (около 10 000 — 6500 года до нашей эры) — переходный этап после окончания последнего ледникового периода, ознаменовавший конец палеолита (древнекаменный век). Ледник отступил, климат на территории Северной Европы начал быстро теплеть, на месте тундры появились густые леса, уровень моря повысился.

Люди адаптировались к происходящим переменам, приспосабливаясь к более зеленому, теплому и влажному миру. Они занимались охотой, рыболовством и собирательством. Племена перемещались вслед за добычей и сменой сезонов, создавая небольшие временные поселения. Отличительная черта этого периода — использование микролитов, небольших, обработанных кремневых камней, с помощью которых изготавливали более сложные орудия, такие как наконечники стрел, копья и ножи.

