17 февраля, 11:52
Татьяна Зайцева
103

Древнейшие человеческие останки в Северной Британии принадлежали маленькой девочке

❋ 5.5

Анализ древней ДНК показал, что кости возрастом примерно 11 тысяч лет, найденные в пещере на северо-западе Англии, — это останки девочки, которой на момент смерти было от 2,5 до 3,5 лет. Рядом с ребенком нашли бусины из раковин и зуба оленя, а значит, это было преднамеренное захоронение.

Археология
# Британия
# мезолит
# пещера
# Северная Европа
Пещера Хининг-Вуд-Боун, место, где нашли костные останки. Фото Мартина Стэйблса
Пещера Хининг-Вуд-Боун, место, где нашли костные останки. Фото Мартина Стэйблса / © Proceedings of the Prehistoric Society (2026)

Раскопки в пещере Хининг-Вуд-Боун, расположенной на полуострове Фернесс, рядом с деревней Грейт-Оссик (графство Камбрия), проходили в 2023 году. Тогда археолог Мартин Стейблс нашел в пещере останки как минимум восьми человек.

Радиоуглеродный анализ показал, что кости относятся к разным эпохам. Самые древние — к раннему мезолиту, остальные — к раннему неолиту и началу бронзового века.

Спустя три года ученые из Университета Ланкашира, статья которых опубликована в журнале Proceedings of the Prehistoric Society, смогли извлечь достаточно ДНК из костей, чтобы определить: останки эпохи мезолита принадлежали девочке возрастом 2,5-3,5 года. Исследователи отметили, что им впервые удалось с такой точностью оценить возраст и пол ребенка, который жил между 9290 и 8925 годами до нашей эры.

Рядом с останками девочки обнаружили несколько бусин — раковины морских улиток и олений зуб с просверленными в них отверстиями. Возраст бусин совпал с возрастом костей ребенка. Это может свидетельствовать о том, что девочку не просто сбросили в пещеру, а преднамеренно похоронили с посмертными подношениями.

Ученые пришли к выводу, что это самое древнее мезолитическое захоронение на севере Британии и третье по древности в Северо-Западной Европе. Все европейские захоронения эпохи раннего мезолита расположены в пещерах, поскольку охотники-собиратели воспринимали их как врата в мир духов, объяснили исследователи.

Нашедший останки Мартин Стейблс, который сам родом из Грейт-Оссика, назвал девочку Ossick Lass. На местном диалекте это означает просто «девочка» или «девушка из Оссика», тем самым навсегда связывая ее и место захоронения.

Ранний мезолит (около 10 000 — 6500 года до нашей эры) — переходный этап после окончания последнего ледникового периода, ознаменовавший конец палеолита (древнекаменный век). Ледник отступил, климат на территории Северной Европы начал быстро теплеть, на месте тундры появились густые леса, уровень моря повысился.

Люди адаптировались к происходящим переменам, приспосабливаясь к более зеленому, теплому и влажному миру. Они занимались охотой, рыболовством и собирательством. Племена перемещались вслед за добычей и сменой сезонов, создавая небольшие временные поселения. Отличительная черта этого периода — использование микролитов, небольших, обработанных кремневых камней, с помощью которых изготавливали более сложные орудия, такие как наконечники стрел, копья и ножи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Татьяна Зайцева
13 статей
Археология
# Британия
# мезолит
# пещера
# Северная Европа
16 февраля, 12:35
Илья Гриднев

Ученые предложили столкнуть три теории сознания в эксперименте со слепым пятном глаза

Нейробиологи разработали строгий экспериментальный протокол, чтобы выяснить, как мозг конструирует картину мира в области слепого пятна сетчатки. Это поможет формально проверить и сравнить предсказания трех популярных теорий сознания.

Биология
# зрение
# слепое пятно
# теория сознания
16 февраля, 09:00
ПНИПУ

Археологи датировали и установили назначение древнего уральского городища

Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.

ПНИПУ
# артефакты
# археологические раскопки
# археология
# городище
# история
# Урал
16 февраля, 07:00
Максим Абдулаев

Потепление не увеличило, а уменьшило ареалы пшеницы и ячменя

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Археология
# «плодородный полумесяц»
# земледелие
# злаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 11:41
Александр Березин

Посадки деревьев для борьбы с углекислым газом усилили выбросы углекислого газа

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# деревья
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
  Древние японские тигры оказались львами

    17 февраля, 12:06

  Как уместить языковую модель в меньшую память: метод ProcrustesGPT

    17 февраля, 10:59

  Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

    17 февраля, 10:00
Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Игорь Коняшов
2 минуты назад
Лана, Не могу не процитировать гениального Салтыкова-Щедрина: "Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

Ivan Kalita
11 минут назад
Александр, А американцы белые пушистые и творят исключительно добро? У экономического роста всегда есть цена...

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

Роман Александров
14 минут назад
У этих аналитиков что, зрение со сверхразрешением ?

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

Игорь Коняшов
16 минут назад
Анатолий, Это легко посчитать: воздухозаборник площадью в 120 м2 (это 6 м радиус) на высоте 200 км собирает 1 грамм воздуха за секунду. Вполне

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

Юрий Багов
19 минут назад
Ты написал "газ нагревается и без чёрных дыр. Хватает там источников нагрева.". Отвечай, позорься дальше!

«Тихие» черные дыры оказались архитекторами галактик

Alexander Reimer
31 минута назад
Больше комментарий не надо Уже всё можно понять Может обезьянка хвостом нарисовала?

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

Александр Резник
57 минут назад
Два дня в аэропорту Китая и сосдество с китайскими пассажирами в самолёте меня в убедили в том, что китайцы не очень хорошая нация. Совершенно

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

Алексей Быков
1 час назад
А вы читали текст-то? Там чётко написано, что у обоих поколений одинаково размытое представление о белых. На этом уровне восприятие одинаковое.

Эксперимент показал разное восприятие Гражданской войны людьми разных поколений

Андрей Жаворонков
1 час назад
Тот самый момент, когда лишь увидев заголовок статьи на научпоп сайте ты уже знаешь, что тебя ждет в комментах, да-да. Если чего то у кого то больше -

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Superior Illuminati
1 час назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
1 час назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Superior Illuminati
1 час назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Денис Горбатовский
1 час назад
-Видишь суслика? -Нет! -А он есть🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

Superior Illuminati
1 час назад
Послание из Храма Иллюминатов. Иллюминаты — это тайное общество, стремящееся продвигать духовные и моральные ценности. Оно основано на принципах

Орден иллюминатов: ученые или заговорщики?

Pradhan mantri
2 часа назад
Thank you for providing such detailed and useful content. This blog helped me understand the financial assistance options available for small businesses. The way you explained the objectives and benefits of

Психолог: возвращение к бывшим может оказаться полезным

Vlad Ok
2 часа назад
Анатолий, мне кажется вы написали не в там :)

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Имя Фамилия
2 часа назад
Vlad, Зачем ходить? Удаленка же есть. :-)))

Творческие задачи «внедрили» в осознанные сновидения

Vlad Ok
2 часа назад
Иван, речь идет о обычных ударных дронах для уничтожения техники противника, его инфраструктуры и персонала. Канал связи при паршивой но

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Vlad Ok
2 часа назад
Murat, вам это кому? НАТО что ли? :)

Американская компания развернула крупнейшую в истории коммерческую коммуникационную антенну на низкой околоземной орбите

Имя Фамилия
2 часа назад
Теперь любой человек может создать свою армию убийц. Достаточно накупить этих роботов и немного модифицировать программу. Срочно нужно звать

Первый полнофункциональный человекоподобный робот с открытым исходным кодом привлек разработчиков по всему миру

