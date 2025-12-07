  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 декабря, 11:05
Рейтинг: +119
Посты: 355

Какие батареи питают самые быстрые гоночные электромобили в мире

Формула E — класс автогонок, на котором участники соревнуются исключительно на электромобилях. Без особых аккумуляторов этот вид соревнований не мог бы развиваться. 

Сообщество
# автомобили
# аккумуляторы
# батареи
# гонки
# спорт
# транспорт
# энергия
Гонка Формулы E / © Formula E, BBC
Гонка Формулы E / © Formula E, BBC

Машины разгоняются до скорости 322 километра в час. Скорость от нуля до 96 километров в час они набирают всего за 1,82 секунды. Автомобиль Формулы-1 способен на большее — он может разогнаться до 375 километров в час. Однако в этом случае важно, что автомобили электрические.

Чтобы болиды Формулы E могли развивать такие скорости, инженеры придумали арсенал хитростей, позволяющих выжать из аккумуляторов максимум. По своей сути батареи в автомобилях Формулы E совершенно типичны. Как пояснил BBC генеральный менеджер по автоспорту в компании Fortescue Zero в Кидлингтоне Дуглас Кэмплинг, аккумуляторы в пульте телевизора использует ту же химическую реакцию, что и элементы батарей во всех транспортных средствах, в том числе, и в автоспорте. 

Все батареи имеют два основных компонента: катод и анод. Когда аккумулятор хранится, они разделены внутренними барьерами. При использовании батареи они соединяются по определенной схеме, после чего электроны перетекают с анода на катод. Именно этот поток электронов питает устройство — как смартфон, так и гоночный автомобиль.

Однако инженеры столкнулись с трудностями при разработке аккумулятора для гоночных автомобилей. Такой аккумулятор должен хранить достаточно энергии для питания машины на максимальной скорости и поддерживать ее работу на протяжении всей гонки. 

Вице-президент Формулы Е Бет Паретта рассказала, что в первые несколько сезонов гонок запас хода аккумуляторов был не таким, как сегодня. Гонщикам приходилось менять автомобили в середине заезда.

Отчасти это связано с тем, что новые батареи могут хранить гораздо больше энергии. Сегодня спортсмены начинают гонку с примерно 52 киловатт-часами электроэнергии в батарее. Этого достаточно, чтобы питать холодильник с морозильной камерой примерно два месяца.

Автомобиль Формулы E / © Formula E, BBC
Автомобиль Формулы E / © Formula E, BBC

Однако просто емкого аккумулятора для гонок недостаточно. Батарея должна уметь быстро и гибко отдавать энергию. Батарея в автомобилях Формулы E способна выдавать и принимать энергию с мощностью 600 киловатт. Это чуть более 800 лошадиных сил.

Третья метрика называется C-rate. Этот показатель измеряет, как быстро может разряжаться батарея, но рассчитывается относительно емкости батареи. Современные достижения позволяют заряжать и разряжать батарею очень быстро.

Чтобы достичь этого, инженеры собирают множество отдельных батарейных ячеек в единый блок. Размер каждой ячейки — примерно со стандартный лист формата A5. Их собирают в модули по нескольку сотен штук. Между каждой парой ячеек находится охлаждающая пластина. В конструкции есть и силовые элементы, придающие батарейному блоку прочность. Они также обеспечивают жесткость шасси автомобиля. Кэмплинг пояснил, что использование аккумулятора как силового элемента позволяет снизить вес.

Батареи работают на литий-ионной технологии, типичной для электротранспорта. Однако тут специалисты используют вариант, содержащий никель, марганец и кобальт, подходящий для работы в условиях повышенной мощности.

Хотя современные батареи оптимизированы под скоростные гонки, создается впечатление, что проблема нехватки энергии решена не полностью. Хотя болид начинает гонку максимум с 52 киловатт-часов энергии, сама гонка может потребовать почти 90 киловатт-часов. Когда гонщики стартуют, у автомобиля есть лишь 65% энергии, необходимой, чтобы закончить заезд. Если бы спортсмены просто держали «педаль в пол», они бы не доехали до финиша.

Конструкторы решили задачу с помощью двух приемов. Первый — восстановление энергии при торможении. Двигатель на передней оси и двигатель на задней оси переходят в режим генератора. Получается, колеса вращают двигатель, а не наоборот. Это позволяет двигателю перезаряжаться.

На задней оси болидов вообще нет стандартных фрикционных тормозов. Эти тормоза — источник загрязнения твердыми частицами. Получается, их удаление устраняет источник загрязнения воздуха, а также вырабатывает электроэнергию для питания автомобиля.

Чтобы болиды чаще тормозили, тем самым восстанавливая энергию, организаторы иногда усложняют трассы, добавляя новые повороты или извилистые участки.

Еще один прием стали использовать в последнем сезоне. Подзаряжать автомобили теперь можно прямо во время гонки. Технология Pit Boost позволяет заряжать болиды сверхбыстро. Машина въезжает на пит-лейн, как в Формуле-1, и останавливается. Ее подключают к зарядному устройству. Всего за 30 секунд она получает 3,85 киловатт-часа энергии. Мощность подачи составляет 600 киловатт — это примерно в четыре раза больше, чем выдают самые быстрые коммерческие зарядные станции.

Для спортсменов это добавляет новый уровень стратегической сложности. Теперь пилот должен решить, когда ему выгоднее заехать на подзарядку. На последних кругах трансляции показывают, сколько энергии осталось у каждого болида. Это создает интригу, хватит ли энергии, чтобы автомобиль добрался до финиша.

Многие подходы, разработанные для Формулы E, в будущем специалисты смогут перенести на обычные электромобили и гибриды. По словам Паретты, гонки — это лаборатория, и так было всегда.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Как сохранить здоровье в межпланетном космическом полете
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Дек
Бесплатно
Женский мозг, мужской мозг: думаем ли мы по-разному
ВДНХ
Москва
Экскурсия
07 Дек
Бесплатно
В гости к крылатым машинам
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Дек
700
Мифы о маммографии
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
08 Дек
Бесплатно
Путешествие в прошлое Китая: тайны истории и загадки иероглифов
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
09 Дек
900
Рукокрылые и насекомоядные: темные крылья и тихие труженики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
900
Гегемония Канульской державы области майя в VII в.
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
10 Дек
600
Марс, Венера и глобальные изменения климата Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
5 декабря, 12:58
Илья Гриднев

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.

Физика
# БАК
# бозон Хиггса
# мюоны
4 декабря, 20:12
Evgenia Vavilova

Эксперименты не подтвердили самое популярное объяснение нейтринных аномалий

Физики изучили данные с высокочувствительного детектора на пересечении двух пучков частиц и не нашли там указаний на существование одного стерильного нейтрино. Этот результат сужает область, в которой исследователи будут изучать Новую физику.

Физика
# нейтринные осцилляции
# нейтрино
# новая физика
# стерильные нейтрино
# физика элементарных частиц
5 декабря, 14:01
Игорь Байдов

Лягушки победили самых опасных шершней

Азиатский гигантский шершень — самый большой шершень в мире, который наводит ужас на представителей животного мира. Яд этого насекомого не только вызывает очень сильную, жгучую боль, но и обладает достаточной токсичностью, чтобы убить небольшое животное. Однако в природе нашелся герой, для которого этот грозный хищник — всего лишь вкусная и питательная закуска. Этот гурман — обычная японская прудовая лягушка.

Биология
# животные
# земноводные
# лягушки
# насекомые
# шершни
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
4 декабря, 10:27
Редакция Naked Science

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.

Технологии
# атомная энергетика
# АЭС
# квизы
# Россия
# энергетика
Выбор редакции
1 декабря, 17:18
Unitsky String Technologies Inc.

Как инженеры повысили энергоэффективность транспорта: подходы и новые технологические решения

Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.

Unitsky String Technologies Inc.
# инфраструктура
# струнный транспорт
# технологии
# транспортная система
# траспорт
# энергоэффективность
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые заставили любящие щелочную среду бактерии залечивать бетон

    7 декабря, 10:00

  2. Эксперимент в Ботсване показал, что пчелы не эффективны против слонов

    6 декабря, 17:02

  3. Нехватка сардин привела к сокращению на 95% популяции пингвинов на островах у берегов ЮАР

    5 декабря, 19:51

  4. Физики разработали новый подход расчета обменных взаимодействий в магнитных материалах

    5 декабря, 16:56
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Сергей Боднарчук
9 минут назад
В таких благословенных странах как Сирия, Эфиопия и Египет можно майнить не оплачивая ничего... Но есть риск что придет дядя с бородой и автоматом ))

Карта прибыльного майнинга: страны-лидеры для добычи биткоина

Денис Веселов
12 минут назад
Shoislom, поэтому и Москва порт пяти морей ) . Но по факту Каспий это озеро .

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

сергей соколов
38 минут назад
Денис, ну да ...Это только и может РФ(расейской фашизм)

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

сергей соколов
39 минут назад
Vlad, тебе что ли?

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Vovan Vovanov
54 минуты назад
Дождиков, Спасибо вам за фантастическое настроение на весь день! 50000 тонн запулить в космос!? #диванэксперт

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Ivan
1 час назад
О чем бы не писал Березин это превращается в хвалебный молебен пресвятому МАСКу

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Сергей Яковлев
1 час назад
Г., из золота делается электроника, которая ставится на комбайны и трактора. А что бы состряпать булку хлеба или пирожок, нужно не пиздеть в этих

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Яковлев
1 час назад
Dmitr, у вас на даче золота в 1000 раз больше чем можно добыть в океане. Вы не забывайте что бы добыть золото на вашей даче нужна азотная кислота и еще

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Николай Деркач
2 часа назад
О, дом. Этот водоем - тоже провал, рядом с тем, что на фото в посте.

Пермяки создали агрегат, который ускоряет аварийные работы в рудниках и избавляет от тяжелого ручного труда

Г. М.
2 часа назад
Как же хорошо, что есть столько золота, ведь из каждого миллиграмма можно состряпать булку хлеба или пирожок, и накормить человечество. Ведь

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Сергей Данилов
3 часа назад
Что то мне подсказывает, что не может быть нигде добыча одного биткоина быть 1300 баксов , этим бы занялись на государственном уровне уже все . Больше

Карта прибыльного майнинга: страны-лидеры для добычи биткоина

Incognito Sapienti
3 часа назад
Точка Лагранжа неотрывно следует за планетой??? Нобелевку в студию...Ещё можно написать, что солнце тоже следует за точкой Лагранжа!!! Автор просто

Зонд-перехватчик предложили отправить на охоту за новым межзвездным объектом

Muslim Muslimov
3 часа назад
Это не правильное расчеты за добыча одного Бтс примерно от 50.000$ до 75.000$ расход электроэнергии... Минимум 40.000$ меньше ни как!!!

Карта прибыльного майнинга: страны-лидеры для добычи биткоина

Kamoliddin YoFaS
3 часа назад
Constantin, как говорил кто то из умных: «Человеку свойственна постоянная свобода принятия решений — свобода, которая даёт ему возможность быть как

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Евгений Боровик
6 часов назад
Похоже в Сибири лес только рубят. Водоохранные зоны мало кого заботят. Начинается большое испарение летом и массовое таяние весной. Вот и

Классификация лесов мира: карта четырех основных типов

Илья Дубовик
7 часов назад
Александр, ваш вопрос это, попросту, утвердительная манипуляция. Повторюсь, очень "научно".

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Даниил Беляев
7 часов назад
Данила, тёзка, предлагаю (не настаиваю) смотреть закон Лоренца. И очень прошу, не нужно цитат из ИИ - это и так всем известно.

Предприниматель из США предложил дать МКС «вторую жизнь» — переработать станцию прямо на орбите

emir aznakayev
9 часов назад
Статистически значимые с вероятностью 50 нп 50.

Детектор ATLAS впервые зафиксировал распад бозона Хиггса на пару мюон — антимюон

Roman Frolov
10 часов назад
Да есть, есть. Секта отрицателей лунных экспедиций очень сильна в массах. Я вопрос поднял именно потому, что в жж опять на эту тему небольшой срач

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Денис Антонов
10 часов назад
А где в списке укронацистская мрия? Ах да её же уничтожили...

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно