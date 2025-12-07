Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Какие батареи питают самые быстрые гоночные электромобили в мире
Формула E — класс автогонок, на котором участники соревнуются исключительно на электромобилях. Без особых аккумуляторов этот вид соревнований не мог бы развиваться.
Машины разгоняются до скорости 322 километра в час. Скорость от нуля до 96 километров в час они набирают всего за 1,82 секунды. Автомобиль Формулы-1 способен на большее — он может разогнаться до 375 километров в час. Однако в этом случае важно, что автомобили электрические.
Чтобы болиды Формулы E могли развивать такие скорости, инженеры придумали арсенал хитростей, позволяющих выжать из аккумуляторов максимум. По своей сути батареи в автомобилях Формулы E совершенно типичны. Как пояснил BBC генеральный менеджер по автоспорту в компании Fortescue Zero в Кидлингтоне Дуглас Кэмплинг, аккумуляторы в пульте телевизора использует ту же химическую реакцию, что и элементы батарей во всех транспортных средствах, в том числе, и в автоспорте.
Все батареи имеют два основных компонента: катод и анод. Когда аккумулятор хранится, они разделены внутренними барьерами. При использовании батареи они соединяются по определенной схеме, после чего электроны перетекают с анода на катод. Именно этот поток электронов питает устройство — как смартфон, так и гоночный автомобиль.
Однако инженеры столкнулись с трудностями при разработке аккумулятора для гоночных автомобилей. Такой аккумулятор должен хранить достаточно энергии для питания машины на максимальной скорости и поддерживать ее работу на протяжении всей гонки.
Вице-президент Формулы Е Бет Паретта рассказала, что в первые несколько сезонов гонок запас хода аккумуляторов был не таким, как сегодня. Гонщикам приходилось менять автомобили в середине заезда.
Отчасти это связано с тем, что новые батареи могут хранить гораздо больше энергии. Сегодня спортсмены начинают гонку с примерно 52 киловатт-часами электроэнергии в батарее. Этого достаточно, чтобы питать холодильник с морозильной камерой примерно два месяца.
Однако просто емкого аккумулятора для гонок недостаточно. Батарея должна уметь быстро и гибко отдавать энергию. Батарея в автомобилях Формулы E способна выдавать и принимать энергию с мощностью 600 киловатт. Это чуть более 800 лошадиных сил.
Третья метрика называется C-rate. Этот показатель измеряет, как быстро может разряжаться батарея, но рассчитывается относительно емкости батареи. Современные достижения позволяют заряжать и разряжать батарею очень быстро.
Чтобы достичь этого, инженеры собирают множество отдельных батарейных ячеек в единый блок. Размер каждой ячейки — примерно со стандартный лист формата A5. Их собирают в модули по нескольку сотен штук. Между каждой парой ячеек находится охлаждающая пластина. В конструкции есть и силовые элементы, придающие батарейному блоку прочность. Они также обеспечивают жесткость шасси автомобиля. Кэмплинг пояснил, что использование аккумулятора как силового элемента позволяет снизить вес.
Батареи работают на литий-ионной технологии, типичной для электротранспорта. Однако тут специалисты используют вариант, содержащий никель, марганец и кобальт, подходящий для работы в условиях повышенной мощности.
Хотя современные батареи оптимизированы под скоростные гонки, создается впечатление, что проблема нехватки энергии решена не полностью. Хотя болид начинает гонку максимум с 52 киловатт-часов энергии, сама гонка может потребовать почти 90 киловатт-часов. Когда гонщики стартуют, у автомобиля есть лишь 65% энергии, необходимой, чтобы закончить заезд. Если бы спортсмены просто держали «педаль в пол», они бы не доехали до финиша.
Конструкторы решили задачу с помощью двух приемов. Первый — восстановление энергии при торможении. Двигатель на передней оси и двигатель на задней оси переходят в режим генератора. Получается, колеса вращают двигатель, а не наоборот. Это позволяет двигателю перезаряжаться.
На задней оси болидов вообще нет стандартных фрикционных тормозов. Эти тормоза — источник загрязнения твердыми частицами. Получается, их удаление устраняет источник загрязнения воздуха, а также вырабатывает электроэнергию для питания автомобиля.
Чтобы болиды чаще тормозили, тем самым восстанавливая энергию, организаторы иногда усложняют трассы, добавляя новые повороты или извилистые участки.
Еще один прием стали использовать в последнем сезоне. Подзаряжать автомобили теперь можно прямо во время гонки. Технология Pit Boost позволяет заряжать болиды сверхбыстро. Машина въезжает на пит-лейн, как в Формуле-1, и останавливается. Ее подключают к зарядному устройству. Всего за 30 секунд она получает 3,85 киловатт-часа энергии. Мощность подачи составляет 600 киловатт — это примерно в четыре раза больше, чем выдают самые быстрые коммерческие зарядные станции.
Для спортсменов это добавляет новый уровень стратегической сложности. Теперь пилот должен решить, когда ему выгоднее заехать на подзарядку. На последних кругах трансляции показывают, сколько энергии осталось у каждого болида. Это создает интригу, хватит ли энергии, чтобы автомобиль добрался до финиша.
Многие подходы, разработанные для Формулы E, в будущем специалисты смогут перенести на обычные электромобили и гибриды. По словам Паретты, гонки — это лаборатория, и так было всегда.
Исследователи проанализировали огромный массив данных столкновений элементарных частиц и впервые выявили статистически значимые свидетельства распада бозона Хиггса на мюон и антимюон. Это подтвердило, что фундаментальный механизм наделения массой работает не только для тяжелой материи, но и для более легких частиц.
Физики изучили данные с высокочувствительного детектора на пересечении двух пучков частиц и не нашли там указаний на существование одного стерильного нейтрино. Этот результат сужает область, в которой исследователи будут изучать Новую физику.
Азиатский гигантский шершень — самый большой шершень в мире, который наводит ужас на представителей животного мира. Яд этого насекомого не только вызывает очень сильную, жгучую боль, но и обладает достаточной токсичностью, чтобы убить небольшое животное. Однако в природе нашелся герой, для которого этот грозный хищник — всего лишь вкусная и питательная закуска. Этот гурман — обычная японская прудовая лягушка.
Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.
В этом квизе нет правильных и неправильных ответов. Все варианты имеют право на существование. Выбор отражает личные или социальные приоритеты. Поскольку такие вопросы часто завязаны на эмоции и смутные ощущения, мы избегаем диктовать правильные ответы, но показываем, что атомная отрасль имеет проекты, соответствующие разным интенциям. Итогом квиза будет рекомендация, в создании какого типа инновационных реакторов было бы оптимально работать участнику опроса с учетом его предпочтений и склонностей. Это позволит ему соотнести и ассоциировать себя с атомными проектами.
Сегодня проблема рационального использования ресурсов в логистике становится ключевой, а значит, в транспортных системах приходится переосмысливать саму логику перевозок. Исследование белорусских инженеров из компании UST Inc. показывает, что недостаточно простого перехода на электротягу или возобновляемые источники энергии — важно уменьшить энергозатраты транспорта на единицу выполненной работы, то есть повысить удельную энергоэффективность. Подобный подход реализуется в транспортно-инфраструктурных комплексах uST.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Июня, 2022
Знаете ли вы…
6 Февраля, 2014
10 странных самолетов
22 Августа, 2014
«Икебана» счастливого брака
19 Июня, 2018
Выжить любой ценой: бункеры и убежища
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии