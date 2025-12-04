Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
40% россиян уверены в существовании тайных организаций
Четверо из десяти россиян верят в существование неких тайных организаций. С возрастом доля верующих в конспирологические теории возрастает.
В России 40 процентов граждан признались, что верят в существование тайных организаций, управляющих страной или миром. Такие результаты опроса привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.
Не верят в такие организации 46 процентов опрошенных. В 2022 году такой ответ давал 51 процент респондентов, а в 1992 — 26 процентов. Доля верующих в конспирологические теории достигала 48 процентов.
В основном в тайные организации верит старшее поколение. Среди зумеров и молодых миллениалов, рожденных после 1992 года, положительный ответ давали 26 процентов.
ВЦИОМ также спросил респондентов, кто, по их мнению, управляет поведением людей. Вариант «только человеческая воля и разум» выбрали 63 процента россиян. В «судьбу» верит десять процентов респондентов, в «объективные законы» — девять процентов, в «случай» — пять процентов.
Россиян также спросили, как часто у них возникало ощущение, что их поведением управляют некие тайные силы. Большинство опрошенных рассказали, что с ними такого не бывает (85 процентов). «Иногда» такое происходит с семью процентами респондентов, «часто» — с тремя процентами.
Во ВЦИОМ отметили, что вера в теории заговора обычно усиливается во время социальных потрясений и неопределенности. Конспирология предлагает простые ответы на сложные вопросы. С ее помощью люди заполняют информационный вакуум.
Комментарии