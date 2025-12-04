  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 декабря, 12:30
Рейтинг: +118
Посты: 346

40% россиян уверены в существовании тайных организаций 

Четверо из десяти россиян верят в существование неких тайных организаций. С возрастом доля верующих в конспирологические теории возрастает.

Сообщество
# мифы
# мнения
# общество
# опросы
# тайная организация
# теория заговора
Конспирологическая теория / © NWO pwn, Wikipedia
Конспирологическая теория / © NWO pwn, Wikipedia

В России 40 процентов граждан признались, что верят в существование тайных организаций, управляющих страной или миром. Такие результаты опроса привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Не верят в такие организации 46 процентов опрошенных. В 2022 году такой ответ давал 51 процент респондентов, а в 1992 — 26 процентов. Доля верующих в конспирологические теории достигала 48 процентов.

В основном в тайные организации верит старшее поколение. Среди зумеров и молодых миллениалов, рожденных после 1992 года, положительный ответ давали 26 процентов. 

ВЦИОМ также спросил респондентов, кто, по их мнению, управляет поведением людей. Вариант «только человеческая воля и разум» выбрали 63 процента россиян. В «судьбу» верит десять процентов респондентов, в «объективные законы» — девять процентов, в «случай» — пять процентов.

Россиян также спросили, как часто у них возникало ощущение, что их поведением управляют некие тайные силы. Большинство опрошенных рассказали, что с ними такого не бывает (85 процентов). «Иногда» такое происходит с семью процентами респондентов, «часто» — с тремя процентами.

Во ВЦИОМ отметили, что вера в теории заговора обычно усиливается во время социальных потрясений и неопределенности. Конспирология предлагает простые ответы на сложные вопросы. С ее помощью люди заполняют информационный вакуум. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
500
Роль движения в когнитивном развитии
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Муковисцидоз — вчера, сегодня, завтра
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Пони и лошади в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Дек
Бесплатно
Искусство античной Греции
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Дек
600
Опасная идея Дарвина
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
05 Дек
750
Генетика пола и сцепленное с полом наследование
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
1 декабря, 13:33
КАИ

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».

КАИ
# беспилотники
# БПЛА
# дроны
# прототип
# система управления
# технологии
3 декабря, 21:39
Редакция Naked Science

В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.

Медиа
# инновации
# конгресс
# мероприятия
# наука
# наука в россии
# технологии
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Земная жизнь стала сложной на миллиард лет раньше, чем считалось

    4 декабря, 12:33

  2. Огород в квартире: какие растения выбрать и как за ними ухаживать

    4 декабря, 12:16

  3. V Конгресс молодых ученых стал самым масштабным за пять лет. Naked Science выступал информационным партнером мероприятия

    4 декабря, 11:13

  4. Ученые упростили эксперименты в физике элементарных частиц

    4 декабря, 10:59
Выбор редакции

Какой ядерный реактор строить: тест ваших предпочтений

4 декабря, 10:27

Последние комментарии

Elusive Joe
7 минут назад
Что мешает продать зеркала и заменить солнечными панелями, которые крутить за солнцем? Это позволит сохранить большую часть конструкций

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Elusive Joe
12 минут назад
Irik, фантазёр! Ты меня называла...

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Elusive Joe
15 минут назад
Ruslan, ааа! Так это потому что у них Собянина нет! Он спец по платным парковкам...

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Александр Березин
16 минут назад
Сергей, то есть вы не читали объяснение Циолковского, который ответил на этот ваш вопрос сотню лет назад?

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Алексей Маа
24 минуты назад
5 тысяч в год . как то мало . в Китае машин собирают по 20 миллионов . а робот будет и дешевле и проще.

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Александр Березин
24 минуты назад
Иван, ""Технически" это как? Без необходимости доставить на Марс человека живым и не требуя возвращения обратно?" Нет, технически -- это значит

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Алексей Маа
25 минут назад
Dimus, не стоит говорить за всех .

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Алексей Маа
27 минут назад
Иван, животные убивают животных. Люди убивают людей . что то не заметно чтоб людей меньше становилось от убийств. Тоже рак или инфаркт убивает в

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Александр Березин
28 минут назад
nemoXX, " Однако, версия рос. сми иная и выглядит правдоподобнее. Россия в рамках рос-китайской лунной программы поставит реактор для лунной базы."

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Алексей Электрик
30 минут назад
В России красное око Саурона, остальное пустоши

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Александр Березин
32 минуты назад
Иван, запас воды, еды и кислорода на полгода для полета на Марс весит меньше, чем нагрузка корабля, нужного для обеспечения постройки базы на Луне.

В Институте космических исследований РАН предложили отказаться от полетов на Марс

Mmnbvv Zcvbbn
37 минут назад
Антон, иди проснись пьянь подзаборная!

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Иван
45 минут назад
Владимир, Китайцы думаю о будущем. Люди всё-таки не научились жить в мире. Каждый день человек убивает человека, причем даже официально, на

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Vitalii Pinzari
47 минут назад
Бизнес и ничего личного,здесь санкции и война,а там мир жвачка, интересно получается!!!

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

hercules hercules
52 минуты назад
Александр, вы наверно тоже изолированны от новостей и реалий происходящего..как раз исламскотерористкая агрессия в начало этого века уже сильно

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Иван
52 минуты назад
Виталий, Будет не без роботица, а много роботица.

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Режиссёр Антаресов
54 минуты назад
Хня, в моей Центральной Азии как-будто вообще городов нет. А они есть.

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Razefonn
1 час назад
Александр, так зелёная параша и дороже за кВт )) потому что дорого! Недолговечно! И мало на выхлопе )) я думаю компания ещё и зае...ась менять панели

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Razefonn
1 час назад
Shelove517, не станут )) слишком дорого и мало на выхлопе

Экономика против инноваций: названа причина закрытия крупнейшего солнечного теплового проекта США

Alfa Popo
1 час назад
Александр, ПХАХАХХАХАХАХАХАХ Чем ты читало мой комментарий? Мы сейчас говорим о современной ситуации, мне совершенно нет дела до гнилых муслим и

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно