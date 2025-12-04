Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Смартфоны повысили риски депрессии и ожирения у детей

Современные дети начинают использовать смартфоны в очень раннем возрасте. Влияние гаджетов беспокоит не только родителей, но и ученых. Недавнее исследование показало, что раннее появление смартфона у ребенка связано с повышенным риском депрессии и ожирения.

Кадр из сериала «Трудные подростки» / © Prospect Production

Группа американских ученых провела исследование, в котором проверила связь между возрастом приобретения смартфона с депрессией, ожирением и недостаточным сном в раннем подростковом возрасте. В выборку вошли данные 10 588 участников из 21 исследования когнитивного развития мозга подростков. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics.

В исследуемой группе со средним возрастом 12 лет, смартфоны имели 64% участников. В группе со средним возрастом 14 лет смартфон был уже у 89%. Средний возраст приобретения смартфона составил 11 лет.

Данные скорректированных моделей показали, что у 12-летних подростков, владеющих смартфонами, вероятность депрессии была на 30% выше, вероятность ожирения — на 40% выше, а вероятность недостаточного сна — на 60% выше, чем у их сверстников без смартфона.

Ученые не смогли доказать, стал ли смартфон причиной этих проблем. Однако предыдущие исследования показывали, что у подростков, которые слишком много времени проводят за смартфоном, наблюдается меньше личных контактов с другими людьми, физической активности и сна. Все это может повлиять на их здоровье.

Авторы нового исследования заметили, что смартфон влиял на здоровье подростков даже в тех случаях, когда его использование не считается «проблемным». Чем раньше ребенок получал смартфон, тем выше были шансы обнаружить у него к 12 годам ожирение и недостаток сна.

Ученые отметили, что размер эффекта в зависимости от возраста приобретения первого смартфона невелик. Однако, по их словам, подростковый возраст — это чувствительный период, когда даже умеренные субклинические симптомы психических расстройств, избыточный вес и проблемы со сном могут иметь долгосрочные последствия для здоровья во взрослом возрасте.

У исследователей не было данных, что именно подростки делали на своих смартфонах. Авторы отметили, что не нужно запрещать молодым людям пользоваться смартфонами, однако владение гаджетами требует специального надзора. По мнению ученых, необходимо провести исследования, которые помогут разработать рекомендации по оптимальному возрасту владения, типу телефона и правилам использования.