Смартфоны повысили риски депрессии и ожирения у детей
Современные дети начинают использовать смартфоны в очень раннем возрасте. Влияние гаджетов беспокоит не только родителей, но и ученых. Недавнее исследование показало, что раннее появление смартфона у ребенка связано с повышенным риском депрессии и ожирения.
Группа американских ученых провела исследование, в котором проверила связь между возрастом приобретения смартфона с депрессией, ожирением и недостаточным сном в раннем подростковом возрасте. В выборку вошли данные 10 588 участников из 21 исследования когнитивного развития мозга подростков. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics.
В исследуемой группе со средним возрастом 12 лет, смартфоны имели 64% участников. В группе со средним возрастом 14 лет смартфон был уже у 89%. Средний возраст приобретения смартфона составил 11 лет.
Данные скорректированных моделей показали, что у 12-летних подростков, владеющих смартфонами, вероятность депрессии была на 30% выше, вероятность ожирения — на 40% выше, а вероятность недостаточного сна — на 60% выше, чем у их сверстников без смартфона.
Ученые не смогли доказать, стал ли смартфон причиной этих проблем. Однако предыдущие исследования показывали, что у подростков, которые слишком много времени проводят за смартфоном, наблюдается меньше личных контактов с другими людьми, физической активности и сна. Все это может повлиять на их здоровье.
Авторы нового исследования заметили, что смартфон влиял на здоровье подростков даже в тех случаях, когда его использование не считается «проблемным». Чем раньше ребенок получал смартфон, тем выше были шансы обнаружить у него к 12 годам ожирение и недостаток сна.
Ученые отметили, что размер эффекта в зависимости от возраста приобретения первого смартфона невелик. Однако, по их словам, подростковый возраст — это чувствительный период, когда даже умеренные субклинические симптомы психических расстройств, избыточный вес и проблемы со сном могут иметь долгосрочные последствия для здоровья во взрослом возрасте.
У исследователей не было данных, что именно подростки делали на своих смартфонах. Авторы отметили, что не нужно запрещать молодым людям пользоваться смартфонами, однако владение гаджетами требует специального надзора. По мнению ученых, необходимо провести исследования, которые помогут разработать рекомендации по оптимальному возрасту владения, типу телефона и правилам использования.
В Передовой инженерной школе КНИТУ-КАИ (ПИШ КАИ) действуют временные научные коллективы (ВНК), работающие над реальными инженерными задачами. Одним из наиболее ярких результатов стала работа ВНК-4, созданного для развития технологий в области легких авиационных систем. Проект реализуется под руководством Никиты Сёмина, который также возглавляет специальное образовательное пространство (СОП) ПИШ КАИ «Авиамоделирование».
В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия
В Москве 2 декабря прошел XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Организаторами мероприятия выступили компания «Иннопрактика» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Конгресс объединил 19 мероприятий, в которых приняли участие более 2000 человек. Среди участников были первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, институтов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских компаний. Впервые на площадке Конгресса работала территория «Научи примером». Спикеры площадки в интерактивных форматах продемонстрировали, как инновационный менталитет работает в реальных проектах.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
