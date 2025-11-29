Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Армении при дорожных работах нашли сосуды бронзового века

Сосуды возрастом четыре тысячи лет, обнаруженные в Берде (Армения) / © Berd Municipality

В армянском городе Берде во время дорожных работ на улице Мовсеса Хоренаци строители нашли древние сосуды из глины, рассказал местный муниципалитет в социальной сети Facebook.* По оценкам ученых, возраст артефактов — около четырех тысяч лет.

Рабочие сразу доложили о находке в администрацию местного музея истории и быта Бердского историко-культурного заповедника. С помощью директора музея Артура Ерканяна они достали три сосуда. Работы на месте находки администрация сразу же приостановила.

Сосуд возрастом четыре тысячи лет, обнаруженный в Берде (Армения) / © Berd Municipality

Как пояснил доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян, в том месте находится могильник, характерный для начала II тысячелетия до нашей эры. По его словам, в Армении часто в таких захоронениях находят керамику, украшения, орудия, но скелетов людей там практически никогда не бывает. В тот период в регионе был распространен обряд кремации.

В Берде (Армения) обнаружили сосуды возрастом четыре тысячи лет / © Berd Municipality

Сейчас исследователи обнаружили пять сосудов, в том числе, несколько расписных — на оранжевой керамической поверхности видны черные орнаменты. Такие сосуды встречаются в Араратской долине, в бассейне озера Ван, в Карской долине. Пилипосян отметил, что 4000 лет назад территория всего Армянского нагорья представляла собой единую культурно-историческую область.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

