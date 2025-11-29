  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 ноября, 16:14
Рейтинг: +116
Посты: 336

В Армении при дорожных работах нашли сосуды бронзового века

В Армении рабочие обнаружили сосуды, датируемые примерно II тысячелетием до нашей эры. Находки станут частью экспозиции музея истории и быта Бердского историко-культурного заповедника.

Сообщество
# Армения
# артефакты
# археология
# история
# культура
Сосуды возрастом четыре тысячи лет, обнаруженные в Берде (Армения) / © Berd Municipality
Сосуды возрастом четыре тысячи лет, обнаруженные в Берде (Армения) / © Berd Municipality

В армянском городе Берде во время дорожных работ на улице Мовсеса Хоренаци строители нашли древние сосуды из глины, рассказал местный муниципалитет в социальной сети Facebook.* По оценкам ученых, возраст артефактов — около четырех тысяч лет. 

Рабочие сразу доложили о находке в администрацию местного музея истории и быта Бердского историко-культурного заповедника. С помощью директора музея Артура Ерканяна они достали три сосуда. Работы на месте находки администрация сразу же приостановила. 

Сосуд возрастом четыре тысячи лет, обнаруженный в Берде (Армения) / © Berd Municipality
Сосуд возрастом четыре тысячи лет, обнаруженный в Берде (Армения) / © Berd Municipality

Как пояснил доктор исторических наук, профессор Ашот Пилипосян, в том месте находится могильник, характерный для начала II тысячелетия до нашей эры. По его словам, в Армении часто в таких захоронениях находят керамику, украшения, орудия, но скелетов людей там практически никогда не бывает. В тот период в регионе был распространен обряд кремации.

В Берде (Армения) обнаружили сосуды возрастом четыре тысячи лет / © Berd Municipality 
В Берде (Армения) обнаружили сосуды возрастом четыре тысячи лет / © Berd Municipality 

Сейчас исследователи обнаружили пять сосудов, в том числе, несколько расписных — на оранжевой керамической поверхности видны черные орнаменты. Такие сосуды встречаются в Араратской долине, в бассейне озера Ван, в Карской долине. Пилипосян отметил, что 4000 лет назад территория всего Армянского нагорья представляла собой единую культурно-историческую область.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
На пути к искусственной гравитации
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
29 Ноя
Бесплатно
Да никто в Москве так не говорит!
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Ноя
1000
Следы забытых богов Древней Греции
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Ноя
1300
Черная дыра: от рождения до полного исчезновения
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
29 Ноя
1000
Остеопатическая медицина: островок в океане иллюзий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Когда решения основаны на данных: как доказательная медицина меняет лечение диабета
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Планы на будущее: искусство в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Конференция
02 Дек
Бесплатно
XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
МГУ
Москва
Лекция
02 Дек
900
Китообразные: от наземных предков к властителям океанов
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
29 ноября, 11:09
Любовь С.

Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.

Астрономия
# железные метеориты
# изотопный анализ
# метаанализ
# планеты
# Солнечная система
# хондриты
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

    29 ноября, 12:42

  2. Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

    29 ноября, 11:09

  3. На дне земного кратера обнаружили живых существ, которых ищут на Марсе

    28 ноября, 21:16

  4. Ученые выяснили, за какое время слоны привыкают к следящим дронам

    28 ноября, 14:55
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Nick Andreeff
14 минут назад
Виталий, и о чём твоя мысль? всё что когда-то было частью империи или СССР все принадлежит РФ?иначе просто непонятно что ты хочешь сказать.Что

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Андрей
20 минут назад
For, а в Европе как вино в средние века делали, да и тот же сидр... без "современных технологий". Чего там было непонятного? Как брагу ставят?

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Иван Колупаев
24 минуты назад
Редакция, а я предлагал когда-то помочь с модерацией 😏 благо времени было вагон.

Зачем человеку карта родинок и как она снижает риск рака

Дождиков Антон
28 минут назад
Нет слов. Печатных. Хочется вспомнить Юру. Но уже не Гагарина, а Клинских

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Евгений Шевцов
48 минут назад
Ант, очередная обиженка скорее всего с шароварного недорейха🤣слушай дальше бредни клоуна-наркомана про потужность и переможность,кушайте

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Иван Колупаев
49 минут назад
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится. А про петухов это немного из другой оперы 😁

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Aitneics Secniv
1 час назад
Олег, Может Вы и правы. Если что-то найдут или откроют, ну хорошо. Может какие-то идеи появятся. Точно. Надо шире смотреть на вещи. Исследования ИИ,

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Владислав Васильев
1 час назад
Статистическая оптимизация со статистическими погрешностями? Ну ладно если оптимизированная станет слова путать, во врачебном диагнозе поставит

Ученые нашли способ ускорить оптимизацию нейросетей до 500 раз при помощи законов физики

Serjo Djachkowski
1 час назад
Алекс, резонно но кто возьмёт за это ответственность, все будут перекидывать ответственность как горячую картошку из рук в руки.

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Serjo Djachkowski
1 час назад
Ну и ещё если коллектив или завод разогнать то через пол года или год, попытаться его восстановить (вдруг пришел крупный заказ), ничего не

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Serjo Djachkowski
1 час назад
Александр, спасибо за статью и ещё раз эффективным менеджерам которые любят урезать бюджеты, выгонять людей закрывать предприятия, доигрались?

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Gold Pack
2 часа назад
В Алмату такую , метро за год построят .

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Igor Simchanko
2 часа назад
Ниужеле они хотят возобновить наступление на Лаокай.Как такого каратиста остановить, если сломается.?

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Андрей
2 часа назад
Igr, это западенцы про деревни писАть мастаки. Одесса, Херсон, Севастополь...Потëмкин на Мосфильме нарисовал.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

NeneForever1234
2 часа назад
Сергей, Плевать им как это скажется на мировой экономике,когда можно сократить зарплату для людей и заменить их роботами

Ученые нашли способ ускорить оптимизацию нейросетей до 500 раз при помощи законов физики

Сергей Тархов
2 часа назад
Автор сказочный до..... изобрел колесо, приче не поднял что это не квадрат а окружность))))

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Alexander Ukshe
3 часа назад
Юрий, А как черные дыры дадут пик в спектре? Особенно такой характерный, как аннигиляция? Нет, аннигиляционный спектр нельзя спутать ни с чем, у него

Японский астроном заявил об открытии гамма-излучения от частиц темной материи

Алекс Суханов
3 часа назад
Сергей, Вы правы, ключевое слово "когда-то".

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Алекс Суханов
3 часа назад
Андрей, если у бабушки вырастет .., то это будет дедушка!

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Вершина Эволюции
3 часа назад
Violet, эти бездельники не хотят работать, только жаловаться на жизнь и всех критиковать

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно