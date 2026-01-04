Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: валюты европейских стран

Валютная карта Европы выглядит куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Хотя евро — доминирующая валюта, около двух десятков стран продолжают использовать свои национальные валют. На инфографике наглядно показаны денежные единицы европейских государств.

Карта: валюты европейских стран / © Geodatarankings

Евро — единая валюта большинства стран, входящих в Евросоюз. Сейчас это национальный денежный знак 20 государств, включая Австрию, Бельгию, Мальту и Испанию. Также по соглашению с Европейским центральным банком эту валюту используют страны, не входящие в Союз — Ватикан, Монако, Сан-Марино и Андорра. Без соглашения с банком евро — основная денежная единица Черногории и Косово.

Однако есть и страны Европейского союза, которые продолжают использовать свои валюты — Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия, Швеция. К примеру, у Польши в ходу злотый, у Чехии, Дании и Швеции — крона, а у Румынии — лей. Болгария также сейчас использует собственную валюту (лев), но с 2026 года переходит на евро.

Кроной также называется денежный знак, который, например, используют Норвегия и Исландия. А лей, помимо Румынии, — валюта Молдовы. Одинаковые названия оказались и у денежных единиц России и Беларуси — рубль.

Самая «дорогая» валюта Европы — Британский фунт стерлинг. На 26 ноября один фунт стоил около 1,32 доллара. Для сравнения, один евро в этот день равнялся примерно 1,09 доллара.