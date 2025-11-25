  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
25 ноября, 10:02
Шведский флот впервые за 50 лет получит фрегаты

Шведский флот, самым большим кораблем которого на сегодняшний день является корвет типа «Висбю», готовится разместить заказ на четыре фрегата. Это станут крупнейшие корабли ВМС Швеции с тех пор, как в начале 1980-х годов были списаны последние эсминцы.

# оружие
# технологии
# флот
# Швеция
Frégate de Défense et d'Intervention (FDI) / © Naval Group
Frégate de Défense et d’Intervention (FDI) / © Naval Group

Планируемое приобретение фрегатов отражает растущие амбиции шведского флота после вступления страны в НАТО, а также нацелено на усиление возможностей ПВО, что вызывает все больший интерес у командования.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон сообщил, что окончательное решение о закупке четырех фрегатов, вероятно, будет принято в начале следующего года. «Мы изучаем, какие фрегаты доступны на рынке и при этом соответствуют нашему весьма амбициозному графику», — заявил Юнсон. Он добавил, что план предполагает ввод в строй двух фрегатов «в идеале к 2030 году», и еще двух — к 2035 году.

Управление материально-технического обеспечения обороны Швеции (FMV) уже завершило анализ рынка доступных фрегатов, но окончательный выбор еще не сделан. Учитывая напряженный график, будет выбран готовый проект. Решение о приобретении корабля, значительно более крупного, чем малозаметные корветы типа «Висбю», было принято в прошлом году, и на тот момент иностранная разработка стала единственным реалистичным вариантом.

Заявление Юнсона прозвучало после встречи в Стокгольме с его французской коллегой, Екатериной Вотрен, которая предложила поставить Швеции первый полностью укомплектованный фрегат уже в 2030 году. Речь идет о новой версии Frégate de Défense et d’Intervention (FDI) от Naval Group. 

Проект FDI впервые официально предложили Швеции в прошлом месяце, и, если он будет выбран, строительство будет вестись в партнерстве со шведской оборонной промышленностью, в частности, с компанией Saab.

Что касается роли новых шведских фрегатов, Юнсон подтвердил, что они будут иметь значительные возможности для противовоздушной обороны.

25 ноября, 08:08
Адель Романова

«Породившая Луну» планета оказалась соседкой Земли

Господствующая версия происхождения Луны требует столкновения Земли с другой планетой. Ученые попытались вычислить, откуда гипотетическая Тейя для этого должна была появиться. И пришли к выводу, что она вряд ли прибыла издалека.

Астрономия
# импактная гипотеза
# космос
# происхождение Луны
# Тейя
24 ноября, 20:19
Максим Абдулаев

Ученые обнаружили «акценты» у львов из разных стран

Исследователи из Великобритании и Танзании разработали метод автоматической классификации львиных вокализаций с помощью машинного обучения. Новый подход позволил не только уточнить структуру рева, выделив в нем ранее неизвестный элемент, но и повысить точность идентификации отдельных особей до 87%. Попутно выяснилось, что хищники из разных регионов Африки «разговаривают» по-разному.

Биология
# зоология
# львы
# поведение
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
