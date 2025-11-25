Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Шведский флот впервые за 50 лет получит фрегаты

Шведский флот, самым большим кораблем которого на сегодняшний день является корвет типа «Висбю», готовится разместить заказ на четыре фрегата. Это станут крупнейшие корабли ВМС Швеции с тех пор, как в начале 1980-х годов были списаны последние эсминцы.

Frégate de Défense et d’Intervention (FDI) / © Naval Group

Планируемое приобретение фрегатов отражает растущие амбиции шведского флота после вступления страны в НАТО, а также нацелено на усиление возможностей ПВО, что вызывает все больший интерес у командования.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон сообщил, что окончательное решение о закупке четырех фрегатов, вероятно, будет принято в начале следующего года. «Мы изучаем, какие фрегаты доступны на рынке и при этом соответствуют нашему весьма амбициозному графику», — заявил Юнсон. Он добавил, что план предполагает ввод в строй двух фрегатов «в идеале к 2030 году», и еще двух — к 2035 году.

Управление материально-технического обеспечения обороны Швеции (FMV) уже завершило анализ рынка доступных фрегатов, но окончательный выбор еще не сделан. Учитывая напряженный график, будет выбран готовый проект. Решение о приобретении корабля, значительно более крупного, чем малозаметные корветы типа «Висбю», было принято в прошлом году, и на тот момент иностранная разработка стала единственным реалистичным вариантом.

Заявление Юнсона прозвучало после встречи в Стокгольме с его французской коллегой, Екатериной Вотрен, которая предложила поставить Швеции первый полностью укомплектованный фрегат уже в 2030 году. Речь идет о новой версии Frégate de Défense et d’Intervention (FDI) от Naval Group.

Проект FDI впервые официально предложили Швеции в прошлом месяце, и, если он будет выбран, строительство будет вестись в партнерстве со шведской оборонной промышленностью, в частности, с компанией Saab.

Что касается роли новых шведских фрегатов, Юнсон подтвердил, что они будут иметь значительные возможности для противовоздушной обороны.