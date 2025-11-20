Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Включенный во время сна ночник повысил риск сердечно-сосудистых заболеваний
Световое загрязнение в ночное время — универсальная особенность современных городов. Как выяснили ученые, искусственный свет ночью может приводить к повышенным рискам сердечно-сосудистых заболеваний.
Более высокий уровень искусственного света в ночное время оказался связан с повышенной стрессовой активностью в мозге, воспалением артерий и более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли авторы предварительного исследования, представленного на выставке Американской кардиологической ассоциации «Научные сессии 2025».
Авторы исследования изучили снимки мозга и спутниковые изображения, чтобы проанализировать биологический механизм, связывающий ночное освещение с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В исследовании приняли участие 450 взрослых, у которых не было заболеваний сердца и рака в активной стадии. Все они прошли комбинированное позитронно-эмиссионное сканирование и компьютерную томографию. Как пояснил старший автор исследования Шейди Абохашем (Shady Abohashem) из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) в Бостоне, совместное использование обоих методов визуализации позволяет измерить стрессовую активность мозга и воспаление артерий за одно сканирование.
Исследование показало, что люди, подвергавшиеся ночью более сильному воздействию искусственного света, имели более высокую стрессовую активность головного мозга, воспаление кровеносных сосудов и повышенные риски для сердечно-сосудистой системы. Эту информацию ученые собрали из медицинских записей и слепых оценок кардиологов. У них не было информации, которая могла бы повлиять на их решения.
Ученые заметили, что с увеличением искусственного воздействия ночного света растёт и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Каждое увеличение воздействия света на одно стандартное отклонение исследователи связали с повышением риска заболеваний сердца за пятилетний (35%) и десятилетний (22%) периоды наблюдения. Связь сохранялась после учета традиционных факторов риска и других социально-экологических воздействий, включая шумовое загрязнение и социально-экономический статус.
Также риски болезней сердца оказались выше среди участников, живших в районах с дополнительным социальным или экологическим стрессом. К таким факторам относится высокий шум дорожного движения и более низкий доход в районе. За десятилетний период наблюдения у 17% участников обнаружили серьезные заболевания сердца.
По словам Абохашема, ученые обнаружили практически линейную связь между ночным светом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: чем больше воздействие ночного света, тем выше риск. Даже умеренное увеличение ночного света исследователи связали со стрессом мозга и артерий.
Ученый отметил, что снизить воздействие искусственного освещения в ночное время можно, если города сократят ненужное наружное освещение. Он предложил экранировать уличные фонари или использовать светочувствительные огни. Также люди могут ограничить ночное освещение в помещении, сохраняя в спальнях темноту. Абохашем посоветовал избегать экранов телевизоров и смартфонов перед сном.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.
В 2025 году российская атомная отрасль отмечает 80-летие — от первого ядерного реактора до космических амбиций и повседневных чудес. Знаете ли вы, когда ученые признали реальность атомов, сколько известно видов радиоактивного распада или когда на полях стали выращивать мутантов?
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Марта, 2015
10 самых маленьких стран в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии