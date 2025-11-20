  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
20 ноября, 22:35
Рейтинг: +105
Посты: 314

Включенный во время сна ночник повысил риск сердечно-сосудистых заболеваний

Световое загрязнение в ночное время — универсальная особенность современных городов. Как выяснили ученые, искусственный свет ночью может приводить к повышенным рискам сердечно-сосудистых заболеваний.

# болезни
# ночь
# освещение
# свет
# сердечно сосудистые заболевания
# сердце
# сосуды
Ночное освещение в Чунцине (Китай) / © onlyyouqj, freepik
Ночное освещение в Чунцине (Китай) / © onlyyouqj, freepik

Более высокий уровень искусственного света в ночное время оказался связан с повышенной стрессовой активностью в мозге, воспалением артерий и более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли авторы предварительного исследования, представленного на выставке Американской кардиологической ассоциации «Научные сессии 2025». 

Авторы исследования изучили снимки мозга и спутниковые изображения, чтобы проанализировать биологический механизм, связывающий ночное освещение с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В исследовании приняли участие 450 взрослых, у которых не было заболеваний сердца и рака в активной стадии. Все они прошли комбинированное позитронно-эмиссионное сканирование и компьютерную томографию. Как пояснил старший автор исследования Шейди Абохашем (Shady Abohashem) из Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School) в Бостоне, совместное использование обоих методов визуализации позволяет измерить стрессовую активность мозга и воспаление артерий за одно сканирование.

Исследование показало, что люди, подвергавшиеся ночью более сильному воздействию искусственного света, имели более высокую стрессовую активность головного мозга, воспаление кровеносных сосудов и повышенные риски для сердечно-сосудистой системы. Эту информацию ученые собрали из медицинских записей и слепых оценок кардиологов. У них не было информации, которая могла бы повлиять на их решения.

Ученые заметили, что с увеличением искусственного воздействия ночного света растёт и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Каждое увеличение воздействия света на одно стандартное отклонение исследователи связали с повышением риска заболеваний сердца за пятилетний (35%) и десятилетний (22%) периоды наблюдения. Связь сохранялась после учета традиционных факторов риска и других социально-экологических воздействий, включая шумовое загрязнение и социально-экономический статус.

Также риски болезней сердца оказались выше среди участников, живших в районах с дополнительным социальным или экологическим стрессом. К таким факторам относится высокий шум дорожного движения и более низкий доход в районе. За десятилетний период наблюдения у 17% участников обнаружили серьезные заболевания сердца.

По словам Абохашема, ученые обнаружили практически линейную связь между ночным светом и сердечно-сосудистыми заболеваниями: чем больше воздействие ночного света, тем выше риск. Даже умеренное увеличение ночного света исследователи связали со стрессом мозга и артерий.

Ученый отметил, что снизить воздействие искусственного освещения в ночное время можно, если города сократят ненужное наружное освещение. Он предложил экранировать уличные фонари или использовать светочувствительные огни. Также люди могут ограничить ночное освещение в помещении, сохраняя в спальнях темноту. Абохашем посоветовал избегать экранов телевизоров и смартфонов перед сном.

