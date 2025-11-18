  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 ноября, 15:51
Emirates оснастит системой Starlink все свои самолеты

Emirates пообещала оснастить весь авиапарк спутниковым интернетом Starlink. Бесплатно воспользоваться интернетом во время рейса смогут все пассажиры.

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates / © varashh / wallpapers
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates / © varashh / wallpapers

Авиакомпания Emirates оборудует свой флот, состоящий из 232 самолетов, спутниковым интернетом Starlink. По оценкам компании, на это потребуется два года.

Авиаперевозчик уже подключил к спутниковому интернету Boeing 777, представленный на авиасалоне Dubai Airshow. Ежемесячно Emirates собирается устанавливать Starlink на 14 самолетов. С февраля следующего года компания начнет оборудовать самолеты Airbus A380.

Все пассажиры смогут подключаться к интернету бесплатно, вне зависимости от класса полета. Им также не потребуется членство Skywards. 

Воспользоваться услугой клиенты авиаперевозчика смогут как на личных телефонах и ноутбуках, так и на устройствах на спинках сидений. Подключение к Starlink позволит пользоваться соцсетями, смотреть видео, играть, звонить и работать прямо в полете.

