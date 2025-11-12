Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Индия приблизилась к первому пилотируемому полету космического корабля Gaganyaan

Испытание массогабаритного макета капсулы Gaganyaan / © ISRO

Испытание прошло 3 ноября с борта самолета Ил-76 ВВС Индии. С него сбросили массогабаритный макет капсулы весом около 6,5 тонн над полигоном Бабина в штате Уттар-Прадеш с высоты примерно 2,5 километра.

По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), на спускаемом аппарате Gaganyaan установлено десять парашютов. Два из них предназначены для снятия защитного кожуха парашютного отсека, еще два — это стабилизирующие парашюты-дроги, которые выравнивают капсулу и замедляют ее спуск. Затем срабатывают три вытяжных парашюта, раскрывающих три основных купола — именно они берут на себя основную часть торможения. Система рассчитана с запасом — для безопасной посадки достаточно раскрытия двух из трех основных куполов.

На этом испытании как раз использовались два главных парашюта, причем в усложненных условиях: проверялась прочность системы и распределение нагрузки при несимметричном раскрытии — одном из самых тяжелых сценариев, возможных во время настоящего спуска.

По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), все прошло идеально: парашюты раскрылись в нужной последовательности, капсула стабилизировалась и мягко приземлилась. Испытание подтвердило надежность конструкции, и теперь система ближе к получению допуска для полетов с людьми.

Тем не менее впереди еще несколько этапов. ISRO планирует провести три беспилотных миссии с тем же кораблем, на борту которого будет андроид Vyomitra — «космический друг», собирающий телеметрию. Если все тесты пройдут успешно, первый пилотируемый полет Gaganyaan к низкой околоземной орбите ожидается в первом квартале 2027 года.