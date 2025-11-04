Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: средние температуры поверхностей планет Солнечной системы

Как правило, поверхностная температура планет понижается по мере их удаления от Солнца. Исключением стала Венера: ее близость к светилу в сочетании с плотной атмосферой делает этот космический объект самой горячей планетой нашей системы.

Инфографика: средние температуры поверхностей планет Солнечной системы / © NASA

На приведенной выше инфографике, созданной специалистами NASA, представлены планеты Солнечной системы (не в масштабе) и показаны средние глобальные температуры их поверхностей.

Средние температуры планет в Солнечной системе составляют:

Меркурий: +167 °C;

Венера: +464 °C;

Земля: +15 °C;

Марс: −65 °C;

Юпитер: −110 °C;

Сатурн: −140 °C;

Уран: −195 °C;

Нептун: −200 °C;

Карликовая планета Плутон: −225 °C.

В целом, поверхностные температуры планет снижаются с увеличением расстояния от Солнца. За исключением Венеры, поскольку ее плотная атмосфера создает мощный парниковый эффект и разогревает поверхность до температур, превышающих точку плавления свинца.

Меркурий медленно вращается вокруг своей оси и обладает разреженной атмосферой, вследствие чего температура на ночной стороне может быть более чем на 500 градусов Цельсия ниже, чем на дневной. Ночью на Меркурии температура может опускаться до −179 °C.

Температуры для газовых и ледяных гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) указаны для уровня атмосферы, соответствующего по давлению уровню моря на Земле.