Инфографика: средние температуры поверхностей планет Солнечной системы
Как правило, поверхностная температура планет понижается по мере их удаления от Солнца. Исключением стала Венера: ее близость к светилу в сочетании с плотной атмосферой делает этот космический объект самой горячей планетой нашей системы.
На приведенной выше инфографике, созданной специалистами NASA, представлены планеты Солнечной системы (не в масштабе) и показаны средние глобальные температуры их поверхностей.
Средние температуры планет в Солнечной системе составляют:
- Меркурий: +167 °C;
- Венера: +464 °C;
- Земля: +15 °C;
- Марс: −65 °C;
- Юпитер: −110 °C;
- Сатурн: −140 °C;
- Уран: −195 °C;
- Нептун: −200 °C;
- Карликовая планета Плутон: −225 °C.
В целом, поверхностные температуры планет снижаются с увеличением расстояния от Солнца. За исключением Венеры, поскольку ее плотная атмосфера создает мощный парниковый эффект и разогревает поверхность до температур, превышающих точку плавления свинца.
Меркурий медленно вращается вокруг своей оси и обладает разреженной атмосферой, вследствие чего температура на ночной стороне может быть более чем на 500 градусов Цельсия ниже, чем на дневной. Ночью на Меркурии температура может опускаться до −179 °C.
Температуры для газовых и ледяных гигантов (Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна) указаны для уровня атмосферы, соответствующего по давлению уровню моря на Земле.
