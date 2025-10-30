  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
30 октября, 10:17
Рейтинг: +21
Посты: 109

Последняя действующая миссия к Венере завершилась

Японское космическое агентство (JAXA) объявило о завершении работы своего аппарата «Акацуки» (Akatsuki) 28 октября, более чем через год после того, как зонд перестал отвечать на команды с Земли.

# JAXA
# Венера
# космос
# Япония
Художественное изображение зонда «Акацуки»  / © JAXA / Akihiro Ikeshita
Художественное изображение зонда «Акацуки»  / © JAXA / Akihiro Ikeshita

По данным агентства, миссия «Акацуки» стала основой для 178 научных публикаций, а срок службы зонда в три раза превысил рассчитанные 4,5 года, несмотря на то, что аппарат не смог сразу выйти к Венере.

Аппарат стоимостью 300 миллионов долларов, также известный как Venus Climate Orbiter, запустили в 2010 году. Во время полета произошло повреждение основного двигателя, и зонд пропустил критический маневр для выхода ко второй планете от Солнца. Тем не менее миссия удивительным образом пережила пять лет орбитального движения вокруг Солнца и в 2015 году смогла совершить вторую попытку захвата Венерой.

«Акацуки» не только справился с задачей, но и продолжал исследовать Венеру почти десятилетие. Потерю связи с аппаратом зафиксировали 29 мая 2024 года после примерно месяца проблем с коммуникацией.

Миссия «Акацуки» была нацелена на изучение климата Венеры, где температура поверхности достаточно высока, чтобы расплавить свинец, а давление способно разрушить посадочные аппараты за считанные минуты. В качестве орбитального зонда «Акацуки» исследовал облачный слой Венеры, находящийся на высоте от 50 до 70 километров над поверхностью.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), миссия принесла и другие важные открытия. Так, исследователи зафиксировали дугообразное образование в атмосфере Венеры, которое сохранялось не менее четырех земных суток. Ученые предположили, что это явление связано с горами на поверхности планеты: они позволяют потокам газа из нижних слоев атмосферы подниматься выше, создавая так называемую гравитационную волну — в куда более выраженной форме, чем на Земле. Однако для того чтобы понять эти процессы глубже потребуются новые миссии к Венере.

И такие миссии уже находятся на стадии планирования.

Так, NASA работает над проектом DAVINCI, который предназначен для проникновения в атмосферу Венеры, а также над миссией VERITAS, которая будет исследовать планету с орбиты, собирая данные о ее поверхности и внутреннем строении. В свою очередь, Европейское космическое агентство (ESA) разрабатывает орбитальный аппарат EnVision, который изучит атмосферу, недра и поверхность Венеры.

Однако под угрозой оказались и эти проекты: DAVINCI и VERITAS могут лишиться финансирования в рамках предложенного президентом Дональдом Трампом бюджета NASA на 2026 год. Согласно проекту, финансирование агентства сокращается на 24%, а десятки научных программ планируется отменить.

Что произойдет дальше, пока неизвестно — вопрос обсуждается политиками на фоне продолжающейся приостановки работы правительства США, начавшейся 1 октября, когда Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год.

29 октября, 16:24
Юлия Трепалина

Ветеринары раскритиковали риторику защитников природы о пользе изоляции кошек дома

В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.

Биология
# благополучие
# домашние животные
# защита природы
# изоляция
# кошки
29 октября, 08:57
Юлия Трепалина

Маркетологи научно обосновали пользу бессмысленных названий для брендов

Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.

Психология
# бренд
# бренды
# маркетинг
# название
# смысл
30 октября, 09:39
Юлия Трепалина

Психологи проследили, как рождение детей влияет на романтические чувства в парах

Ученые в крупном исследовании сравнили состоящих в браке людей с детьми и без по общему уровню любви и трем ее составляющим, характеризующим физическое влечение, эмоциональную близость и намерение сохранять отношения.

Психология
# брак
# дети
# любовь
# родительство
# рождение ребенка
# романтические отношения
# семья
25 октября, 10:40
Любовь С.

