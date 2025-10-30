Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Последняя действующая миссия к Венере завершилась
Японское космическое агентство (JAXA) объявило о завершении работы своего аппарата «Акацуки» (Akatsuki) 28 октября, более чем через год после того, как зонд перестал отвечать на команды с Земли.
По данным агентства, миссия «Акацуки» стала основой для 178 научных публикаций, а срок службы зонда в три раза превысил рассчитанные 4,5 года, несмотря на то, что аппарат не смог сразу выйти к Венере.
Аппарат стоимостью 300 миллионов долларов, также известный как Venus Climate Orbiter, запустили в 2010 году. Во время полета произошло повреждение основного двигателя, и зонд пропустил критический маневр для выхода ко второй планете от Солнца. Тем не менее миссия удивительным образом пережила пять лет орбитального движения вокруг Солнца и в 2015 году смогла совершить вторую попытку захвата Венерой.
«Акацуки» не только справился с задачей, но и продолжал исследовать Венеру почти десятилетие. Потерю связи с аппаратом зафиксировали 29 мая 2024 года после примерно месяца проблем с коммуникацией.
Миссия «Акацуки» была нацелена на изучение климата Венеры, где температура поверхности достаточно высока, чтобы расплавить свинец, а давление способно разрушить посадочные аппараты за считанные минуты. В качестве орбитального зонда «Акацуки» исследовал облачный слой Венеры, находящийся на высоте от 50 до 70 километров над поверхностью.
По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), миссия принесла и другие важные открытия. Так, исследователи зафиксировали дугообразное образование в атмосфере Венеры, которое сохранялось не менее четырех земных суток. Ученые предположили, что это явление связано с горами на поверхности планеты: они позволяют потокам газа из нижних слоев атмосферы подниматься выше, создавая так называемую гравитационную волну — в куда более выраженной форме, чем на Земле. Однако для того чтобы понять эти процессы глубже потребуются новые миссии к Венере.
И такие миссии уже находятся на стадии планирования.
Так, NASA работает над проектом DAVINCI, который предназначен для проникновения в атмосферу Венеры, а также над миссией VERITAS, которая будет исследовать планету с орбиты, собирая данные о ее поверхности и внутреннем строении. В свою очередь, Европейское космическое агентство (ESA) разрабатывает орбитальный аппарат EnVision, который изучит атмосферу, недра и поверхность Венеры.
Однако под угрозой оказались и эти проекты: DAVINCI и VERITAS могут лишиться финансирования в рамках предложенного президентом Дональдом Трампом бюджета NASA на 2026 год. Согласно проекту, финансирование агентства сокращается на 24%, а десятки научных программ планируется отменить.
Что произойдет дальше, пока неизвестно — вопрос обсуждается политиками на фоне продолжающейся приостановки работы правительства США, начавшейся 1 октября, когда Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год.
В последние годы содержание кошек дома без возможности свободного выгула все чаще преподносят как идеальную модель, которая ограждает дикую фауну от нападений и обеспечивает благополучие самих питомцев. Подобные утверждения в разных частях мира звучат от некоторых защитников природы и представителей властей. Однако группа ветеринаров из Австралии и Дании недавно раскритиковала такой подход. Ученые не спорят с тем, что кошки влияют на уязвимые экосистемы и что ограничение их свободы — действенная мера по смягчению этого эффекта. Тем не менее исследователи настаивают, что жизнь в изоляции для питомцев совсем не благо. Заявляющие обратное как минимум ошибаются, а в худшем случае намеренно вводят общественность в заблуждение.
Названия многих брендов несут ясный для потребителей смысл, но нередко в наименованиях присутствуют несуществующие, вымышленные слова. Специалисты в сфере маркетинга и бизнеса объяснили, какие преимущества может принести такой прием и за счет чего. Позитивный эффект также подтвердили в серии экспериментов.
Ученые в крупном исследовании сравнили состоящих в браке людей с детьми и без по общему уровню любви и трем ее составляющим, характеризующим физическое влечение, эмоциональную близость и намерение сохранять отношения.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Августа, 2015
Живые ископаемые
21 Августа, 2015
Шедевры искусства, атакованные вандалами
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии