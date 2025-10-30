Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Последняя действующая миссия к Венере завершилась

Японское космическое агентство (JAXA) объявило о завершении работы своего аппарата «Акацуки» (Akatsuki) 28 октября, более чем через год после того, как зонд перестал отвечать на команды с Земли.

Художественное изображение зонда «Акацуки» / © JAXA / Akihiro Ikeshita

По данным агентства, миссия «Акацуки» стала основой для 178 научных публикаций, а срок службы зонда в три раза превысил рассчитанные 4,5 года, несмотря на то, что аппарат не смог сразу выйти к Венере.

Аппарат стоимостью 300 миллионов долларов, также известный как Venus Climate Orbiter, запустили в 2010 году. Во время полета произошло повреждение основного двигателя, и зонд пропустил критический маневр для выхода ко второй планете от Солнца. Тем не менее миссия удивительным образом пережила пять лет орбитального движения вокруг Солнца и в 2015 году смогла совершить вторую попытку захвата Венерой.

«Акацуки» не только справился с задачей, но и продолжал исследовать Венеру почти десятилетие. Потерю связи с аппаратом зафиксировали 29 мая 2024 года после примерно месяца проблем с коммуникацией.

Миссия «Акацуки» была нацелена на изучение климата Венеры, где температура поверхности достаточно высока, чтобы расплавить свинец, а давление способно разрушить посадочные аппараты за считанные минуты. В качестве орбитального зонда «Акацуки» исследовал облачный слой Венеры, находящийся на высоте от 50 до 70 километров над поверхностью.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), миссия принесла и другие важные открытия. Так, исследователи зафиксировали дугообразное образование в атмосфере Венеры, которое сохранялось не менее четырех земных суток. Ученые предположили, что это явление связано с горами на поверхности планеты: они позволяют потокам газа из нижних слоев атмосферы подниматься выше, создавая так называемую гравитационную волну — в куда более выраженной форме, чем на Земле. Однако для того чтобы понять эти процессы глубже потребуются новые миссии к Венере.

И такие миссии уже находятся на стадии планирования.

Так, NASA работает над проектом DAVINCI, который предназначен для проникновения в атмосферу Венеры, а также над миссией VERITAS, которая будет исследовать планету с орбиты, собирая данные о ее поверхности и внутреннем строении. В свою очередь, Европейское космическое агентство (ESA) разрабатывает орбитальный аппарат EnVision, который изучит атмосферу, недра и поверхность Венеры.

Однако под угрозой оказались и эти проекты: DAVINCI и VERITAS могут лишиться финансирования в рамках предложенного президентом Дональдом Трампом бюджета NASA на 2026 год. Согласно проекту, финансирование агентства сокращается на 24%, а десятки научных программ планируется отменить.

Что произойдет дальше, пока неизвестно — вопрос обсуждается политиками на фоне продолжающейся приостановки работы правительства США, начавшейся 1 октября, когда Конгресс не смог согласовать бюджет на новый финансовый год.