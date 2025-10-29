  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 октября, 22:58
Рейтинг: +89
Посты: 252

«Охотники за ураганами» засняли глаз урагана «Мелисса»

Штурман военно-воздушных сил США заснял на видео «глаз» урагана «Мелисса» — одного из сильнейших ураганов в Атлантике за все время наблюдений.

Сообщество
# видео
# стихия
# ураган
# шторм
Фото из самолета ВВС США, пролетавшего сквозь ураган «Мелисса» / © Mark Withee, DVIDS
Фото из самолета ВВС США, пролетавшего сквозь ураган «Мелисса» / © Mark Withee, DVIDS

Видео 27 октября сделал штурман 53-й эскадрильи, подполковник Марк Уити, когда самолет-разведчик ВВС США пролетал сквозь «глаз» урагана «Мелисса». Запись опубликовали на DVIDS — государственной платформе Минобороны США, где размещают оригинальные материалы американских военных подразделений.

Фото из самолета ВВС США, пролетавшего сквозь ураган «Мелисса» / © Mark Withee, DVIDS

Экипаж 53-й эскадрильи метеорологической разведки, известный как «Охотники за ураганами», несколько раз пересек шторм, собирая важные метеорологические данные для Национального центра ураганов.

Фото из самолета ВВС США, пролетавшего сквозь ураган «Мелисса» / © Mark Withee, DVIDS
Фото из самолета ВВС США, пролетавшего сквозь ураган «Мелисса» / © Mark Withee, DVIDS

По данным ABC News, самолету пришлось покинуть шторм раньше времени после того, как экипаж столкнулся с сильной турбулентностью.

Фото из самолета ВВС США, пролетавшего сквозь ураган «Мелисса» / © Mark Withee, DVIDS
Фото из самолета ВВС США, пролетавшего сквозь ураган «Мелисса» / © Mark Withee, DVIDS

«Мелисса», сформировавшаяся в Карибском море в октябре 2025 года, оказалась одним из сильнейших ураганов в Атлантическом регионе за все время наблюдений. Скорость ветра достигала 290 километров в час.

Комментарии

Написать комментарий
