Маск заявил, что хочет управлять армией роботов

Роботы Optimus / © Tesla

На фоне предстоящего голосования акционеров о том, чтобы одобрить для Маска выплату в один триллион долларов — несмотря на его слабые управленческие результаты (прибыль компании снизилась на 40% в квартале, который должен был стать рекордным), — Tesla ведет массированную медиакампанию, уговаривая акционеров проголосовать за план, который уменьшит их доли и права голоса и фактически закрепит Маска во главе компании еще на десятилетие.

Как сообщило издание Electrek, на конференции Tesla 22 октября 2025 года по итогам третьего квартала Илон Маск внезапно отвлекся от темы и поделился своими настоящими мыслями об Optimus — гуманоидном роботе Tesla. Это произошло в ответ на вопрос акционера о трудностях вывода Optimus на рынок. Вот как Маск закончил свой ответ:

«Моя основная тревога, касающаяся того, сколько у меня денег и контроля в Tesla, состоит в следующем: если я все-таки построю эту огромную армию роботов, не окажусь ли я когда-нибудь смещен с поста? Эм… вот это моя самая большая забота — по сути, единственная, которую я пытаюсь решить с помощью этой… ну, называемой «компенсации», хотя я ведь не собираюсь тратить эти деньги. Просто если мы создадим эту армию роботов, будет ли у меня хотя бы сильное влияние на нее? Не контроль, но сильное влияние».

Это заявление заметно отличается от прежних. Ранее Маск неоднократно говорил, что обеспокоен развитием искусственного интеллекта, называл его «риском» и «угрозой» для человечества и утверждал, что хочет участвовать в его разработке, чтобы обеспечить безопасность.

Однако на этот раз ни о какой безопасности речи не было. Речь шла не о защите человечества, а о желании управлять армией роботов.