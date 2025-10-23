Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайская ракета упала на Землю: инцидент попал на видео

Недавно в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено последствие одного из запусков китайской ракеты «Великий поход-2» (Long March 2D): ускоритель, выведший на орбиту экспериментальные спутники, неконтролируемо упал обратно на Землю и взорвался, превратившись в огненный шар.

Китайская ракета «Великий поход-2» упала на Землю / © 吐槽曝料 via Weibo

Несмотря на зрелищный взрыв, в официальном заявлении китайских властей запуск был объявлен успешным — спутник, как утверждается, вышел на низкую околоземную орбиту.

На Западе это вызвало возмущение: пользователи соцсетей заявили, что падение неуправляемого ускорителя представляет опасность для местных жителей.

© 吐槽曝料 via Weibo

Автор ролика с падением ракеты в соцсети Weibo, между тем, отметил, что власти заранее подготовились: район падения был эвакуирован до возращения ракеты.

Как сообщило издание Ars Technica, за несколько часов до старта этой ракеты китайские чиновники приняли необычное решение — не уведомлять международные структуры о запуске. Это породило предположения среди западных аналитиков, что на борту «Великий поход-2» мог находиться разведывательный спутник.