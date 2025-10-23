Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Китайская ракета упала на Землю: инцидент попал на видео
Недавно в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено последствие одного из запусков китайской ракеты «Великий поход-2» (Long March 2D): ускоритель, выведший на орбиту экспериментальные спутники, неконтролируемо упал обратно на Землю и взорвался, превратившись в огненный шар.
Несмотря на зрелищный взрыв, в официальном заявлении китайских властей запуск был объявлен успешным — спутник, как утверждается, вышел на низкую околоземную орбиту.
На Западе это вызвало возмущение: пользователи соцсетей заявили, что падение неуправляемого ускорителя представляет опасность для местных жителей.
Автор ролика с падением ракеты в соцсети Weibo, между тем, отметил, что власти заранее подготовились: район падения был эвакуирован до возращения ракеты.
Как сообщило издание Ars Technica, за несколько часов до старта этой ракеты китайские чиновники приняли необычное решение — не уведомлять международные структуры о запуске. Это породило предположения среди западных аналитиков, что на борту «Великий поход-2» мог находиться разведывательный спутник.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
Онкологи обнаружили механизм, который объясняет, почему грудное вскармливание значительно снижает риск развития рака молочной железы. Оказалось, лактация способствует увеличению особых клеток: они остаются в грудной ткани на долгие десятилетия, создавая защиту от злокачественного образования.
В далеких холодных просторах Солнечной системы, между орбитами Сатурна и Урана, разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик. Астрономы фиксируют уникальный процесс — активную эволюцию его колец. Ничего подобного в таком масштабе ученые не наблюдали ранее.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
