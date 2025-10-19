  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
19 октября, 16:49
Четыре распространенных мифа о кошках, опровергнутые исследователями

Кошки давно живут рядом с людьми, и многие считают их лучшими друзьями человека. Но несмотря на тысячелетия совместного существования, люди все еще часто не понимают своих мурлыкающих соседей. В результате рождаются самые разные мифы. Давайте разберемся с четырьмя из них, опираясь на исследования и факты.

# биология
# животные
# кошки
Домашняя кошка / © DepositPhotos
Домашняя кошка / © DepositPhotos

1. Молоко полезно для кошек. Культовый образ: кошка, лакомящаяся молоком из миски. На самом деле это не хорошая идея. У большинства кошек непереносимость лактозы, объясняет Джулия Хеннинг из Университета Аделаиды (Австралия), в статье для The Conversation.

«После отлучения от матери (примерно в шесть–двенадцать недель) котята перестают вырабатывать фермент лактаза, необходимый для переваривания лактозы в молоке», — пишет Хеннинг. Для подавляющего большинства кошек это означает непереносимость лактозы.

Молочные продукты могут вызвать у кошек все — от диареи и вздутия живота до рвоты, а в некоторых случаях даже представлять угрозу жизни. И нет, ваша кошка вряд ли исключение.

«Кошки очень хорошо скрывают свое недомогание, потому что в дикой природе проявление слабости делает их мишенью для хищников», — пишет Хеннинг. Это значит, что «любящая молоко» кошка может страдать, а человек и не заметит. Лучше вовсе исключить молочные продукты.

2. Кошки — ночные животные. Многие думают, что кошки не спят ночью. Действительно, их режим сна не совпадает с человеческим: среднестатистическая кошка дремлет днем и иногда шумит, когда хозяева пытаются уснуть.

Но это не делает их ночными животными (ночные животные бодрствуют ночью и спят днем). Кошки на самом деле сумеречные существа — они наиболее активны на рассвете и закате. Они спят и ночью, и днем. Причина связана с охотничьими привычками: «Птицы и мыши наиболее активны на рассвете, и кошки эволюционно приспособились использовать это, развив способность видеть в условиях низкой освещенности», — говорит специалист по поведению кошек Стивен Квандт. Основную часть охоты они проводят в полумраке.

3. Мурлыканье всегда означает радость. Многие считают, что мурлыканье — признак счастливой кошки, и чаще всего это так. Но есть и другие причины. Согласно данным Американской ассоциации ветеринарных клиник, мурлыканье может выражать удовлетворение, но также может быть сигналом стресса, боли или способом самоуспокоения.

Кошки мурлыкают, когда просят еду или пытаются уснуть. Поэтому нельзя автоматически считать мурлыкающую кошку счастливой — важно обращать внимание на другие сигналы, например, язык тела.

4. Кошки не любят своих хозяев. Существует мнение, что кошки не так ласковы, как собаки. И хотя кошки не проявляют энтузиазма так явно, как собаки, это не значит, что они не чувствуют привязанности к хозяевам.

Доктор Кристин Витале, исследователь кошек, показала, что у кошек формируется привязанность к своим опекунам так же, как и у собак. В исследовании кошек помещали в непривычную обстановку: две минуты с хозяином, две минуты в одиночестве и затем снова две минуты вместе. Кошки с «надежной привязанностью» проявляли меньше стресса в присутствии человека.

«Исследование показало, что когда кошка находится в зависимости от человека, ее поведение в отношении привязанности гибко, и большинство кошек используют человека как источник комфорта», — пишет Витале.

Иными словами: кошки не менее привязаны к людям, чем собаки.

