Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Четыре распространенных мифа о кошках, опровергнутые исследователями
Кошки давно живут рядом с людьми, и многие считают их лучшими друзьями человека. Но несмотря на тысячелетия совместного существования, люди все еще часто не понимают своих мурлыкающих соседей. В результате рождаются самые разные мифы. Давайте разберемся с четырьмя из них, опираясь на исследования и факты.
1. Молоко полезно для кошек. Культовый образ: кошка, лакомящаяся молоком из миски. На самом деле это не хорошая идея. У большинства кошек непереносимость лактозы, объясняет Джулия Хеннинг из Университета Аделаиды (Австралия), в статье для The Conversation.
«После отлучения от матери (примерно в шесть–двенадцать недель) котята перестают вырабатывать фермент лактаза, необходимый для переваривания лактозы в молоке», — пишет Хеннинг. Для подавляющего большинства кошек это означает непереносимость лактозы.
Молочные продукты могут вызвать у кошек все — от диареи и вздутия живота до рвоты, а в некоторых случаях даже представлять угрозу жизни. И нет, ваша кошка вряд ли исключение.
«Кошки очень хорошо скрывают свое недомогание, потому что в дикой природе проявление слабости делает их мишенью для хищников», — пишет Хеннинг. Это значит, что «любящая молоко» кошка может страдать, а человек и не заметит. Лучше вовсе исключить молочные продукты.
2. Кошки — ночные животные. Многие думают, что кошки не спят ночью. Действительно, их режим сна не совпадает с человеческим: среднестатистическая кошка дремлет днем и иногда шумит, когда хозяева пытаются уснуть.
Но это не делает их ночными животными (ночные животные бодрствуют ночью и спят днем). Кошки на самом деле сумеречные существа — они наиболее активны на рассвете и закате. Они спят и ночью, и днем. Причина связана с охотничьими привычками: «Птицы и мыши наиболее активны на рассвете, и кошки эволюционно приспособились использовать это, развив способность видеть в условиях низкой освещенности», — говорит специалист по поведению кошек Стивен Квандт. Основную часть охоты они проводят в полумраке.
3. Мурлыканье всегда означает радость. Многие считают, что мурлыканье — признак счастливой кошки, и чаще всего это так. Но есть и другие причины. Согласно данным Американской ассоциации ветеринарных клиник, мурлыканье может выражать удовлетворение, но также может быть сигналом стресса, боли или способом самоуспокоения.
Кошки мурлыкают, когда просят еду или пытаются уснуть. Поэтому нельзя автоматически считать мурлыкающую кошку счастливой — важно обращать внимание на другие сигналы, например, язык тела.
4. Кошки не любят своих хозяев. Существует мнение, что кошки не так ласковы, как собаки. И хотя кошки не проявляют энтузиазма так явно, как собаки, это не значит, что они не чувствуют привязанности к хозяевам.
Доктор Кристин Витале, исследователь кошек, показала, что у кошек формируется привязанность к своим опекунам так же, как и у собак. В исследовании кошек помещали в непривычную обстановку: две минуты с хозяином, две минуты в одиночестве и затем снова две минуты вместе. Кошки с «надежной привязанностью» проявляли меньше стресса в присутствии человека.
«Исследование показало, что когда кошка находится в зависимости от человека, ее поведение в отношении привязанности гибко, и большинство кошек используют человека как источник комфорта», — пишет Витале.
Иными словами: кошки не менее привязаны к людям, чем собаки.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Ноября, 2014
5 самых ужасных пыток в истории человечества
19 Декабря, 2015
Пять новогодних лайфхаков, вдохновленных наукой
11 Сентября, 2017
Война будущего
14 Февраля, 2021
Космические очки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии