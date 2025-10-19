Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотографы показали одни и те же явления из космоса и с Земли

Фотография — это, прежде всего, вопрос перспективы: один ракурс может быть визуально скучным и не рассказывать историю, а другой взгляд на ту же самую сцену оживает эмоциями и смыслом.

Мадагаскар с высоты 400 километров / © Don Pettit / National Geographic

Мало какие перспективы столь различны, как вид на Землю с высоты 400 километров и вид с ее поверхности. Именно это недавно и сделали астронавт Дон Петтит (Don Pettit) и фотограф National Geographic Бабак Тафреши (Babak Tafreshi) в рамках проекта под названием «Сверху и снизу» (From Above & Below).

Мадагаскарские баобабы на Земле / © Babak Tafreshi / National Geographic

Проект «Сверху и снизу» представлен в октябрьском номере National Geographic, где опубликованы ряд фотографий Тафреши и Петтита, которые поддерживали связь, пока астронавт жил и работал на борту Международной космической станции (МКС) 220 дней.

Комета A3 с борта МКС / © Don Pettit / National Geographic

Комета A3 / © Babak Tafreshi / National Geographic

«Глаз Квебека», или водохранилище Маникуаган, Канада / © Don Pettit / National Geographic

«Глаз Квебека», или водохранилище Маникуаган, Канада / © Babak Tafreshi / National Geographic

Полярное сияние в октябре 2024 года / © Don Pettit / National Geographic

Полярное сияние в октябре 2024 года / © Babak Tafreshi / National Geographic