Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пять зданий социалистической эпохи, преображенные современными архитекторами
Страны бывшего Восточного блока ищут способы обращения с архитектурным наследием социализма. Ниже собраны пять недавних примеров проектов адаптивного повторного использования, которые дали зданиям советской эпохи новую жизнь.
Британский дизайнер Асиф Хан превратил советский кинотеатр в Казахстане в большой культурный центр с галереями, мастерскими, офисными помещениями и рестораном на крыше. В ходе реконструкции строители добавили волнообразную фасадную конструкцию, которую Хан описывает как «облачный порог, смягчающий жесткость и строгость советской бетонной конструкции».
Этим летом бывшее центральное почтовое отделение Тбилиси было преобразовано в 239-комнатный отель китайской архитектурной студией Neri&Hu. Здание считается одним из самых заметных памятников советской эпохи в грузинской столице, и при реконструкции старались сохранить его характерный каменный фасад, добавив при этом остекление на уровне улицы, чтобы прохожие могли заглянуть внутрь общественных пространств отеля.
Здание 1950-х годов в Алматы, ранее служившее жилым блоком для советских железнодорожников, было преобразовано в ресторан местной студией NAAW. Для этого архитекторы сохранили обветшалые оригинальные потолочные молдинги, не восстанавливая их полностью, а дизайнеры использовали распространенную советскую технику «полуокраски» стен, добавив игривый акцент через сочетание контрастных узоров.
За пределами бывшего СССР, в Албании, Пирамида Тираны была открыта в 1988 году как музей в честь Энвера Ходжи. К моменту начала проекта по модернизации здания в культурный центр голландской студией MVRDV и IRI Architecture оно уже превратилось в руины, по которым лазили и катались местные подростки. В знак уважения к этому символическому наследию на крыше здания добавили ступени, а часть конструкции оставили для использования в качестве горки.
В Бухаресте местные дизайнеры Anda Zota и Muromuro Studio создали бар с музыкой на первом этаже советского жилого дома. Рассматривая здание как «памятник румынскому модернизму», они стремились сохранить как можно больше оригинальной структуры, включая полы и бетонные колонны, при этом добавив тепло и уют с помощью продуманного светового дизайна.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.
Еще в 2020 году Россия отставала по квантовым технологиям от лидеров на 10 лет. Квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовые сенсоры — все это, казалось, вскоре войдет в практику везде, но не у нас. В 2025-м ситуация уже изменилась: в области квантовых вычислений страна вошла в число лидеров квантовой гонки. Как это удалось и каких практических результатов можно ждать?
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.
Какие факторы обеспечили широкую популярность новомодному лакомству? Мнением на этот счет поделился профессор экспериментальной психологии из Оксфордского университета Чарлз Спенс. На его счету более 1200 научных статей и 16 книг, в том числе международный бестселлер «Гастрофизика: новая наука о питании», в которой автор объяснил, как наши ожидания, мозг и другие чувства влияют на восприятие вкуса и удовольствие от еды.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Марта, 2022
Лисички взяли спички: взорвется ли Черное море?
5 Ноября, 2014
Почему люди бывают одиноки?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии