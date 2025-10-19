Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять зданий социалистической эпохи, преображенные современными архитекторами

Страны бывшего Восточного блока ищут способы обращения с архитектурным наследием социализма. Ниже собраны пять недавних примеров проектов адаптивного повторного использования, которые дали зданиям советской эпохи новую жизнь.

Центр современного искусства «Целинный», Казахстан, проект Асиф Хана / © Laurian Ghinitoiu

Британский дизайнер Асиф Хан превратил советский кинотеатр в Казахстане в большой культурный центр с галереями, мастерскими, офисными помещениями и рестораном на крыше. В ходе реконструкции строители добавили волнообразную фасадную конструкцию, которую Хан описывает как «облачный порог, смягчающий жесткость и строгость советской бетонной конструкции».

Отель Telegraph, Грузия, проект Neri&Hu / © Neri&Hu

Этим летом бывшее центральное почтовое отделение Тбилиси было преобразовано в 239-комнатный отель китайской архитектурной студией Neri&Hu. Здание считается одним из самых заметных памятников советской эпохи в грузинской столице, и при реконструкции старались сохранить его характерный каменный фасад, добавив при этом остекление на уровне улицы, чтобы прохожие могли заглянуть внутрь общественных пространств отеля.

Ресторан Fika, Казахстан, проект NAAW Studio / © Damir Otegen

Здание 1950-х годов в Алматы, ранее служившее жилым блоком для советских железнодорожников, было преобразовано в ресторан местной студией NAAW. Для этого архитекторы сохранили обветшалые оригинальные потолочные молдинги, не восстанавливая их полностью, а дизайнеры использовали распространенную советскую технику «полуокраски» стен, добавив игривый акцент через сочетание контрастных узоров.

Пирамида Тираны, Албания, проект MVRDV и IRI Architecture / © Ossip van Duivenbode

За пределами бывшего СССР, в Албании, Пирамида Тираны была открыта в 1988 году как музей в честь Энвера Ходжи. К моменту начала проекта по модернизации здания в культурный центр голландской студией MVRDV и IRI Architecture оно уже превратилось в руины, по которым лазили и катались местные подростки. В знак уважения к этому символическому наследию на крыше здания добавили ступени, а часть конструкции оставили для использования в качестве горки.

Бар Ton, Румыния, проекты Anda Zota и Muromuro Studio / © Vlad Pǎtru / Andrei Vintilă

В Бухаресте местные дизайнеры Anda Zota и Muromuro Studio создали бар с музыкой на первом этаже советского жилого дома. Рассматривая здание как «памятник румынскому модернизму», они стремились сохранить как можно больше оригинальной структуры, включая полы и бетонные колонны, при этом добавив тепло и уют с помощью продуманного светового дизайна.