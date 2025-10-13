Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг стран с самым высоким потреблением антибиотиков
Антибиотики произвели революцию в медицине, но их чрезмерное использование ускоряет появление устойчивых к препаратам микроорганизмов.
Новый рейтинг показывает страны с наибольшим потреблением антибиотиков, измеренным в DDD на 1 000 человек. DDD — это стандартная средняя поддерживающая суточная доза лекарственного средства, которая используется по основному показанию к назначению у взрослых. Данные для визуализации предоставлены проектом Our World in Data и исследовательским центром One Health Trust. Все показатели округлены.
В Иране использование антибиотиков составляет 68 DDD на 1 000 человек — более чем втрое выше мирового медианного уровня (18 DDD). Это отражает слабый контроль за назначением лекарств и легкий доступ к ним без рецепта. Недавнее исследование показало, что почти половина амбулаторных назначений антибиотиков в Иране не имела медицинских оснований.
Иран — не единственная страна, где наблюдается столь высокая частота применения антибиотиков. На втором и третьем местах — Южная Африка (51 DDD) и Египет (50 DDD).
Высокие значения DDD могут указывать как на высокую заболеваемость, так и на чрезмерное и нерациональное использование антибиотиков. Злоупотребления чаще всего наблюдаются в странах, где доступ к медицинской помощи ограничен, а контроль за продажами препаратов слабый — аптеки и частные торговцы нередко свободно отпускают антибиотики без рецепта.
Во Франции, Мальте, Италии и Испании показатели держатся на уровне 24–25 DDD,в то время как Скандинавия — Дания, Норвегия и Финляндия — остаются на уровне около 15 DDD и ниже. В России данный показатель составляет 17 DDD. На такие различия влияют национальные программы контроля и подходы к назначению лекарств.
