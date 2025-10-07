Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В КНДР показали новую гиперзвуковую ракету
Северная Корея продемонстрировала новую гиперзвуковую ракету Hwasong-11Ma. Разработка основана на серии Hwasong-11 короткой дальности, однако версия Ma оснащена неуправляемым планирующим блоком.
Hwasong-11Ma (или ее макет) показали среди образцов вооружений на ежегодной выставке новейших возможностей северокорейской армии.
Детали о Hwasong-11Ma (также называемой Hwasong-11E) пока ограничены. По форме и размерам корпуса ракета, вероятно, базируется на версии Hwasong-11Da/Hwasong-11C, которая сама стала увеличенным вариантом традиционной короткой баллистической ракеты, способной нести более крупные боевые части. Северная Корея ранее сообщала о тестах подвариантов Da/C с боевыми частями массой 2,5 и 4,5 тонны, а также о возможности оснащения ядерной боевой частью.
Планирующий блок Hwasong-11Ma напоминает по общим очертаниям клиновидные конструкции, которые КНДР ранее демонстрировала на более крупных ракетах. Однако ранее показанные образцы имели заметно иную конфигурацию хвостового оперения; новая ракета оснащена двумя длинными направляющими поверхностями по бокам носовой части. В целом гиперзвуковые планирующие блоки не имеют собственного двигателя и используют баллистическую ракету как ускоритель, поднимающий их на оптимальную высоту и скорость. После отделения блока он следует по относительно пологой траектории в атмосфере на гиперзвуковых скоростях к цели, при этом способен совершать резкие маневры, создавая серьезные трудности для систем ПВО противника.
Насколько близка Hwasong-11Ma/Hwasong-11E к боевой готовности, неизвестно.
