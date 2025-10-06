Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Илон Маск анонсировал скорый выход Grokipedia —альтернативы Википедии
Илон Маск анонсировал скорый выход Grokipedia. Он утверждает, что его проект будет лучше «Википедии».
В соцсети X Маск написал, что Grokipedia выйдет через две недели. По словам предпринимателя, новый проект — альтернатива «Википедии», но без цензуры и ограничений.
Созданием Grokipedia занимается компания Маска xAI. В основу сервиса ляжет модель чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok.
Как уверял Маск, благодаря сложным алгоритмам рассуждений Grok способен понять, какая информация полностью правдива, какая частично правдива, а какая ложна.
Маск неоднократно критиковал «Википедию» за необъективность, называя проект источником пропаганды и «отростком» левых медиа.
