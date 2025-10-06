  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
6 октября, 14:55
Илон Маск анонсировал скорый выход Grokipedia —альтернативы Википедии

Илон Маск анонсировал скорый выход Grokipedia. Он утверждает, что его проект будет лучше «Википедии».

Илон Маск / © Justin Sullivan / Getty Images
Илон Маск / © Justin Sullivan / Getty Images

В соцсети X Маск написал, что Grokipedia выйдет через две недели. По словам предпринимателя, новый проект — альтернатива «Википедии», но без цензуры и ограничений. 

Созданием Grokipedia занимается компания Маска xAI. В основу сервиса ляжет модель чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok

Как уверял Маск, благодаря сложным алгоритмам рассуждений Grok способен понять, какая информация полностью правдива, какая частично правдива, а какая ложна.

Маск неоднократно критиковал «Википедию» за необъективность, называя проект источником пропаганды и «отростком» левых медиа.

4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
6 октября, 12:35
Мария Азарова

Нобелевскую премию по физиологии и медицине — 2025 присудили за исследования иммунитета

Нобелевская неделя 2025 года стартовала в Швеции с премии в области физиологии или медицины. Ее получили ученые из США и Японии.

Медицина
# Нобелевская неделя
# Нобелевская премия
# нобелевская премия по медицине
