Инфографика: В каком возрасте американцы впервые вступают в брак

В США с каждым годом снижается доля домохозяйств, возглавляемых супружескими парами, а средний возраст вступления в брак повышается. Инфографики наглядно показывают эту тенденцию по штатам.

Инфографика: В каком возрасте американцы впервые вступают в брак, 2021 / © United States Census Bureau, USA Facts

В 2024 году женщины впервые в среднем вступали в брак в 28,6 лет, а мужчины — 30,2 года. Самый ранний медианный возраст вступления в брак зафиксировали в 1956 году. Тогда женщины в среднем выходили замуж 20,1 года, а мужчины женились в 22,5 года.

Средний возраст вступления в брак варьируется в зависимости от штата. В 2023 году мужчины и женщины наиболее рано вступали в брак в штате Юта: женщины в среднем в 25,2 года, мужчины — в 26,8 лет.

Инфографика: В каком возрасте женщины в США впервые вступают в брак, 2023 / © United States Census Bureau, USA Facts

Штаты-лидеры по позднему браку различаются в зависимости от пола. Женщины позднее всего выходят замуж в Вашингтоне (31,7), а также в Нью-Йорке (30,5) и Массачусетсе (30,5). Мужчины позднее всего женятся на Гавайях (32,5 года), в Нью-Йорке (32,2) и Калифорнии (32,1).

Инфографика: В каком возрасте мужчины в США впервые вступают в брак, 2023 / © United States Census Bureau, USA Facts

С 2021 года ситуация изменилась не сильно. По данным American Community Survey, Юта также лидировала среди штатов по наименьшему медианному возрасту вступления в брак. Наибольший медианный возраст вступления в брак для обоих полов оказался в Вашингтоне (31,95), Массачусетсе (31,3) и Нью-Йорке (31,2).