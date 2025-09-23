Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Складной iPhone будет как две сложенные Air-модели
Складной iPhone может появиться в 2026 году. Он будет похож на две сложенные Air-модели.
По данным Bloomberg, складной смартфон станет самым дорогим устройством среди телефонов от Apple. Обозреватель агентства Марк Гурман предположил, что он будет стоить около двух тысяч долларов.
Гурман отметил, что в последнее время обсуждается возможность производства смартфона в Индии. Однако, по данным обозревателя, изготовлением телефона, как минимум частично, занимается компания Foxconn в Китае.
Корпус складного смартфона сделают из титана. Толщина телефона в разложенном виде будет такой же, как у iPhone Air — 5,6 миллиметра, хотя другие источники ранее говорили о толщине от 4,5 миллиметра. Гаджет оснастят двумя задними, одной фронтальной и одной внутренней камерами. Разъем под SIM-карту в телефоне не предусмотрен.
Складной iPhone может выйти на рынок к осени 2026 года. Его презентация должна пройти в сентябре вместе с серией iPhone 18, однако старт продаж может произойти в октябре или ноябре.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Кратероподобное образование в Северном море, у берегов Великобритании, уже несколько десятилетий не дает покоя научному сообществу. Идут горячие споры о происхождении структуры. Одни ученые полагают, что это результат импактного события. Другие списывают все на земные процессы. Точку в вопросе поставила международная команда геологов.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Столкновения кислород—кислород и неон—неон рассказали ученым больше о кварк-глюонной плазме и подтвердили несимметричную форму ядра неона.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Возрождение MACHO может решить проблему темной материи, но заставит пересмотреть космологию
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Броня крепка: Мощь и сила экзоскелетов Fallout 4
Синдром немогуна: выученная беспомощность
Великий фильтр на страже космической тишины
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии