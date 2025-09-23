Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Складной iPhone будет как две сложенные Air-модели

Складной iPhone может появиться в 2026 году. Он будет похож на две сложенные Air-модели.

Складной iPhone / © 9to5mac

По данным Bloomberg, складной смартфон станет самым дорогим устройством среди телефонов от Apple. Обозреватель агентства Марк Гурман предположил, что он будет стоить около двух тысяч долларов.

Гурман отметил, что в последнее время обсуждается возможность производства смартфона в Индии. Однако, по данным обозревателя, изготовлением телефона, как минимум частично, занимается компания Foxconn в Китае.

Корпус складного смартфона сделают из титана. Толщина телефона в разложенном виде будет такой же, как у iPhone Air — 5,6 миллиметра, хотя другие источники ранее говорили о толщине от 4,5 миллиметра. Гаджет оснастят двумя задними, одной фронтальной и одной внутренней камерами. Разъем под SIM-карту в телефоне не предусмотрен.

Складной iPhone может выйти на рынок к осени 2026 года. Его презентация должна пройти в сентябре вместе с серией iPhone 18, однако старт продаж может произойти в октябре или ноябре.