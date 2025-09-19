Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новейший корабль Northrop Grumman достиг МКС, несмотря на проблемы с двигателями
Дебютная миссия нового грузового корабля Northrop Grumman успешно завершилась. Первый Cygnus XL прибыл на Международную космическую станцию (МКС) 18 сентября после однодневной задержки.
Ключевой момент произошел днем 18 сентября, когда астронавт NASA Джонни Ким с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2, установленного на МКС, захватил корабль, в то время как станция находилась на высоте около 420 километров над территорией Демократической Республики Конго.
Напомним, что Cygnus XL стартовал вечером 14 сентября с мыса Канаверал (Флорида) на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Запуск ознаменовал 23-ю грузовую миссию Northrop Grumman к МКС по контракту с NASA, что отражено в обозначении рейса — NG-23.
Однако не все прошло гладко. Согласно первоначальному плану Cygnus XL должен был состыковаться со станцией утром 17 сентября, но этому помешала проблема с двигательной установкой. Инженеры смогли устранить неисправность и вывести аппарат на траекторию сближения, которое состоялось с однодневным опозданием.
Миссия NG-23 примечательна сразу по нескольким причинам. Прежде всего, это первый полет модификации Cygnus XL, способной доставлять на борт орбитального форпоста значительно больше грузов, чем предыдущие версии. На этот раз корабль привез около пяти тонн полезной нагрузки — против примерно 3,8 тонн на прежних рейсах. Кроме того, это первая доставка Cygnus на МКС более чем за год: предыдущая миссия, NG-21, достигла станции в августе 2024-го. Задержка объясняется трудностями с NG-22: запуск планировался на январь, но был перенесен на июнь из-за проблем с бортовой электроникой, а затем вовсе отменен, когда аппарат получил повреждения при транспортировке к стартовой площадке.
По данным NASA, груз, доставленный на МКС NG-23, весьма разнообразен. Среди наиболее значимых научных и технологических материалов — средства для производства полупроводниковых кристаллов в космосе, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков, система ультрафиолетового облучения для предотвращения роста микробов в водных системах и материалы для фармацевтических кристаллов, которые могут применяться в лечении рака и других заболеваний.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Мумификация возникла задолго до погребальных практик народа Чинчорро и Древнего Египта: изучив останки тел, обнаруженных на территории Юго-Восточной Азии, археологи выяснили, что более 10 тысяч лет назад покойников буквально «вялили» с помощью огня, превращая в древнейшие мумии в истории человечества.
По данным ВОЗ, устойчивость возбудителей к лекарствам — одна из десяти глобальных угроз, вызывающая около пяти миллионов смертей в год. Инфекции передаются через контакт и зараженную среду, а эффективность антимикробных препаратов снижается из-за роста устойчивости. Особенно опасны грибковые инфекции, которые образуются на теле и могут поражать внутренние органы, угрожая жизни, особенно людям с низким иммунитетом. Ученые Пермского Политеха разработали противогрибковые соединения, в 16 раз более эффективные в сравнении с одним из популярных лекарственных средств.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дар богини: создана лучшая в истории трехмерная карта Млечного Пути
Электромобили: нескромные могильщики рабочих мест
Незаразная зараза: почему коронавирус не превратится в глобальную угрозу (UPD.)
Мягкий «омикрон» и жесткая «дельта»: почему первый убивает американцев чаще второй?
«Пастораль» «Роскосмоса»: что осталось от российской лунной программы и есть ли у нее перспективы
Зеркало души
Lunar Orbital Platform-Gateway: лунные врата в далекий космос
10 самых необычных аэропортов мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии