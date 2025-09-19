  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
19 сентября, 09:01
Рейтинг: +1059
Посты: 2376

Новейший корабль Northrop Grumman достиг МКС, несмотря на проблемы с двигателями

Дебютная миссия нового грузового корабля Northrop Grumman успешно завершилась. Первый Cygnus XL прибыл на Международную космическую станцию (МКС) 18 сентября после однодневной задержки.

# NASA
# Northrop Grumman
# космос
# МКС
Роботизированный манипулятор Canadarm2 «поймал» Cygnus XL / © NASA
Роботизированный манипулятор Canadarm2 «поймал» Cygnus XL / © NASA

Ключевой момент произошел днем 18 сентября, когда астронавт NASA Джонни Ким с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2, установленного на МКС, захватил корабль, в то время как станция находилась на высоте около 420 километров над территорией Демократической Республики Конго.

Напомним, что Cygnus XL стартовал вечером 14 сентября с мыса Канаверал (Флорида) на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Запуск ознаменовал 23-ю грузовую миссию Northrop Grumman к МКС по контракту с NASA, что отражено в обозначении рейса — NG-23.

Однако не все прошло гладко. Согласно первоначальному плану Cygnus XL должен был состыковаться со станцией утром 17 сентября, но этому помешала проблема с двигательной установкой. Инженеры смогли устранить неисправность и вывести аппарат на траекторию сближения, которое состоялось с однодневным опозданием.

Миссия NG-23 примечательна сразу по нескольким причинам. Прежде всего, это первый полет модификации Cygnus XL, способной доставлять на борт орбитального форпоста значительно больше грузов, чем предыдущие версии. На этот раз корабль привез около пяти тонн полезной нагрузки — против примерно 3,8 тонн на прежних рейсах. Кроме того, это первая доставка Cygnus на МКС более чем за год: предыдущая миссия, NG-21, достигла станции в августе 2024-го. Задержка объясняется трудностями с NG-22: запуск планировался на январь, но был перенесен на июнь из-за проблем с бортовой электроникой, а затем вовсе отменен, когда аппарат получил повреждения при транспортировке к стартовой площадке.

По данным NASA, груз, доставленный на МКС NG-23, весьма разнообразен. Среди наиболее значимых научных и технологических материалов — средства для производства полупроводниковых кристаллов в космосе, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков, система ультрафиолетового облучения для предотвращения роста микробов в водных системах и материалы для фармацевтических кристаллов, которые могут применяться в лечении рака и других заболеваний.

Популярное

16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
17 сентября, 20:05
Любовь С.

В Древней Азии коптили покойников. Это старейшие мумии региона

Мумификация возникла задолго до погребальных практик народа Чинчорро и Древнего Египта: изучив останки тел, обнаруженных на территории Юго-Восточной Азии, археологи выяснили, что более 10 тысяч лет назад покойников буквально «вялили» с помощью огня, превращая в древнейшие мумии в истории человечества.

Археология
# Азия
# Древний Египет
# захоронения
# мумификация
# погребальные практики
# человеский останки
16 сентября, 12:10
ПНИПУ

Ученые разработали новые противогрибковые средства, в 16 раз эффективнее обычных

По данным ВОЗ, устойчивость возбудителей к лекарствам — одна из десяти глобальных угроз, вызывающая около пяти миллионов смертей в год. Инфекции передаются через контакт и зараженную среду, а эффективность антимикробных препаратов снижается из-за роста устойчивости. Особенно опасны грибковые инфекции, которые образуются на теле и могут поражать внутренние органы, угрожая жизни, особенно людям с низким иммунитетом. Ученые Пермского Политеха разработали противогрибковые соединения, в 16 раз более эффективные в сравнении с одним из популярных лекарственных средств.

ПНИПУ
# ВОЗ
# грибки
# грибковые инфекции
# лекарство
# паразиты
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
