Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новейший корабль Northrop Grumman достиг МКС, несмотря на проблемы с двигателями

Роботизированный манипулятор Canadarm2 «поймал» Cygnus XL / © NASA

Ключевой момент произошел днем 18 сентября, когда астронавт NASA Джонни Ким с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2, установленного на МКС, захватил корабль, в то время как станция находилась на высоте около 420 километров над территорией Демократической Республики Конго.

Напомним, что Cygnus XL стартовал вечером 14 сентября с мыса Канаверал (Флорида) на ракете Falcon 9 компании SpaceX. Запуск ознаменовал 23-ю грузовую миссию Northrop Grumman к МКС по контракту с NASA, что отражено в обозначении рейса — NG-23.

Однако не все прошло гладко. Согласно первоначальному плану Cygnus XL должен был состыковаться со станцией утром 17 сентября, но этому помешала проблема с двигательной установкой. Инженеры смогли устранить неисправность и вывести аппарат на траекторию сближения, которое состоялось с однодневным опозданием.

Миссия NG-23 примечательна сразу по нескольким причинам. Прежде всего, это первый полет модификации Cygnus XL, способной доставлять на борт орбитального форпоста значительно больше грузов, чем предыдущие версии. На этот раз корабль привез около пяти тонн полезной нагрузки — против примерно 3,8 тонн на прежних рейсах. Кроме того, это первая доставка Cygnus на МКС более чем за год: предыдущая миссия, NG-21, достигла станции в августе 2024-го. Задержка объясняется трудностями с NG-22: запуск планировался на январь, но был перенесен на июнь из-за проблем с бортовой электроникой, а затем вовсе отменен, когда аппарат получил повреждения при транспортировке к стартовой площадке.

По данным NASA, груз, доставленный на МКС NG-23, весьма разнообразен. Среди наиболее значимых научных и технологических материалов — средства для производства полупроводниковых кристаллов в космосе, оборудование для усовершенствования криогенных топливных баков, система ультрафиолетового облучения для предотвращения роста микробов в водных системах и материалы для фармацевтических кристаллов, которые могут применяться в лечении рака и других заболеваний.