Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Самый высокий отель планеты построили в Дубае
Дубай вновь подтвердил статус столицы рекордов: уже в ноябре 2025 года в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начнет работу Ciel Dubai Marina — самая высокая гостиница на планете.
Здание высотой 377 метров расположено в престижном районе Dubai Marina и станет новым архитектурным символом эмирата. Оно превзойдет нынешнего рекордсмена — отель Gevora на шоссе Шейха Зайда, чья высота составляет 356 метров.
Проект отеля разработала архитектурная студия NORR Group, а реализовал девелопер The First Group при участии подрядчика China Railway 18th Bureau Group of Dubai. Управлять отелем будет The First Group Hospitality под брендом Vignette Collection, входящим в сеть InterContinental Hotels Group (IHG).
Особенности Ciel Dubai Marina:
- 82 этажа и 1004 номера и апартаментов, откуда открываются панорамные виды на Персидский залив;
- уникальный 12-этажный атриум-сад;
- ресторан на высоте около 353 метров;
- бассейн на высоте 306 метров, который станет самым высоким в мире;
- восемь ресторанов и баров;
- прямой выход к набережной Dubai Marina, водным такси, торговому центру Dubai Marina Mall и остановкам трамвая и метро.
Помимо титула «самого высокого отеля», Ciel Dubai Marina претендует на еще два мировых рекорда — самый высокий бассейн и самый высокий клуб. Их официальное признание ожидается от Книги рекордов Гиннесса после открытия.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
Когда органы чувств не получают достаточного количества информации о том или ином объекте, мозг «достраивает» его образ с опорой на предыдущий опыт. Как именно это происходит, разобрались ученые из США.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вакцинный блицкриг: Россия получила эффективную вакцину от коронавируса. Но это не поможет остановить его ближайшей зимой, и вот почему
Нобелевка-2019: такая странная премия
«Ось зла»: как странная аномалия чуть было не подорвала веру в современную космологию
Борис Штерн: «Почему на Марсе нет хамов и дураков»
Вторая война Судного дня: как «боевики в тапочках» поставили Израиль на грань выживания
Пролетая над гнездом Казанки
Странная шестерка: легенды научного шарлатанства
Состояние и перспективы украинских ВВС
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии