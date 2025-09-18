Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Технологии «Формулы-1» сделали CV90 одной из самых быстрых боевых машин на бездорожье
Технологии «Формулы-1» давно находят применение за пределами автоспорта. Недавно британская оборонная компания BAE Systems внедрила систему активного демпфирования подвески, разработанную для болидов в 1990-е годы, в боевую машину пехоты (БМП) CV90.
Благодаря этой технологии 35-тонная бронемашина способна двигаться по бездорожью на 40% быстрее. Система анализирует скорость движения и характеристики рельефа, автоматически регулируя подвеску для сохранения устойчивого положения корпуса.
По данным BAE Systems, применение активной подвески позволяет повысить скорость CV90 по пересеченной местности на 30–40 % по сравнению с существующими аналогами, одновременно снижая креновые и тангажные ускорения примерно на 40%.
Дополнительным преимуществом стало снижение износа подсистем, увеличение срока службы комплектующих и сокращение затрат на ремонт в течение жизненного цикла. Более плавный ход уменьшает утомляемость экипажа и повышает точность работы наводчика за счет минимизации вертикальных колебаний.
При этом CV90 сохранила высокую подвижность: новые модификации оснащаются экономичным V8-дизелем с высоким крутящим моментом, обеспечивающим запас хода по шоссе до 900 километров.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
Периодически нейросети в своих ответах галлюцинируют, предлагая пользующимися их услугами людям выпить яд под видом лекарства и так далее. Новая научная работа показала, что эта проблема связана с самой природой нейросети. Хотя ее вероятность можно понизить, устранить полностью невозможно.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Почему власти США так упорно борются против Gram и остановят ли они Павла Дурова?
В честь нового запуска БАК: как физики разобрали Вселенную на шестеренки
С точки зрения психологии: почему произошел Брекзит?
Чем отличается аккумулятор от накопителя энергии и зачем нам вообще ее хранить
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Платина указала на катастрофу позднего каменного века
Космическая ступень, или Зачем нужен и как работает разгонный блок
