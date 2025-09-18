Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Технологии «Формулы-1» сделали CV90 одной из самых быстрых боевых машин на бездорожье

Технологии «Формулы-1» давно находят применение за пределами автоспорта. Недавно британская оборонная компания BAE Systems внедрила систему активного демпфирования подвески, разработанную для болидов в 1990-е годы, в боевую машину пехоты (БМП) CV90.

БМП CV90/ © BAE Systems

Благодаря этой технологии 35-тонная бронемашина способна двигаться по бездорожью на 40% быстрее. Система анализирует скорость движения и характеристики рельефа, автоматически регулируя подвеску для сохранения устойчивого положения корпуса.

По данным BAE Systems, применение активной подвески позволяет повысить скорость CV90 по пересеченной местности на 30–40 % по сравнению с существующими аналогами, одновременно снижая креновые и тангажные ускорения примерно на 40%.

Дополнительным преимуществом стало снижение износа подсистем, увеличение срока службы комплектующих и сокращение затрат на ремонт в течение жизненного цикла. Более плавный ход уменьшает утомляемость экипажа и повышает точность работы наводчика за счет минимизации вертикальных колебаний.

При этом CV90 сохранила высокую подвижность: новые модификации оснащаются экономичным V8-дизелем с высоким крутящим моментом, обеспечивающим запас хода по шоссе до 900 километров.