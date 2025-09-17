Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае два электрических СВВП Xpeng столкнулись в воздухе

Подразделение AeroHT китайского производителя автомобилей Xpeng готовило очередную публичную демонстрацию своих технологий электрического самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) во время репетиции авиашоу в Чанчуне. Однако, два аппарата компании столкнулись в воздухе.

Один из аппаратов XPeng после столкновения с другим СВВП получил серьезные повреждения конструкции и загорелся при падении / © Guancha

По данным издания Car News China, авария произошла днем 16 сентября в Чанччуне (провинция Цзилинь, северо-восточный Китай), где AeroHT проводила репетицию полета.

Пассажирские дроны Xpeng во время репетиции авиашоу в Чанчуне / © Guancha

Два пассажирских дрона, которыми оснащаются модульные минивэны на электрической тяге Land Aircraft Carrier компании Xpeng, столкнулись в воздухе, в результате чего один из них упал. Пострадал по меньшей мере один человек, его доставили в больницу; к счастью, его жизни ничего не угрожает.

AeroHT подтвердила факт происшествия и пояснила, что два аппарата выполняли полет в строю, но столкнулись из-за «недостаточной дистанции между ними».

В компании добавили, что один аппарат сумел безопасно приземлиться, тогда как другой получил серьезные повреждения конструкции и загорелся при падении.

Тем временем Land Aircraft Carrier уже доступен для предварительных заказов в Китае и должен выйти в серийное производство в 2026 году.