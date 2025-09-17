Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Китае два электрических СВВП Xpeng столкнулись в воздухе
Подразделение AeroHT китайского производителя автомобилей Xpeng готовило очередную публичную демонстрацию своих технологий электрического самолета вертикального взлета и посадки (СВВП) во время репетиции авиашоу в Чанчуне. Однако, два аппарата компании столкнулись в воздухе.
По данным издания Car News China, авария произошла днем 16 сентября в Чанччуне (провинция Цзилинь, северо-восточный Китай), где AeroHT проводила репетицию полета.
Два пассажирских дрона, которыми оснащаются модульные минивэны на электрической тяге Land Aircraft Carrier компании Xpeng, столкнулись в воздухе, в результате чего один из них упал. Пострадал по меньшей мере один человек, его доставили в больницу; к счастью, его жизни ничего не угрожает.
AeroHT подтвердила факт происшествия и пояснила, что два аппарата выполняли полет в строю, но столкнулись из-за «недостаточной дистанции между ними».
В компании добавили, что один аппарат сумел безопасно приземлиться, тогда как другой получил серьезные повреждения конструкции и загорелся при падении.
Тем временем Land Aircraft Carrier уже доступен для предварительных заказов в Китае и должен выйти в серийное производство в 2026 году.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Граница между меловым и палеогеновым периодами в геологической летописи выделяется не только повышенным содержанием иридия по сравнению с окружающими пластами. Породы над ней разительно отличаются от пород под ней: в них больше органики, а структура слоев характерна для совершенно иного гидрологического режима. Это обычно объясняют глобальными изменениями климата после падения Чиксулубского метеорита. В новой научной работе американские геологи с палеонтологами предложили еще один фактор, который был очевиден, но редко учитывался, — отсутствие крупных травоядных животных.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
