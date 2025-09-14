Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: как расширялось НАТО

Карта наглядно показывает, как происходил процесс расширения НАТО. Последние государства — Финляндия и Швеция — вступили в Альянс в 2023 и 2024 годах.

Карта расширения НАТО/ © Reddit

Организация Североатлантического договора была основана в апреле 1949 года. НАТО учредили 12 государств: Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.

Страны, подписавшие договор, добровольно обязуются участвовать в политических консультациях и военной деятельности организации. Страны сами могут выбирать форму такого участия. К примеру, у Исландии на момент подписания договора в 1949 году не было вооруженных сил, как нет их и сейчас.

В феврале 1952 года к НАТО присоединились Греция и Турция, а в 1955 году частью Альянса стала Федеративная Республика Германия (Западная Германия). В 1990 году территории, ранее входившие в состав Германской Демократической Республики, вошли в НАТО в составе единой Германии.

Испания стала частью НАТО в 1982 году. Изначально страна участвовала в работе политических структур организации, но воздержалась от участия в объединенной военной структуре. Только в 1996 году парламент Испании одобрил участие страны в объединенной структуре органов военного управления.

После падения Берлинской стены и ликвидации Организации Варшавского договора в НАТО постепенно захотели войти новые государства. Венгрия, Польша и Чехия присоединились к Альянсу в 1999 году, став первыми странами из бывших членов Организации Варшавского договора, которые вступили в Североатлантический союз.

Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония вошли в НАТО в 2004 году. Это был самый крупный раунд расширения в истории Альянса.

Албания и Хорватия официально стали членами организации в 2009 году. В 2017 году в НАТО вступила Черногория, а в 2020 — Северная Македония.

Последними странами, присоединившимися к Североатлантическому союзу, стали Финляндия и Швеция. Финляндия вошла в НАТО в 2023 году. Швеция подала официальную заявку на вступление вместе с Финляндией в мае 2022 года. Против присоединения Швеции изначально выступали Венгрия и Турция. Анкара, среди прочего, требовала от Швеции выдать сторонников Рабочей партии Курдистана.

Сейчас в НАТО входят 32 страны. О своем желании присоединиться к Альянсу официально заявили три страны: Босния и Герцеговина, Грузия и Украина. Они получили статус кандидатов на членство и участвуют в программе «Партнерство во имя мира».

«Партнерство во имя мира» — программа двухстороннего военного сотрудничества НАТО со странами, которые не являются членами Организации. В программе участвуют 16 стран-партнеров, включая Армению, Австрию, Ирландию, Казахстан и Швейцарию. Также у НАТО есть партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.