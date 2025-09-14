  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
14 сентября, 09:23
Рейтинг: +47
Посты: 111

Инфографика: как расширялось НАТО

Карта наглядно показывает, как происходил процесс расширения НАТО. Последние государства — Финляндия и Швеция — вступили в Альянс в 2023 и 2024 годах.

Сообщество
# карты
# НАТО
Карта расширения НАТО/ © Reddit
Карта расширения НАТО/ © Reddit

Организация Североатлантического договора была основана в апреле 1949 года. НАТО учредили 12 государств: Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.

Страны, подписавшие договор, добровольно обязуются участвовать в политических консультациях и военной деятельности организации. Страны сами могут выбирать форму такого участия. К примеру, у Исландии на момент подписания договора в 1949 году не было вооруженных сил, как нет их и сейчас.

В феврале 1952 года к НАТО присоединились Греция и Турция, а в 1955 году частью Альянса стала Федеративная Республика Германия (Западная Германия). В 1990 году территории, ранее входившие в состав Германской Демократической Республики, вошли в НАТО в составе единой Германии.

Испания стала частью НАТО в 1982 году. Изначально страна участвовала в работе политических структур организации, но воздержалась от участия в объединенной военной структуре. Только в 1996 году парламент Испании одобрил участие страны в объединенной структуре органов военного управления.

После падения Берлинской стены и ликвидации Организации Варшавского договора в НАТО постепенно захотели войти новые государства. Венгрия, Польша и Чехия присоединились к Альянсу в 1999 году, став первыми странами из бывших членов Организации Варшавского договора, которые вступили в Североатлантический союз.

Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония вошли в НАТО в 2004 году. Это был самый крупный раунд расширения в истории Альянса.

Албания и Хорватия официально стали членами организации в 2009 году. В 2017 году в НАТО вступила Черногория, а в 2020 — Северная Македония.

Последними странами, присоединившимися к Североатлантическому союзу, стали Финляндия и Швеция. Финляндия вошла в НАТО в 2023 году. Швеция подала официальную заявку на вступление вместе с Финляндией в мае 2022 года. Против присоединения Швеции изначально выступали Венгрия и Турция. Анкара, среди прочего, требовала от Швеции выдать сторонников Рабочей партии Курдистана.

Сейчас в НАТО входят 32 страны. О своем желании присоединиться к Альянсу официально заявили три страны: Босния и Герцеговина, Грузия и Украина. Они получили статус кандидатов на членство и участвуют в программе «Партнерство во имя мира».

«Партнерство во имя мира» — программа двухстороннего военного сотрудничества НАТО со странами, которые не являются членами Организации. В программе участвуют 16 стран-партнеров, включая Армению, Австрию, Ирландию, Казахстан и Швейцарию. Также у НАТО есть партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе — Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
12 сентября, 12:14
Росатом

В «Росатоме» впервые в мире извлекли три металла платиновой группы из ядерных отходов

Ученые «Росатома» впервые в мире создали технологию, позволяющую извлекать сразу несколько платиновых металлов из растворов, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива: рутений, радий и палладий. Ранее такой технологии не существовало.

Росатом
# металлы
# палладий
# платина
# ядерные отходы
12 сентября, 12:06
ПНИПУ

Ученые объяснили, почему мигрень часто бывает в выходные дни

По данным на июль 2025 года, в России зафиксирован один из самых высоких показателей распространенности мигрени — 20,8%, число таких пациентов приближается к 30 миллионам человек. Ученые Пермского Политеха объяснили, из-за чего наступает мигрень, и кто ей наиболее подвержен, чем она отличается от обычной головной боли и что такое «мигрень выходного дня», а также сколько приступов в месяц считаются нормой и как гимнастика для глаз, и диета помогут их предотвратить.

ПНИПУ
# выходные
# головная боль
# диета
# мигрень
# тошнота
8 сентября, 20:06
Evgenia Vavilova

Физики создали видимые человеку кристаллы времени

Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.

Физика
# жидкие кристаллы
# квантовые системы
# поляризация
# темпоральные кристаллы
