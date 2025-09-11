  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
11 сентября, 09:25
Рейтинг: +13
Посты: 81

ВВС США впервые показали в деталях новую авиабомбу GBU-31 Quicksink

Военно-воздушные силы (ВВС) США опубликовали новые фотографии, которые в деталях показали 907-килограммовый боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) Quicksink после того, как бомбардировщик-невидимка B-2 провел испытания этого оружия у берегов Норвегии.

# авиация
# оружие
# США
Стелс-бомбардировщик B-2 сбрасывает боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) / © USAF
Стелс-бомбардировщик B-2 сбрасывает боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) / © USAF

Все опубликованные фотографии сделаны перед недавним испытанием, в ходе которого стелс-бомбардировщик B-2 «потопил» неуказанную «морскую цель» в Норвежском море, применив как минимум одну из модифицированных JDAM.

Боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) / © USAF
Боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) / © USAF

В учениях также приняли участие истребители F-35A Королевских ВВС Норвегии. На фотографии также запечатлен норвежский морской патрульный самолет P-8A Poseidon, пролетающий рядом с B-2 и F-35, однако неизвестно, принимал ли он непосредственное участие в испытаниях.

 B-2 в сопровождение F-35 и P-8A Poseidon  / © USAF
 B-2 в сопровождение F-35 и P-8A Poseidon  / © USAF

На опубликованных снимках видны хвостовые части с маркировкой «Quick Sink Only» (только для быстрого погружения), что позволяет предположить наличие специализированной конфигурации этих бомб. Отчасти это связано с необходимостью иного взаимодействия с новой инфракрасной головкой самонаведения, установленной в носовой части. Головка самонаведения позволяет бомбам Quicksink поражать движущиеся цели. Стандартные JDAM могут применяться только по фиксированному набору координат цели, хотя существуют и версии с дополнительной возможностью лазерного наведения (так называемые Laser JDAM или LJDAM), которые могут использоваться по движущимся целям. В отличие от конфигурации Quicksink, LJDAM не работают по принципу «выстрелил и забыл» и требуют лазерного облучения цели с платформы, находящейся относительно близко.

Боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) / © USAF
Боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) / © USAF

Журналисты издания The War Zone обратили внимание на окраску бомб GBU-31 Quicksink. Они окрашены в крупные черно-желтые полосы. У другой бомбы большие участки передней и задней частей боеголовки окрашены красно-розовым цветом. Что именно может означать эта маркировка, неизвестно. Для боеприпасов, используемых во время испытаний, выбор ярких цветов может помочь сделать их более заметными и облегчить наблюдение за их характеристиками.

Боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) / © USAF
Боеприпас GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) / © USAF

