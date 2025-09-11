Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Объявлены победители Международного конкурса фотографий домашних животных 2025 года
Жюри Международного конкурса фотографий домашних животных 2025 года (International Pet Photographer of the Year 2025) объявило победителей. Главный приз за свое творческое портфолио получила Кэти Брокман (Katie Brockman). На конкурс было подано 4 011 заявок из 45 стран.
В этом году организаторы расширили список номинаций, который теперь включает восемь категорий: «Движение», «Собаки», «Портрет», «Творчество», «Документальная съемка», «Портрет лошади», «Портрет кошки» и «Домашние животные и люди».
Фотографии демонстрируют самых разных домашних животных, при этом собаки оказались самой многочисленной категорией: среди участников было 3 232 собаки, 319 кошек, 303 лошади и многие другие животные, включая свиней, коров, кур, попугаев, ящериц, змей, лягушек, кроликов, хорьков, золотых рыбок и даже пару единорогов.
Победитель каждой категории получил приз в размере 250 долларов США и кубок, а также годовой абонемент на онлайн-платформы обучения фотографии Unleashed Education и Professional Photography Business Network.
Снимки других участников состязания можно посмотреть здесь.
