Объявлены победители Международного конкурса фотографий домашних животных 2025 года

Жюри Международного конкурса фотографий домашних животных 2025 года (International Pet Photographer of the Year 2025) объявило победителей. Главный приз за свое творческое портфолио получила Кэти Брокман (Katie Brockman). На конкурс было подано 4 011 заявок из 45 стран.

Изображение из творческого портфолио победителя конкурса / © Katie Brockman

В этом году организаторы расширили список номинаций, который теперь включает восемь категорий: «Движение», «Собаки», «Портрет», «Творчество», «Документальная съемка», «Портрет лошади», «Портрет кошки» и «Домашние животные и люди».

Победитель в категории «Движение» / © Shandess Griffin

Фотографии демонстрируют самых разных домашних животных, при этом собаки оказались самой многочисленной категорией: среди участников было 3 232 собаки, 319 кошек, 303 лошади и многие другие животные, включая свиней, коров, кур, попугаев, ящериц, змей, лягушек, кроликов, хорьков, золотых рыбок и даже пару единорогов.

Победитель в категории «Портрет лошади» / © Renate Zuidema

Победитель каждой категории получил приз в размере 250 долларов США и кубок, а также годовой абонемент на онлайн-платформы обучения фотографии Unleashed Education и Professional Photography Business Network.

Победитель в категории «Документальная съемка» / © Emma Boyle

Победитель в категории «Собаки» / © Janneke De Graaf

Победитель в категории «Портрет кошки» / © Mirka Koot

Победитель в категории «Домашние животные и люди» / © Petra Nestelbacher

Победитель в категории «Портрет» / © Ellen Reus

Высокая оценка конкурса / © Denisa Albaniova

Снимки других участников состязания можно посмотреть здесь.