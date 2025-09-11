Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники показали последствия удара Израиля по Катару

Фотография комплекса ХАМАС в Дохе, Катар, сделана 24 января 2025 года / © Planet Labs

Во вторник, 9 сентября, в столице Катара, Дохе, прозвучало несколько взрывов. Израильские власти и военные заявили, что целью атаки стали лидеры ХАМАС, ответственные за организацию нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

На спутниковом снимке, сделанном 10 сентября после удара, заметны повреждения зданий комплекса / © Planet Labs

На снимках показано, как выглядел комплекс резиденции ХАМАС до и после удара. На изображении, сделанном после бомбардировки, видно, что здания вокруг резиденции не пострадали. Больше всего разрушений получил объект в правом нижнем углу комплекса: небольшое строение рядом с бассейном оказалось полностью разрушено. Остальные здания поблизости, судя по снимкам, практически не пострадали.

Сравнение двух спутниковых снимков комплекса ХАМАС в Дохе до и после удара ВВС Израиля / © Planet Labs

Израильские официальные лица сообщили, что удар по Дохе нанесли 15 истребителей, выпустившие десять высокоточных боеприпасов по одной цели. Какое именно оружие использовалось — пока неизвестно.

На протяжении двух десятилетий Катар оставался своеобразной дипломатической ареной мира. Именно в Дохе заключались договоренности о выводе американских войск из Афганистана, о мирном урегулировании конфликта в Судане и о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Но после израильского удара по Дохе под вопросом оказалось будущее Катара как ключевой переговорной площадки и посредника на Ближнем Востоке.