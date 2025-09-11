Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутники показали последствия удара Израиля по Катару
Новые изображения, полученные спутниками компании Planet Labs, демонстрируют масштаб беспрецедентного авиаудара Израиля по резиденции ХАМАС в Дохе, Катар.
Во вторник, 9 сентября, в столице Катара, Дохе, прозвучало несколько взрывов. Израильские власти и военные заявили, что целью атаки стали лидеры ХАМАС, ответственные за организацию нападения на Израиль 7 октября 2023 года.
На снимках показано, как выглядел комплекс резиденции ХАМАС до и после удара. На изображении, сделанном после бомбардировки, видно, что здания вокруг резиденции не пострадали. Больше всего разрушений получил объект в правом нижнем углу комплекса: небольшое строение рядом с бассейном оказалось полностью разрушено. Остальные здания поблизости, судя по снимкам, практически не пострадали.
Израильские официальные лица сообщили, что удар по Дохе нанесли 15 истребителей, выпустившие десять высокоточных боеприпасов по одной цели. Какое именно оружие использовалось — пока неизвестно.
На протяжении двух десятилетий Катар оставался своеобразной дипломатической ареной мира. Именно в Дохе заключались договоренности о выводе американских войск из Афганистана, о мирном урегулировании конфликта в Судане и о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Но после израильского удара по Дохе под вопросом оказалось будущее Катара как ключевой переговорной площадки и посредника на Ближнем Востоке.
