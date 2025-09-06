Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Индийские хирурги успешно прооперировали плод младенца внутри которого был другой плод

В Индии врачи успешно удалили два недоразвитых эмбриона из живота месячного младенца. «Плод в плоде» (fetus in fetu) — крайне редкая патология. Во мире описано около 300 таких случаев.

Патология «плод в плоде» (fetus in fetu) / © Fetalist

Как отмечает Times of India, эта ситуация особенно редкая, так как внутри родившегося ребенка оказалось два эмбриона. Это возникает примерно в 10% зарегистрированных случаев. Аномалия формируется на ранних сроках беременности, когда эмбрион «включается» в тело второго и развивается там как «близнец-паразит». Такой плод нежизнеспособен и не может существовать самостоятельно.

Женщина изначально ожидала тройню, но два эмбриона не развились отдельно, оказавшись включены в тело третьей девочки. Младенца привезли в больницу Fortis Memorial Research Institute в Гургаоне со вздутым животом. Родители рассказали, что она была раздражительной и отказывалась от пищи.

Обследование показало, что внутри брюшной полости оказалось два образования, напоминающих опухоли. Врачи выяснили, что это недоразвитые эмбрионы. Организм девочки был обезвожен, она страдала от недостаточного питания. Медики стабилизировали ее состояние, после чего провели операцию по удалению плодов.

Операция длилась около двух часов. По словам врачей, это — редкий и сложный случай как с точки зрения диагностики, так и с точки зрения хирургического лечения. Основной задачей было удалить «близнецов-паразитов», не повредив органы ребенка, включая кишечник, поджелудочную железу, желудок, печень, почки и ключевые кровеносные сосуды. Младенца уже выписали из больницы, девочка успешно выздоравливает.