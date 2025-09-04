Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Lockheed Martin получила рекордный контракт на поставку противоракет

Армия США заключила с американской оборонной компанией Lockheed Martin многолетний контракт стоимостью 9,8 миллиардов долларов на производство почти 2000 ракет для самой современной модификации зенитного ракетного комплекса большого радиуса действия Patriot.

Испытания зенитного ракетного комплекса большого радиуса действия Patriot / © Lockheed Martin

Этот контракт стал крупнейшей сделкой в истории для подразделения, которое отвечает за создание ракет компании Lockheed Martin.

Контракт предусматривает закупку 1970 противоракет для Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и сопутствующего оборудования для США и их союзников.

Новая закупка подчеркивает стремление Вашингтона пополнить запасы ракет и укрепить цепочки поставок в условиях растущего спроса на них из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Система PAC-3 MSE предназначена для борьбы с различными типами ракет и самолетами. Сегодня семнадцать стран, включая США, имеют на вооружении систему PAC-3.

Представители компании Lockheed Martin сообщили, что планируют поставить более 600 противоракет в этом году.