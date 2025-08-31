  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
31 августа, 17:48
Рейтинг: +28
Посты: 60

Россияне смогут увидеть один из редчайших «звездопадов» в ночь на 1 сентября 

Жители России в ночь с 31 августа на 1 сентября смогут увидеть метеорный поток Ауригиды.

Сообщество
# астрономия
# лунное затмение
# Метеорный поток
# Россия
Составное изображение, показывающее три метеора Ауригиды / © NASA - ESA, J.Hatton
Составное изображение, показывающее три метеора Ауригиды / © NASA — ESA, J.Hatton


Как сообщили в «Роскосмосе», увидеть «звездопад» можно будет невооруженным глазом. Пик метеорного потока придется на 6:00 по московскому времени.

Метеорный поток Ауригиды считается очень редким явлением. Он возникает, когда Земля проходит через метеороидный рой.

В «Роскосмосе» отметили, что в начале сентября произойдут еще два астрономических явления. 4 сентября через телескоп можно будет увидеть, как Луна окажется между Землей и Плутоном, скрыв карликовую планету от взора наблюдателей.

7 сентября ожидается полное лунное затмение. Затмение начнется в 20:30 по московскому времени, а его максимальная фаза придется на 21:12. Наблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом.

