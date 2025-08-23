Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Канаде запустили самую большую студенческую космическую ракету

Запуск студенческой ракеты Starsailor / © Space Concordia

Как сообщается на сайте Университета Конкордия, Starsailor — это крупнейшая ракета на жидком топливе, созданная студентами. Её двигатель по мощности превосходит первые двигатели SpaceX.

Министерство транспорта Канады впервые разрешило студенческому проекту запустить ракету в суборбитальное пространство. Студенты ожидали, что она преодолеет высоту 100 км, что соответствует линии Кармана, которая признана границей космоса.

Студенческая ракета Starsailor / © Space Concordia

В случае успеха это была бы первая в мире миссия, во время которой сделанная студентами ракета достигла космоса.

Запуск проводили с безопасной стартовой площадки на севере Квебека. Менее чем через минуту после старта произошло преждевременное отделение второй ступени. Это произошло раньше, чем планировалось. Сейчас команда работает над получением данных, подтверждающих траекторию.

Разработкой занималось студенческое сообщество Space Concordia Школы инженерии и информатики Джины Коди (Gina Cody School of Engineering). Над проектом с 2018 года работало более 700 человек.